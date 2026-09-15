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COOP Jednota otvára jubilejnú 40. nonstop predajňu. Nakupovanie bez časových obmedzení prichádza aj do Šintavy
Tagy: nonstop predajňa PR
Sieť automatizovaných predajní COOP Jednota 24/7 dosiahla ďalší míľnik. Nová prevádzka v Šintave je zároveň 40. predajňou na Slovensku, v ktorej môžu zákazníci nakupovať aj mimo ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Sieť automatizovaných predajní COOP Jednota 24/7 dosiahla ďalší míľnik.
Nová prevádzka v Šintave je zároveň 40. predajňou na Slovensku, v ktorej môžu zákazníci nakupovať aj mimo bežných otváracích hodín. COOP Jednota Galanta ju otvára na Sereďskej ulici, na významnom dopravnom uzle v blízkosti Serede. Šintava sa tak pripája k lokalitám, kde hybridný model spája klasickú obsluhu počas štandardných otváracích hodín s možnosťou nakupovať nepretržite prostredníctvom aplikácie COOP Jednota Klub.
Nová predajňa na Sereďskej ulici bude fungovať v hybridnom režime, ktorý spája klasickú obsluhu počas štandardných otváracích hodín s možnosťou nakupovať kedykoľvek prostredníctvom aplikácie COOP Jednota Klub. Zákazníkom ponúkne predajnú plochu 280 m², 12 parkovacích miest, samoobslužné pokladne, službu Minibankomat, stávkovú kanceláriu Tipos aj ďalšie služby.
"Po otvorení predajní v Pate a Senci pokračujeme v rozširovaní konceptu 24/7 aj v ďalších lokalitách nášho regiónu. Pri ich výbere sa pozeráme nielen na počet obyvateľov, ale aj na charakter lokality, jej dopravnú dostupnosť a každodenný pohyb ľudí. Šintava je prirodzeným spádovým bodom v blízkosti Serede, spája aktívny komunitný život s intenzívnym každodenným pohybom ľudí a veríme, že nový spôsob nakupovania prinesie väčší komfort miestnym zákazníkom aj tým, ktorí obcou denne prechádzajú," hovorí Júlia Ančinová, podpredsedníčka COOP Jednota Galanta.
Šintava je obec s aktívnym komunitným životom a viacerými miestami, ktoré denne navštevujú jej obyvatelia aj ľudia z okolia. V blízkosti novootvorenej predajne sa nachádza Veslársky klub Šintava, pracovisko Centra sociálnych služieb Sereď či rieka Váh, ktorá je obľúbeným miestom rybárov a návštevníkov regiónu. Aj preto bude nepretržitá dostupnosť potravín a základného sortimentu prínosom nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj športovcov, návštevníkov obce či klientov a zamestnancov okolitých zariadení.
Počas štandardnej prevádzky bude predajňa otvorená od pondelka do piatka od 6.00 do 18.00 hodiny a v sobotu od 6.00 do 16.00 hodiny. Mimo týchto hodín vrátane celej nedele bude zákazníkom k dispozícii v režime 24/7. Jedna registrácia v aplikácii COOP Jednota Klub pritom umožňuje vstup do všetkých automatizovaných predajní COOP Jednota 24/7 na Slovensku.
Otvorením prevádzky v Šintave dosiahla najväčšia domáca maloobchodná sieť COOP Jednota počet 40 automatizovaných predajní naprieč Slovenskom. Pre COOP Jednotu Galanta ide zároveň už o siedmu prevádzku, ktorú tento rok zaradila do režimu 24/7, pričom celkovo družstvo prevádzkuje 12 nonstop predajní. Do konca roka plánuje otvoriť približne ďalších desať prevádzok a sprístupniť tak moderný spôsob nakupovania ešte väčšiemu počtu obyvateľov miest a obcí v regióne.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota otvára jubilejnú 40. nonstop predajňu. Nakupovanie bez časových obmedzení prichádza aj do Šintavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Nová prevádzka v Šintave je zároveň 40. predajňou na Slovensku, v ktorej môžu zákazníci nakupovať aj mimo bežných otváracích hodín. COOP Jednota Galanta ju otvára na Sereďskej ulici, na významnom dopravnom uzle v blízkosti Serede. Šintava sa tak pripája k lokalitám, kde hybridný model spája klasickú obsluhu počas štandardných otváracích hodín s možnosťou nakupovať nepretržite prostredníctvom aplikácie COOP Jednota Klub.
Nová predajňa na Sereďskej ulici bude fungovať v hybridnom režime, ktorý spája klasickú obsluhu počas štandardných otváracích hodín s možnosťou nakupovať kedykoľvek prostredníctvom aplikácie COOP Jednota Klub. Zákazníkom ponúkne predajnú plochu 280 m², 12 parkovacích miest, samoobslužné pokladne, službu Minibankomat, stávkovú kanceláriu Tipos aj ďalšie služby.
"Po otvorení predajní v Pate a Senci pokračujeme v rozširovaní konceptu 24/7 aj v ďalších lokalitách nášho regiónu. Pri ich výbere sa pozeráme nielen na počet obyvateľov, ale aj na charakter lokality, jej dopravnú dostupnosť a každodenný pohyb ľudí. Šintava je prirodzeným spádovým bodom v blízkosti Serede, spája aktívny komunitný život s intenzívnym každodenným pohybom ľudí a veríme, že nový spôsob nakupovania prinesie väčší komfort miestnym zákazníkom aj tým, ktorí obcou denne prechádzajú," hovorí Júlia Ančinová, podpredsedníčka COOP Jednota Galanta.
Otvorené nonstop pre miestnych aj ľudí z okolia
Šintava je obec s aktívnym komunitným životom a viacerými miestami, ktoré denne navštevujú jej obyvatelia aj ľudia z okolia. V blízkosti novootvorenej predajne sa nachádza Veslársky klub Šintava, pracovisko Centra sociálnych služieb Sereď či rieka Váh, ktorá je obľúbeným miestom rybárov a návštevníkov regiónu. Aj preto bude nepretržitá dostupnosť potravín a základného sortimentu prínosom nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj športovcov, návštevníkov obce či klientov a zamestnancov okolitých zariadení.
Počas štandardnej prevádzky bude predajňa otvorená od pondelka do piatka od 6.00 do 18.00 hodiny a v sobotu od 6.00 do 16.00 hodiny. Mimo týchto hodín vrátane celej nedele bude zákazníkom k dispozícii v režime 24/7. Jedna registrácia v aplikácii COOP Jednota Klub pritom umožňuje vstup do všetkých automatizovaných predajní COOP Jednota 24/7 na Slovensku.
Otvorením prevádzky v Šintave dosiahla najväčšia domáca maloobchodná sieť COOP Jednota počet 40 automatizovaných predajní naprieč Slovenskom. Pre COOP Jednotu Galanta ide zároveň už o siedmu prevádzku, ktorú tento rok zaradila do režimu 24/7, pričom celkovo družstvo prevádzkuje 12 nonstop predajní. Do konca roka plánuje otvoriť približne ďalších desať prevádzok a sprístupniť tak moderný spôsob nakupovania ešte väčšiemu počtu obyvateľov miest a obcí v regióne.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota otvára jubilejnú 40. nonstop predajňu. Nakupovanie bez časových obmedzení prichádza aj do Šintavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: nonstop predajňa PR
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