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Slovenská Facederma má dôvod na oslavu. K 14. narodeninám prináša 30 % zľavu
Tagy: Zľava
Štrnásť rokov skúseností, vlastný vývoj kozmetiky a tisíce zákazníčok. Slovenská Facederma oslavuje ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Štrnásť rokov skúseností, vlastný vývoj kozmetiky a tisíce zákazníčok.
Slovenská Facederma oslavuje narodeniny a pri tejto príležitosti od 15. septembra prináša 30 % zľavu na celý sortiment. Za značkou pritom stojí príbeh, ktorý sa začal priamo v kozmetickom salóne.
Facederma vznikla z dlhoročných skúseností kozmetičky Viery Ondríkovej, ktorá sa práci s pleťou venuje viac ako 25 rokov. Práve každodenný kontakt s klientkami jej ukázal, čo ich pleť potrebuje a čo jej v kozmetike dostupnej na trhu chýba.
"Roky som pracovala s rôznymi typmi pleti a videla som, čo ženám funguje a čo naopak nie. Chcela som vytvoriť kozmetiku, ktorú budem sama používať pri svojej práci a za ktorou si budem môcť stáť," hovorí zakladateľka značky Viera Ondríková.
Jednou z myšlienok, na ktorých Facederma stojí dodnes, je vytvárať kozmetiku s ohľadom na pleť žien žijúcich v našom klimatickom pásme. Počas roka čelí mrazom, vetru, suchému vzduchu, výrazným zmenám teplôt aj intenzívnemu slnku. Jej potreby sa preto v jednotlivých obdobiach menia.
Produkty Facederma vznikajú na Slovensku a v Českej republike a ich vývoj je dodnes úzko prepojený s praxou. Súčasťou značky je aj vlastná klinika v Bratislave, kde má tím každodenný kontakt s klientkami a ich reálnymi potrebami.
"Trendy prichádzajú a odchádzajú. Pre nás je dôležité, aby sme vedeli, prečo konkrétny produkt vytvárame, komu má pomôcť a čo má priniesť. To sa za štrnásť rokov nezmenilo," dodáva Ondríková.
Za štrnásť rokov sa portfólio značky postupne rozrástlo. Dnes v ňom nájdeme produkty na každodennú starostlivosť o pleť aj profesionálnu kozmetiku.
Medzi najznámejšie produkty patrí HAIRPLUS MAX, sérum na podporu rastu mihalníc a obočia. V roku 2026 pribudol aj LIPPLUS MAX, peptidové sérum na pery, ktoré vznikalo dva roky.
Pri príležitosti 14. narodenín chce Facederma osláviť tento míľnik spolu so svojimi zákazníčkami. Od 15. septembra preto prináša narodeninovú zľavu 30 % na celý sortiment. Aktuálne informácie a podmienky narodeninovej akcie nájdu zákazníčky priamo na e-shope Facederma.
"Najväčšiu hodnotu pre mňa majú klientky, ktoré sa k nám vracajú. Niektoré sú s nami celé roky a postupne k nám priviedli svoje dcéry, kamarátky či kolegyne. Práve ich dôvera je pre mňa najkrajším výsledkom toho, čo sme za tie roky vybudovali," uzatvára Viera Ondríková.
Facederma tak aj po štrnástich rokoch zostáva pri tom, s čím začínala. Pri kozmetike vytvorenej z reálnych skúseností, pre reálne potreby pleti a pre podmienky, v ktorých žijeme.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovenská Facederma má dôvod na oslavu. K 14. narodeninám prináša 30 % zľavu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská Facederma oslavuje narodeniny a pri tejto príležitosti od 15. septembra prináša 30 % zľavu na celý sortiment. Za značkou pritom stojí príbeh, ktorý sa začal priamo v kozmetickom salóne.
Facederma vznikla z dlhoročných skúseností kozmetičky Viery Ondríkovej, ktorá sa práci s pleťou venuje viac ako 25 rokov. Práve každodenný kontakt s klientkami jej ukázal, čo ich pleť potrebuje a čo jej v kozmetike dostupnej na trhu chýba.
"Roky som pracovala s rôznymi typmi pleti a videla som, čo ženám funguje a čo naopak nie. Chcela som vytvoriť kozmetiku, ktorú budem sama používať pri svojej práci a za ktorou si budem môcť stáť," hovorí zakladateľka značky Viera Ondríková.
Kozmetika vytvorená pre naše podmienky
Jednou z myšlienok, na ktorých Facederma stojí dodnes, je vytvárať kozmetiku s ohľadom na pleť žien žijúcich v našom klimatickom pásme. Počas roka čelí mrazom, vetru, suchému vzduchu, výrazným zmenám teplôt aj intenzívnemu slnku. Jej potreby sa preto v jednotlivých obdobiach menia.
Produkty Facederma vznikajú na Slovensku a v Českej republike a ich vývoj je dodnes úzko prepojený s praxou. Súčasťou značky je aj vlastná klinika v Bratislave, kde má tím každodenný kontakt s klientkami a ich reálnymi potrebami.
"Trendy prichádzajú a odchádzajú. Pre nás je dôležité, aby sme vedeli, prečo konkrétny produkt vytvárame, komu má pomôcť a čo má priniesť. To sa za štrnásť rokov nezmenilo," dodáva Ondríková.
Od starostlivosti o pleť až po najväčšie bestsellery
Za štrnásť rokov sa portfólio značky postupne rozrástlo. Dnes v ňom nájdeme produkty na každodennú starostlivosť o pleť aj profesionálnu kozmetiku.
Medzi najznámejšie produkty patrí HAIRPLUS MAX, sérum na podporu rastu mihalníc a obočia. V roku 2026 pribudol aj LIPPLUS MAX, peptidové sérum na pery, ktoré vznikalo dva roky.
Pri príležitosti 14. narodenín chce Facederma osláviť tento míľnik spolu so svojimi zákazníčkami. Od 15. septembra preto prináša narodeninovú zľavu 30 % na celý sortiment. Aktuálne informácie a podmienky narodeninovej akcie nájdu zákazníčky priamo na e-shope Facederma.
"Najväčšiu hodnotu pre mňa majú klientky, ktoré sa k nám vracajú. Niektoré sú s nami celé roky a postupne k nám priviedli svoje dcéry, kamarátky či kolegyne. Práve ich dôvera je pre mňa najkrajším výsledkom toho, čo sme za tie roky vybudovali," uzatvára Viera Ondríková.
Facederma tak aj po štrnástich rokoch zostáva pri tom, s čím začínala. Pri kozmetike vytvorenej z reálnych skúseností, pre reálne potreby pleti a pre podmienky, v ktorých žijeme.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovenská Facederma má dôvod na oslavu. K 14. narodeninám prináša 30 % zľavu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Zľava
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