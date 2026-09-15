Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 15.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jolana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Slovenská Facederma má dôvod na oslavu. K 14. narodeninám prináša 30 % zľavu


Tagy: Zľava

Štrnásť rokov skúseností, vlastný vývoj kozmetiky a tisíce zákazníčok. Slovenská Facederma oslavuje ...



Zdieľať
1 1 676x449 15.9.2026 (SITA.sk) - Štrnásť rokov skúseností, vlastný vývoj kozmetiky a tisíce zákazníčok.


Slovenská Facederma oslavuje narodeniny a pri tejto príležitosti od 15. septembra prináša 30 % zľavu na celý sortiment. Za značkou pritom stojí príbeh, ktorý sa začal priamo v kozmetickom salóne.

Facederma vznikla z dlhoročných skúseností kozmetičky Viery Ondríkovej, ktorá sa práci s pleťou venuje viac ako 25 rokov. Práve každodenný kontakt s klientkami jej ukázal, čo ich pleť potrebuje a čo jej v kozmetike dostupnej na trhu chýba.

"Roky som pracovala s rôznymi typmi pleti a videla som, čo ženám funguje a čo naopak nie. Chcela som vytvoriť kozmetiku, ktorú budem sama používať pri svojej práci a za ktorou si budem môcť stáť," hovorí zakladateľka značky Viera Ondríková.

Kozmetika vytvorená pre naše podmienky


Jednou z myšlienok, na ktorých Facederma stojí dodnes, je vytvárať kozmetiku s ohľadom na pleť žien žijúcich v našom klimatickom pásme. Počas roka čelí mrazom, vetru, suchému vzduchu, výrazným zmenám teplôt aj intenzívnemu slnku. Jej potreby sa preto v jednotlivých obdobiach menia.

Produkty Facederma vznikajú na Slovensku a v Českej republike a ich vývoj je dodnes úzko prepojený s praxou. Súčasťou značky je aj vlastná klinika v Bratislave, kde má tím každodenný kontakt s klientkami a ich reálnymi potrebami.

"Trendy prichádzajú a odchádzajú. Pre nás je dôležité, aby sme vedeli, prečo konkrétny produkt vytvárame, komu má pomôcť a čo má priniesť. To sa za štrnásť rokov nezmenilo," dodáva Ondríková.

Od starostlivosti o pleť až po najväčšie bestsellery


Za štrnásť rokov sa portfólio značky postupne rozrástlo. Dnes v ňom nájdeme produkty na každodennú starostlivosť o pleť aj profesionálnu kozmetiku.

Medzi najznámejšie produkty patrí HAIRPLUS MAX, sérum na podporu rastu mihalníc a obočia. V roku 2026 pribudol aj LIPPLUS MAX, peptidové sérum na pery, ktoré vznikalo dva roky.

Pri príležitosti 14. narodenín chce Facederma osláviť tento míľnik spolu so svojimi zákazníčkami. Od 15. septembra preto prináša narodeninovú zľavu 30 % na celý sortiment. Aktuálne informácie a podmienky narodeninovej akcie nájdu zákazníčky priamo na e-shope Facederma.

"Najväčšiu hodnotu pre mňa majú klientky, ktoré sa k nám vracajú. Niektoré sú s nami celé roky a postupne k nám priviedli svoje dcéry, kamarátky či kolegyne. Práve ich dôvera je pre mňa najkrajším výsledkom toho, čo sme za tie roky vybudovali," uzatvára Viera Ondríková.

Facederma tak aj po štrnástich rokoch zostáva pri tom, s čím začínala. Pri kozmetike vytvorenej z reálnych skúseností, pre reálne potreby pleti a pre podmienky, v ktorých žijeme.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Slovenská Facederma má dôvod na oslavu. K 14. narodeninám prináša 30 % zľavu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zľava
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na severovýchode Slovenska zaznamenali zemetrasenie. Obyvatelia, ktorí otrasy pocítili, môžu vyplniť dotazník
<< predchádzajúci článok
COOP Jednota otvára jubilejnú 40. nonstop predajňu. Nakupovanie bez časových obmedzení prichádza aj do Šintavy

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 