 24hod.sk    Ekonomika

26. augusta 2025

COOP Jednota otvorila ďalšiu automatizovanú nonstop predajňu, tentokrát v Horných Salibách


Spotrebné družstvo COOP Jednota Galanta spustilo prevádzku svojej štvrtej automatizovanej 24/7 predajne. Nový supermarket v obci Horné Saliby s predajnou plochou 400 m² ...



samoobsluzna predajna coop jednota v sali2 676x451 26.8.2025 (SITA.sk) - Spotrebné družstvo COOP Jednota Galanta spustilo prevádzku svojej štvrtej automatizovanej 24/7 predajne. Nový supermarket v obci Horné Saliby s predajnou plochou 400 m² umožní nepretržité nakupovanie viac ako 3 300 miestnym obyvateľom, ale aj návštevníkom neďalekého termálneho kúpaliska a tradičného konského jarmoku. Predajňa v Horných Salibách je v poradí sedemnástou automatizovanou prevádzkou COOP Jednota na Slovensku.

Ideálna lokalita


Predajňa sa nachádza na Hlavnej ulici č. 249 a prináša komfort obyvateľom Horných Salíb a okolitých obcí, ktorí doteraz nemali k dispozícii podobný typ nonstop prevádzky. Lokalita je ideálna pre rozvoj nonstop služieb vzhľadom na turistický ruch a pravidelné kultúrne podujatia v obci.

„Predajňa patrí dlhodobo medzi obľúbené a rozhodnutie modernizovať ju do formátu 24/7 bolo logickým krokom. Nachádzame sa v blízkosti termálneho kúpaliska s ubytovaním a kempingom, ktoré pravidelne navštevujú turisti,“ uviedla Júlia Ančinová, podpredsedníčka predstavenstva COOP Jednota Galanta.

V ponuke je široký sortiment kvalitných potravín a drogérie vrátane lokálnych a sezónnych produktov. Zákazníci môžu využiť parkovisko pre 20 áut, dve samoobslužné pokladne, zálohomat či bankomat priamo v predajni. Bežné otváracie hodiny zostávajú zachované a počas prítomnosti personálu je k dispozícii aj obslužný pult s čerstvými výrobkami.

Potrebná je mobilná aplikácia


Nakupovanie prebieha prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub, ktorá umožňuje vstup do predajne a bezhotovostnú platbu.

„Predajne 24/7 sú monitorované strážnou službou na diaľku. Ak by sa počas nákupu predsa len niečo skomplikovalo, priamo v predajni je k dispozícii pohotovostné tlačidlo. Zákazník sa tak vie spojiť so strážnou službou, ktorá má prevádzku pod dohľadom a vie mu okamžite pomôcť – či už pri stornovaní tovaru, otvorení dverí, alebo akomkoľvek inom probléme,“ uisťuje Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.

Projekt 24/7 predajní podporuje partner Mastercard, ktorý zdôrazňuje význam inovácií a dostupnosti služieb mimo veľkých miest.


COOP Jednota je najväčšia domáca maloobchodná sieť na Slovensku s viac ako 70 % podielom slovenských výrobkov v predaji a takmer 2 000 predajňami po celom území krajiny. Systém zamestnáva viac než 14-tisíc ľudí a aktívne podporuje lokálne komunity a zdravotníctvo prostredníctvom Nadácie COOP Jednota.




Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota otvorila ďalšiu automatizovanú nonstop predajňu, tentokrát v Horných Salibách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: automatizovaná predajňa COOP Jednota 24/7 nonstop predajňa
