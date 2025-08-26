|
Utorok 26.8.2025
|Denník - Správy
26. augusta 2025
COOP Jednota otvorila ďalšiu automatizovanú nonstop predajňu, tentokrát v Horných Salibách
Spotrebné družstvo COOP Jednota Galanta spustilo prevádzku svojej štvrtej automatizovanej 24/7 predajne. Nový supermarket v obci Horné Saliby s predajnou plochou 400 m² ...
26.8.2025 (SITA.sk) - Spotrebné družstvo COOP Jednota Galanta spustilo prevádzku svojej štvrtej automatizovanej 24/7 predajne. Nový supermarket v obci Horné Saliby s predajnou plochou 400 m² umožní nepretržité nakupovanie viac ako 3 300 miestnym obyvateľom, ale aj návštevníkom neďalekého termálneho kúpaliska a tradičného konského jarmoku. Predajňa v Horných Salibách je v poradí sedemnástou automatizovanou prevádzkou COOP Jednota na Slovensku.
Predajňa sa nachádza na Hlavnej ulici č. 249 a prináša komfort obyvateľom Horných Salíb a okolitých obcí, ktorí doteraz nemali k dispozícii podobný typ nonstop prevádzky. Lokalita je ideálna pre rozvoj nonstop služieb vzhľadom na turistický ruch a pravidelné kultúrne podujatia v obci.
„Predajňa patrí dlhodobo medzi obľúbené a rozhodnutie modernizovať ju do formátu 24/7 bolo logickým krokom. Nachádzame sa v blízkosti termálneho kúpaliska s ubytovaním a kempingom, ktoré pravidelne navštevujú turisti,“ uviedla Júlia Ančinová, podpredsedníčka predstavenstva COOP Jednota Galanta.
V ponuke je široký sortiment kvalitných potravín a drogérie vrátane lokálnych a sezónnych produktov. Zákazníci môžu využiť parkovisko pre 20 áut, dve samoobslužné pokladne, zálohomat či bankomat priamo v predajni. Bežné otváracie hodiny zostávajú zachované a počas prítomnosti personálu je k dispozícii aj obslužný pult s čerstvými výrobkami.
Nakupovanie prebieha prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub, ktorá umožňuje vstup do predajne a bezhotovostnú platbu.
„Predajne 24/7 sú monitorované strážnou službou na diaľku. Ak by sa počas nákupu predsa len niečo skomplikovalo, priamo v predajni je k dispozícii pohotovostné tlačidlo. Zákazník sa tak vie spojiť so strážnou službou, ktorá má prevádzku pod dohľadom a vie mu okamžite pomôcť – či už pri stornovaní tovaru, otvorení dverí, alebo akomkoľvek inom probléme,“ uisťuje Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.
Projekt 24/7 predajní podporuje partner Mastercard, ktorý zdôrazňuje význam inovácií a dostupnosti služieb mimo veľkých miest.
COOP Jednota je najväčšia domáca maloobchodná sieť na Slovensku s viac ako 70 % podielom slovenských výrobkov v predaji a takmer 2 000 predajňami po celom území krajiny. Systém zamestnáva viac než 14-tisíc ľudí a aktívne podporuje lokálne komunity a zdravotníctvo prostredníctvom Nadácie COOP Jednota.
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota otvorila ďalšiu automatizovanú nonstop predajňu, tentokrát v Horných Salibách © SITA Všetky práva vyhradené.
