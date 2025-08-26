|
Utorok 26.8.2025
Denník - Správy
26. augusta 2025
Zamestnávatelia sú znepokojení útokmi na vedcov zo strany politikov, žiadajú rešpekt voči ich práci
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) sa vymedzili voči spochybňovaniu práce a analýzy
26.8.2025 (SITA.sk) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) sa vymedzili voči spochybňovaniu práce a analýzy Slovenskej akadémie vied (SAV), so znepokojením sledujú útoky na vedcov a výskumníkov zo strany niektorých politických predstaviteľov.
Zamestnávatelia v tlačovej správe poukázali, že štát nedávno investoval 350-tisíc eur do rozsiahlej analýzy vakcín. Spochybňovanie jej výsledkov výlučne z politických dôvodov a bez racionálnych vedeckých argumentov považuje RÚZ jednak za neúctu voči vedcom a jednak za plytvanie verejnými prostriedkami v čase konsolidácie verejných financií.
Zamestnávatelia tiež podotkli, že takéto znevažovanie práce vedcov má deštruktívne účinky, podľa nich podkopáva dôveru verejnosti vo fakty a posilňuje priestor pre dezinformácie. „Nemôžeme akceptovať, aby ignorovanie či popieranie faktov dostávalo taký rozsiahly priestor. Politici by mali prestať spochybňovať výsledky serióznej vedeckej práce,“ vyjadril sa viceprezident RÚZ Jozef Špirko.
RÚZ poukazuje, že veda je motorom rozvoja spoločnosti a prirodzene sa vyvíja vďaka kritike a oponentúre. Viceprezident RÚZ Robert Spišák dodal, že skutočná veda stojí na otvorenosti, kritike a neustálom overovaní vedeckých hypotéz, no musí sa tak diať v rámcoch kritického racionalizmu, a rozhodne nie v rámci politického boja a sporov. „Vážime si prácu vedcov a výskumníkov a práve výsledky ich práce majú byť základom zodpovedných rozhodnutí,“ zdôraznil.
Zamestnávatelia tiež prízvukovali, že v časoch hospodárskych výziev, konsolidácie verejných financií a nízkej dôvery verejnosti v inštitúcie je obzvlášť dôležité, aby bola politika postavená na faktoch, nie na emóciách a populizme. „Vyzývame preto politikov, aby rešpektovali prácu vedeckej komunity, prestali ju znevažovať a zdržali sa neodborných a dehonestujúcich výrokov. Len na základe odbornosti môžeme ako krajina rásť a obstáť v čoraz náročnejšom globálnom prostredí," uzatvára RÚZ.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnávatelia sú znepokojení útokmi na vedcov zo strany politikov, žiadajú rešpekt voči ich práci © SITA Všetky práva vyhradené.
