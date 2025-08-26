Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Samuel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. augusta 2025

Zamestnávatelia sú znepokojení útokmi na vedcov zo strany politikov, žiadajú rešpekt voči ich práci


Tagy: MRNA vakcína Politici Vedci Zamestnávatelia

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) sa vymedzili voči spochybňovaniu práce a analýzy



Zdieľať
gettyimages 1290276494 676x451 26.8.2025 (SITA.sk) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) sa vymedzili voči spochybňovaniu práce a analýzy Slovenskej akadémie vied (SAV), so znepokojením sledujú útoky na vedcov a výskumníkov zo strany niektorých politických predstaviteľov.


Zamestnávatelia v tlačovej správe poukázali, že štát nedávno investoval 350-tisíc eur do rozsiahlej analýzy vakcín. Spochybňovanie jej výsledkov výlučne z politických dôvodov a bez racionálnych vedeckých argumentov považuje RÚZ jednak za neúctu voči vedcom a jednak za plytvanie verejnými prostriedkami v čase konsolidácie verejných financií.

Zamestnávatelia tiež podotkli, že takéto znevažovanie práce vedcov má deštruktívne účinky, podľa nich podkopáva dôveru verejnosti vo fakty a posilňuje priestor pre dezinformácie. „Nemôžeme akceptovať, aby ignorovanie či popieranie faktov dostávalo taký rozsiahly priestor. Politici by mali prestať spochybňovať výsledky serióznej vedeckej práce,“ vyjadril sa viceprezident RÚZ Jozef Špirko.

RÚZ poukazuje, že veda je motorom rozvoja spoločnosti a prirodzene sa vyvíja vďaka kritike a oponentúre. Viceprezident RÚZ Robert Spišák dodal, že skutočná veda stojí na otvorenosti, kritike a neustálom overovaní vedeckých hypotéz, no musí sa tak diať v rámcoch kritického racionalizmu, a rozhodne nie v rámci politického boja a sporov. „Vážime si prácu vedcov a výskumníkov a práve výsledky ich práce majú byť základom zodpovedných rozhodnutí,“ zdôraznil.

Zamestnávatelia tiež prízvukovali, že v časoch hospodárskych výziev, konsolidácie verejných financií a nízkej dôvery verejnosti v inštitúcie je obzvlášť dôležité, aby bola politika postavená na faktoch, nie na emóciách a populizme. „Vyzývame preto politikov, aby rešpektovali prácu vedeckej komunity, prestali ju znevažovať a zdržali sa neodborných a dehonestujúcich výrokov. Len na základe odbornosti môžeme ako krajina rásť a obstáť v čoraz náročnejšom globálnom prostredí," uzatvára RÚZ.


Zdroj: SITA.sk - Zamestnávatelia sú znepokojení útokmi na vedcov zo strany politikov, žiadajú rešpekt voči ich práci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MRNA vakcína Politici Vedci Zamestnávatelia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nálada amerických spotrebiteľov sa zhoršila
<< predchádzajúci článok
COOP Jednota otvorila ďalšiu automatizovanú nonstop predajňu, tentokrát v Horných Salibách

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 