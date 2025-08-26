|
Utorok 26.8.2025
Meniny má Samuel
26. augusta 2025
Kyjev potvrdil, že ruskí vojaci sa dostali na územie Dnepropetrovskej oblasti
Ukrajina v utorok potvrdila, že ruská armáda prvýkrát od začiatku rozsiahlej invázie vstúpila na územie Dnepropetrovskej oblasti, ktorá leží západne od Donbasu. „Áno, vstúpili a teraz ...
Zdieľať
26.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajina v utorok potvrdila, že ruská armáda prvýkrát od začiatku rozsiahlej invázie vstúpila na územie Dnepropetrovskej oblasti, ktorá leží západne od Donbasu.
„Áno, vstúpili a teraz prebiehajú boje,“ povedal agentúre AFP hovorca Operačnej strategickej skupiny síl Dnipro Viktor Trehubov. Ukrajinská armáda však poprela tvrdenia Moskvy, že ruskí vojaci úplne dobyli obce Zaporizke a Novoheorhijivka.
Dnepropetrovská oblasť je dôležitým ťažobným a priemyselným centrom Ukrajiny a hlbší ruský postup do regiónu by mohol mať vážny dopad na ukrajinskú ekonomiku a armádu. Oblasť nepatrí k tým piatim ukrajinským regiónom, o ktorých Moskva tvrdí, že ich anektovala a že sú ruským územím.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev potvrdil, že ruskí vojaci sa dostali na územie Dnepropetrovskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.
