26. augusta 2025

Kyjev potvrdil, že ruskí vojaci sa dostali na územie Dnepropetrovskej oblasti


Ukrajina v utorok potvrdila, že ruská armáda prvýkrát od začiatku rozsiahlej invázie vstúpila na územie Dnepropetrovskej oblasti, ktorá leží západne od Donbasu. „Áno, vstúpili a teraz ...



russia_ukraine_war_34408 676x451 26.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajina v utorok potvrdila, že ruská armáda prvýkrát od začiatku rozsiahlej invázie vstúpila na územie Dnepropetrovskej oblasti, ktorá leží západne od Donbasu.


„Áno, vstúpili a teraz prebiehajú boje,“ povedal agentúre AFP hovorca Operačnej strategickej skupiny síl Dnipro Viktor Trehubov. Ukrajinská armáda však poprela tvrdenia Moskvy, že ruskí vojaci úplne dobyli obce Zaporizke a Novoheorhijivka.

Dnepropetrovská oblasť je dôležitým ťažobným a priemyselným centrom Ukrajiny a hlbší ruský postup do regiónu by mohol mať vážny dopad na ukrajinskú ekonomiku a armádu. Oblasť nepatrí k tým piatim ukrajinským regiónom, o ktorých Moskva tvrdí, že ich anektovala a že sú ruským územím.


Zdroj: SITA.sk - Kyjev potvrdil, že ruskí vojaci sa dostali na územie Dnepropetrovskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.

