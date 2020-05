Prvá návšteva Korčoka smerovala do Česka, s Petříčkom rokoval o uvoľňovaní režimu na hraniciach (video)

26.5.2020 - Vzájomné vzťahy SR a ČR ako aj režim na spoločných hraniciach boli témami rokovaní ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nom. SaS) v Českej republike.

Ako ďalej agentúru SITA informoval tlačový odbor rezortu zahraničia, s českým rezortným partnerom Tomášom Petříčkom sa minister stretol na zámku vo Valticiach. Cesta do ČR bola prvou zahraničnou cestou Korčoka od nástupu do funkcie.Pokiaľ ide o hraničný režim, ministri sa zhodli, že spoločným záujmom oboch krajín je jeho koordinované uvoľňovanie.„V našich podmienkach to závisí od rozhodnutia Ústredného krízového štábu a vlády SR, ktorá pozorne naslúcha odborníkom v oblastiach epidemiológie,“ povedal Korčok.Českého ministra zároveň informoval o plánovanom rozhodnutí vlády SR umožniť slovenským občanom vycestovať do okolitých krajín s výnimkou Ukrajiny na dobu 48 hodín, ak spĺňajú podmienky vstupu cieľovej krajiny.„Českí partneri sú si vedomí, že naša krajina má najlepšie výsledky v boji s pandémiou, preto som ich požiadal o to, aby naši občania mohli cestovať do Česka aj bez testov. Aj z toho dôvodu, že riziko rozširovania epidémie je zo strany Slovenska najnižšie. Treba však uviesť, že partneri očakávajú rovnaké podmienky aj od nás,“ zdôraznil minister.Pokiaľ ide o zámer ČR otvoriť hranice so susednými štátmi k 15. júnu, podľa Korčoka bude postoj SR v tejto oblasti záležať od vývoja epidemiologickej situácie v Českej republike, ale aj od vývoja v tých krajinách, s ktorými západní susedia Slovenska otvoria hranice.Ministri zároveň potvrdili nadštandardné vzťahy medzi oboma krajinami. „Poďakoval som sa za ústretový postoj, ktorým Česká republika potvrdila blízkosť k Slovensku aj počas pandémie. Tá sa potvrdila napríklad aj tým, že českí partneri pomohli pri repatriácii 341 našich občanov v rámci 22 letov,“ dodal Korčok.