COOP Jednota prináša v spolupráci so spotrebným družstvom COOP ITALIA limitovanú edíciu talianskych chutí


Pestrá ponuka autentických talianskych potravín zosobňuje na regáloch predajní domácej siete chute Stredomoria a zároveň symbolizuje silu medzinárodnej družstevnej spolupráce v roku, ktorý Organizácia ...



new project 21 676x444 28.11.2025 (SITA.sk) - Pestrá ponuka autentických talianskych potravín zosobňuje na regáloch predajní domácej siete chute Stredomoria a zároveň symbolizuje silu medzinárodnej družstevnej spolupráce v roku, ktorý Organizácia Spojených národov vyhlásila za Medzinárodný rok družstiev.

Výsledok medzinárodnej spolupráce, ktorý chutí


Aktuálne dostupná limitovaná edícia COOP ITALIA v sieti predajní COOP Jednota je voňavou a chutnou ukážkou toho, ako môže vyzerať výsledok medzinárodnej družstevníckej spolupráce. Domáca sieť predajní tak symbolicky nadväzuje na aktivity spojené s aktuálnym Medzinárodným rokom družstiev, ktorý pripomína význam spolupráce, solidarity a zodpovedného podnikania naprieč krajinami.

"Rok 2025 je pre nás symbolický – Organizácia Spojených národov ho vyhlásila za Medzinárodný rok družstiev a my ho vnímame ako príležitosť ukázať, že družstevný model je moderný, životaschopný a silný aj v medzinárodnom meradle. Partnerstvo s talianskym družstvom COOP ITALIA je dôkazom toho, že hodnoty spolupráce, solidarity a férového podnikania fungujú naprieč Európou. Zákazníkom tak prinášame nielen chuť Talianska, ale aj príbeh úspešnej družstevnej spolupráce," informuje Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.

Družstevníctvo má u nás silnú tradíciu


Družstevná myšlienka vznikla ako odpoveď na sociálne a ekonomické krízy už v 19. storočí. U nás na Slovensku má mimoriadne hlboké korene – od Spolku gazdovského v Sobotišti (založeného v roku 1845) až po vznik prvého spotrebného družstva v Revúcej v roku 1869. Na tieto hodnoty dnes nadväzuje aj systém COOP Jednota, ktorý už 156 rokov aktívne rozvíja model družstevného (kooperatívneho) podnikania na Slovensku. Táto forma podnikania v sebe nesie silnú podporu samotných regiónov – formou strategického smerovania, investícií a celkovej obchodnej politiky s ohľadom na potreby regiónu alebo komunity. Hodnoty vytvorené činnosťou spotrebných družstiev tak ostávajú v regiónoch. Práve preto je tento model podnikania dôležitým pilierom ekonomickej a sociálnej stability krajiny.

"Družstevný model nie je o maximalizácii krátkodobého zisku, ale o dlhodobej hodnote pre regióny, zamestnancov, dodávateľov aj zákazníkov. Aj preto vnímame tento rok ako mimoriadnu príležitosť vyzdvihnúť filozofiu družstevníctva v praxi," dodáva Ján Bilinský.

V praxi to znamená napríklad aj to, že viac ako 70 % produktov v rámci reálneho predaja v sieti COOP Jednota pochádza od domácich výrobcov. Domáca sieť predajní spolupracuje s vyše 1 300 lokálnymi dodávateľmi, a to z radov pekárov, mäsiarov, pestovateľov či mliekarov. Zároveň len v uplynulom roku investovala COOP Jednota do modernizácie svojich predajní viac ako 49 miliónov eur.

Talianske chute aj na vianočný stôl


Limitovaná edícia COOP ITALIA ponúka pestrý výber originálnych výrobkov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou talianskej domácej kuchyne. Od tradičných cestovín cez paradajkové omáčky, olivy, pesto, sušené paradajky, chrumkavé grissini či tuniak v olivovom oleji až po tradičné talianske sladkosti a delikatesy, vhodné aj ako darček. V rámci COOP ITALIA jednoducho nájdete pravé talianske chute, vhodné aj na sviatočný stôl. "V záujme spestrenia ponuky pre našich zákazníkov a v prepojení na naše partnerstvo s talianskym družstvom, sme sa rozhodli ešte pred Vianocami priniesť limitovanú edíciu COOP ITALIA. Veríme, že pestrá ponuka poctivých talianskych produktov v ich autentickej podobe si nájde svojho zákazníka a možno i ozvláštni tradičný vianočný stôl nejednej slovenskej rodiny," hovorí Renáta Peťovská, riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete COOP Jednota Slovensko. Produkty COOP ITALIA sú v sieti COOP Jednota dostupné do 24. decembra 2025 alebo do vypredania zásob.

Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota prináša v spolupráci so spotrebným družstvom COOP ITALIA limitovanú edíciu talianskych chutí © SITA Všetky práva vyhradené.

