Štvrtok 19.3.2026
Meniny má Jozef
COOP Jednota rozširuje nonstop nakupovanie v Prešove. Na Sabinovskej otvorila druhú predajňu 24/7
Spotrebné družstvo COOP Jednota Prešov otvorilo na Sabinovskej ulici svoju druhú predajňu s nepretržitou dostupnosťou v meste. Zákazníci v nej môžu nakupovať kedykoľvek počas dňa aj noci. Nová ...
19.3.2026 (SITA.sk) - Spotrebné družstvo COOP Jednota Prešov otvorilo na Sabinovskej ulici svoju druhú predajňu s nepretržitou dostupnosťou v meste. Zákazníci v nej môžu nakupovať kedykoľvek počas dňa aj noci. Nová prevádzka je zároveň tridsiatou automatizovanou predajňou COOP Jednota 24/7 na Slovensku. Sieť tak pokračuje v sprístupňovaní moderných a flexibilných foriem nakupovania.
Predajňa na trase každodenných presunov
Nová predajňa sa nachádza na jednej z hlavných dopravných tepien smerujúcich z Prešova na Sabinov. Ide o frekventovanú cestu, ktorou denne prechádzajú tisíce vodičov, ľudí dochádzajúcich do práce aj študentov. Výhodou je aj dostatok parkovacích miest priamo pri predajni. Nákup tak môže byť rýchly a pohodlný aj pre ľudí, ktorí sa zastavia len na krátku chvíľu.
"Pri výbere lokality sme sa zamerali na miesto, ktoré je prirodzenou súčasťou každodenných presunov ľudí v meste aj v regióne. Sabinovská ulica patrí medzi frekventované dopravné tepny a predajňa tak oslovuje nielen obyvateľov okolitých štvrtí, ale aj ľudí pohybujúcich sa medzi Prešovom a severnou časťou regiónu," hovorí Štefan Bujňák, predseda predstavenstva COOP Jednota Prešov.
Sortiment pre každodenné nákupy
Ponuka predajne je prispôsobená rôznym typom zákazníkov. Niektorí si prídu urobiť menší každodenný nákup, iní sa zastavia len na krátku chvíľu počas presunu mestom. Sortiment zahŕňa základné potraviny, čerstvé pečivo, mliečne výrobky, nápoje či sladkosti. Zákazníci tu nájdu aj drogériu a doplnkový sortiment pre domácnosť.
Dôležitou súčasťou ponuky sú produkty od regionálnych dodávateľov. COOP Jednota Prešov tak dlhodobo podporuje lokálnych výrobcov a zákazníkom prináša tradičné slovenské výrobky z regiónu.
Hybridný režim predaja
Predajňa funguje v kombinovanom režime, ktorý spája klasický predaj s personálom a automatizovaný nákup. Počas dňa je predajňa otvorená v štandardnom režime s obsluhou. Od pondelka do piatka je otvorená od 6.00 do 18.00 a v sobotu od 6.30 do 12.00.
Po skončení bežných otváracích hodín sa predajňa prepína do režimu COOP Jednota 24/7. Zákazníci tak môžu nakupovať aj večer, v noci alebo počas víkendu. V bezobslužnom režime je predajňa dostupná od 18.00 do 6.00 počas pracovných dní a od soboty od 12.00 až do pondelka rána.
"Koncept 24/7 sa osvedčuje v rôznych typoch lokalít. Vidíme ho vo väčších mestách aj v menších obciach. Technológie v tomto prípade pomáhajú zvyšovať dostupnosť služieb pre zákazníkov a zároveň umožňujú efektívnejšie fungovanie predajní," uvádza Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.
Technológie umožňujúce nonstop nákup
Automatizovaný režim predajne je postavený na technologickom riešení, ktoré zákazníkom umožňuje vstúpiť do predajne prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub. V aplikácii si zákazníci vygenerujú QR kód, ktorý slúži na otvorenie vstupu do predajne.
Samotný nákup prebieha samoobslužne. Platba je možná bezhotovostne kartou, mobilným telefónom alebo inteligentnými hodinkami. Aj v čase, keď sa v predajni nenachádza personál, je prevádzka pod dohľadom bezpečnostného systému a kamerového monitoringu.
Rozvoj konceptu COOP Jednota 24/7 vzniká v spolupráci so spoločnosťou Mastercard, ktorá prináša riešenia pre bezpečné a pohodlné bezhotovostné platby.
"Podpora a rozvoj dostupných a bezpečných služieb v regiónoch patrí v Mastercard medzi dlhodobé priority. Otvorenie druhej nonstop predajne v Prešove potvrdzuje, že moderné technológie a inovatívne platobné riešenia prinášajú zákazníkom reálny komfort aj vo väčších mestách a ich okolí. Takéto projekty zároveň prispievajú k tomu, aby digitalizácia prinášala praktické výhody ľuďom bez ohľadu na miesto ich bydliska a podporovala dlhodobý rozvoj miestnych komunít," hovorí Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.
Modernizácia obchodnej siete pokračuje
Rozširovanie konceptu COOP Jednota 24/7 je súčasťou širšej modernizácie obchodnej siete. COOP Jednota Prešov plánuje v roku 2026 pokračovať v rozvoji tohto formátu a po identifikovaní vhodnej lokality zriadiť ďalšiu automatizovanú predajňu.
Zároveň chce družstvo naďalej obohacovať a dopĺňať sortiment regionálnych a lokálnych produktov a pokračovať v spolupráci s komunitami v regióne. Ide napríklad o podporu športových klubov alebo vzdelávacích aktivít pre miestnych obyvateľov.
Viac informácií nájdete na stránke www.coop.sk/24-7.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota rozširuje nonstop nakupovanie v Prešove. Na Sabinovskej otvorila druhú predajňu 24/7 © SITA Všetky práva vyhradené.
