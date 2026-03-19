Štvrtok 19.3.2026
Meniny má Jozef
19. marca 2026
Nezamestnanosť na Slovensku prudko klesla, Tomáš zdôraznil aj historický počet voľných pracovných miest – VIDEO
19.3.2026 (SITA.sk) - Nezamestnanosť na Slovensku vo februári klesla na 4,16 %. Vo štvrtok to oznámil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že z evidencie uchádzačov o zamestnanie ubudlo 9 523 ľudí.
„Toto je najprudší pokles nezamestnanosti za posledných päť rokov,“ zdôraznil minister Tomáš. Doplnil, že nezamestnanosť vo februári klesla vo všetkých krajoch a tiež v 72 okresoch. Výrazný pokles podľa ministra zaznamenali úrady práce aj v najproblematickejších okresoch ako sú Rimavská Sobota či Revúca.
Pozitívny vývoj môže pokračovať
Aktuálne je na Slovensku 122 434 voľných pracovných miest. Podľa ministra práce ide o historický počet. „Toľko voľných pracovných miest od začiatku merania v roku 2000 ešte na Slovensku nebolo,“ doplnil.
Podľa šéfa rezortu práce pozitívny vývoj nezamestnanosti v nasledujúcom období očakáva aj Inštitút sociálnej politiky. Prispieť k tomu má oživenie v stavebníctve, poľnohospodárstve a sezónnych prácach. Doplnil však, že podľa analytikov môže na vývoj nezamestnanosti negatívne vplývať konflikt na Blízkom východe a s tým spojený rast cien ropy.
Minister priblížil aj výsledky takzvaných aktívnych politík trhu práce. Celkovo takto ministerstvo práce vytvorilo vyše 14 000 nových pracovných miest. Prevzdelať a rekvalifikovať sa podarilo viac ako 134 000 osôb, zachrániť sa podarilo takmer 38 000 pracovných miest. Prostredníctvom projektu Právo na prvé zamestnanie určeného pre mladých ľudí, ktorí doteraz nepracovali, sa podarilo v dvoch kolách zamestnať vyše 2 500 ľudí.
Práca namiesto dávok prináša výsledky
Od vlaňajšieho septembra je v platnosti Práca namiesto dávok. Znamená to, že ak nezamestnaný odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, príde o dávku v hmotnej núdzi alebo mu bude krátená. „Už 900 ľuďom sme odobrali alebo krátili dávku v hmotnej núdzi, pretože odmietli vhodnú pracovnú ponuku. V prípade ďalších 1 000 ľudí sa už koná správne konanie,“ priblížil minister práce.
Doplnil, že prostredníctvom tohto programu sa podarilo zamestnať 2 331 ľudí. Zamestnávatelia odmietli 15 000 ľudí, ktorých im úrady práce ponúkli. Dôvodom mala byť ich nespôsobilosť na danú prácu.
Podľa ministra rezort chce zamestnávateľov motivovať tým, že ak človeka na pracovisku zamestnajú, dostane mentora a tieto náklady preplatí štát z eurofondov. Druhou možnosťou je, že odmietnutý nezamestnaný pôjde na pracovisko na skúšku a štát prostredníctvom eurofondov preplatí náklady s tým spojené.
Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť na Slovensku prudko klesla, Tomáš zdôraznil aj historický počet voľných pracovných miest – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rada prokurátorov SR má nového predsedu, stal sa ním Marián Čorba
COOP Jednota rozširuje nonstop nakupovanie v Prešove. Na Sabinovskej otvorila druhú predajňu 24/7
