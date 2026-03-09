|
Pondelok 9.3.2026
Meniny má Františka
Denník - Správy
09. marca 2026
Kočner na súde povedal, že si nikdy neobjednal žiadnu vraždu. Články Kuciaka ho nijakým spôsobom nezaujímali
Nikdy v živote som si neobjednal žiadnu vraždu. Vyhlásil to v pondelok pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku
9.3.2026 (SITA.sk) - Nikdy v živote som si neobjednal žiadnu vraždu. Vyhlásil to v pondelok pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Marian Kočner, ktorý je obžalovaný v prípade úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, a tiež prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Rovnako Kočner zdôraznil, že nikoho ani vraždou nepoveril.
"Nikdy v živote som nepoužíval násilie," povedal obžalovaný. Doplnil, že so žiadnym skutkom uvedeným v obžalobe nemá nič spoločné. Zároveň Kočner uviedol, že súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku nepozná a ten ani nedozoroval žiadnu jeho trestnú vec. Daniela Lipšica stretol iba raz v živote na parkovisku. Petra Šufliarskeho podľa vlastných slov pozná, nemali však žiadny spor.
Pokiaľ ide o zavraždeného Jána Kuciaka, Kočner mu podľa vlastných slov jedenkrát zodpovedal otázky e-mailom a jedenkrát spolu telefonovali. Pripustil pritom, že mu v telefóne povedal, že si ho bude špeciálne všímať. Nevedel však, že Kuciak preto podal trestné oznámenie.
Kuciak podľa Kočnera písal presne to isté, čo všetci ostatní novinári. "Nezaujímali ma jeho články, nijakým spôsobom," povedal obžalovaný. Zároveň však uviedol, že jeden Kuciakov článok o údajnom Kočnerovom vlastníctve bytu bol plný neprávd. Doplnil však, že práca novinárov ho vo všeobecnosti nezaujímala.
Podľa obžaloby týkajúcej sa vraždy Jána Kuciaka si podnikateľ Marian Kočner na prelome rokov 2017 až 2018 objednal u Aleny Zsuzsovej vraždu novinára, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na jeho rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť. Podľa zadania mal byť Kuciak najskôr unesený a neskôr zavraždený.
Zsuzsová sa so zadaním obrátila na v súčasnosti už právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorému za vykonanie sľúbila odpustenie dlhu 20-tisíc eur plus finančnú čiastku 50-tisíc eur. Zároveň mu odovzdala údaje o Kuciakovi, ktoré Marian Kočner získal z jeho sledovania, a tiež jeho podobizeň. Andruskó sa so zadaním obrátil na dvojicu Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorá je momentálne už tiež právoplatne odsúdená.
Marček a Szabó následne niekoľkokrát vykonali obhliadku domu vo Veľkej Mači pri Galante, kde Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou bývali. Vo večerných hodinách 21. februára 2018 Marček vnikol do domu a pištoľou s tlmičom Kuciaka zasiahol dvakrát do hrudníka. Následne jednou strelou do hlavy usmrtil aj Martinu Kušnírovú.
Podľa obžaloby v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho zadal Marian Kočner v roku 2017 Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a v tom čase advokáta Daniela Lipšica. Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol. Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa.
Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili. Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragičovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iliom Weissom. Skutok však nebol dokonaný.
V roku 2018 tiež Kočner podľa obžaloby oslovil Zsuzsovú vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur.
Dôvodom bolo, že podľa Kočnera sa mu Šufliarsky "otočil chrbtom" a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách. Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.
Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený, Zsuzsová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinnú. Odvolací Najvyšší súd SR však v oboch prípadoch rozsudky zrušil.
Pokiaľ ide o záležitosť prípravy vrážd, ktorú súd rieši už po druhýkrát, Zsuzsová a obžalovaný Dušan Kracina boli v predchádzajúcom procese uznaní za vinných a obžalovaný Darko Dragič oslobodený. Aj táto časť rozsudku však bola odvolacím súdom zrušená. Kočner a Zsuzsová sú momentálne vo výkone trestu odňatia slobody pre odsúdenia v iných prípadoch, zatiaľ čo Kracina a bosniansky občan Dragič sú stíhaní na slobode.
Zdroj: SITA.sk - Kočner na súde povedal, že si nikdy neobjednal žiadnu vraždu. Články Kuciaka ho nijakým spôsobom nezaujímali © SITA Všetky práva vyhradené.
Kuciakove články Kočnera nezaujímali
Kuciak mal byť najskôr unesený a neskôr zavraždený
