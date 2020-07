Covid-19 spôsobil nepresné predpovede počasia, problémy sú aj pri včasných varovaniach meteorológov

Kritické predpovede hurikánov

Včasné varovanie pred extrémnym počasím

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.7.2020 - Pandémia koronavírusu sa nepriaznivo podpísala aj pod predpovede počasia. Zníženie počtu komerčných letov, ktoré vyvolala, značne ovplyvnilo schopnosť predpovedať počasie presne. Vo svojej štúdii, o ktorej informuje televízia CNN, na to poukazuje výskumník Ying Chen z Centra pre životné prostredie Lancasterskej univerzity.Chen sa vo výskume zameral na predpovede počasia od marca 2020 a porovnal ich so skutočným pozorovaným počasím v rovnakom časovom rámci. Ako zistil, s poklesom hustoty letov v dôsledku ochorenia COVID-19, "od marca do mája 2020 pozoruhodne poklesla presnosť povrchových meteorologických predpovedí". Pokles zaznamenal v prípade teplôt.Informácie o horúcom a studenom vzduchu sú kritické napríklad pri tvorbe a predpovediach hurikánov. Ak je nemožné zmerať presne teploty, môže byť náročnejšie identifikovať skoré aktívne body.Pri predpovedi hurikánov sa meteorológovia čiastočne spoliehajú na počítačové modely, ktoré získavajú dáta z rôznych nástrojov, vrátane lietadiel, výletných lodí, satelitov, bójí, meteorologických balónov, pozemných staníc a radarov.Pandémia značne okresala dáta, ktoré odborníci získavali z lodí a lietadiel, dôležitých zdrojov najmä v oblastiach, kde je výskyt ostatných pozorovacích nástrojov obmedzený.Rozdiely sa podľa štúdie líšia podľa oblasti. Odľahlé oblasti, ako sú napríklad Grónsko a Sibír, mali najväčšie problémy so zníženým počtom letov, pretože predpovedať počasie je tam už aj tak náročné."Asimilácia pozorovaní z lietadiel poskytuje oveľa väčšie zlepšenie predpovedí v regiónoch, v ktorých sú k dispozícii veľmi obmedzené konvenčné pozorovania," vysvetľuje Chen v štúdii.Vedec varuje, že problém s presnosťou predpovedí sa bude s pretrvávajúcou pandémiou zhoršovať. "Možno očakávať ďalšie zhoršenie predpovedí počasia a nepresnosť sa v prípade dlhodobých predpovedí môže zväčšiť. Mohlo by to oslabiť včasné varovanie pred extrémnym počasím a spôsobiť ďalšie ťažkosti pre každodenný život v blízkej budúcnosti," skonštatoval Chen.