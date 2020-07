Národný park Malá Fatra čaká nový program starostlivosti, s jeho tvorbou môžete pomôcť aj vy

Na svojej internetovej stránke to uvádza Správa NP Malá Fatra. Tá začala s vykonávaním dotazníkového prieskumu zameraného na analýzu tlaku turizmu na prírodu Malej Fatry a zhodnotenie významných ekosystémových služieb.

Jeho metodika nadväzuje na prieskum, ktorý vykonal tím odborníkov z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2015. Rovnaký prieskum uskutočnila Správa NP Malá Fatra svojpomocne aj v roku 2018.

Otázky pre návštevníkov

Správa NP bude zber dát pomocou dotazníkového prieskumu vykonávať v júli a auguste na niekoľkých lokalitách Malej Fatry a zároveň aj elektronicky.

Súčasťou dotazníka sú napríklad otázky, či a koľko by boli ľudia ochotní zaplatiť za vstup do NP, aké služby by v rámci národného parku uvítali a aj to, aký je cieľ ich návštevy.

Zozbierané údaje tak budú môcť okrem podkladov pre vytvorenie programu starostlivosti slúžiť aj na skvalitnenie služieb poskytovaných v národnom parku.

Podobný prieskum uskutočnila Správa NP aj v roku 2018. Dotazníky vtedy vyplnilo celkovo 602 návštevníkov, pričom 51 dotazníkov bolo vylúčených z hodnotenia, najčastejšie z dôvodu neúplného vyplnenia. Hodnotených tak bolo 551 z nich.

Zväčšovanie lyžiarskych stredísk väčšina vylúčila

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že za najdôležitejší cieľ národného parku považujú respondenti ochranu prirodzených biotopov a druhov (84 percent respondentov).

Druhým cieľom v poradí bolo vzdelávanie a informovanie v oblasti ochrany prírody (65 percent). Prieskum ukázal, že zväčšovanie lyžiarskych stredísk by úplne vylúčilo 80 percent respondentov a budovanie novej turistickej infraštruktúry, akou sú hotely, kúpele či reštaurácie, 64 percent opýtaných.

Celkovo 43 percent návštevníkov trávi čas v národnom parku formou jednodňového pobytu bez prenocovania. Zvyšok návštevníkov využíva ubytovanie v najbližších obciach.

Za ubytovanie návštevníci zaplatia v priemere 44,7 eur na deň, za stravu 27,5 eur na deň. Podľa Správy NP Malá Fatra tak návštevníci Malej Fatry predstavujú pomerne zaujímavý ekonomický potenciál pre región.