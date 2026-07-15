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Coworking v ikonickej Jurkovičovej Teplárni vstupuje pod správu Alto Real Estate


Tagy: Coworking PR

Spoločnosť Alto Real Estate plne preberá prevádzku coworkingového a eventového konceptu v Jurkovičovej Teplárni. Developer a vlastník tejto národnej kultúrnej pamiatky bude úspešný model ďalej ...



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sky park zelen jun 2023 fullres 127 1 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Alto Real Estate plne preberá prevádzku coworkingového a eventového konceptu v Jurkovičovej Teplárni.


Developer a vlastník tejto národnej kultúrnej pamiatky bude úspešný model ďalej rozvíjať pod vlastnou rovnomennou značkou Jurkovičova Tepláreň. Značka má v Bratislave silné renomé a prirodzene vystihuje charakter miesta: ikonickú industriálnu architektúru v spojení s moderným mestským prostredím štvrte Sky Park.

Koncept v sebe organicky prepája tri kľúčové funkcie – moderné flexibilné kancelárie, coworking a reprezentatívne eventové priestory.

Synergia histórie a moderného biznisu pod taktovkou majiteľa


Pre existujúcich aj budúcich klientov táto transformácia prináša predovšetkým stopercentnú garanciu stability a ďalšieho rozvoja. Zmena modelu riadenia nemá žiadny vplyv na každodenný chod budovy. Práve naopak. Skutočnosť, že Alto Real Estate je priamym vlastníkom pamiatky, odstraňuje akékoľvek medzičlánky v správe. Prepojenie funkcie vlastníka a prevádzkovateľa vytvára ideálne podmienky na okamžité skvalitňovanie služieb, zrýchlenie komunikácie a priamu podporu klientov.

"Jurkovičova Tepláreň je srdcom celého downtownu a sme na ňu úprimne hrdí. Podobných historických pamiatok, ktoré by sa takto podarilo zachovať, je veľmi málo. Našou prioritou je zachovať výnimočnosť samotnej budovy, kontinuitu prostredia, atmosféry a kvality služieb, na ktoré sú súčasní klienti zvyknutí, a zároveň posunúť koncept ďalej. Výhľadovo plánujeme tieto kapacity rozšíriť aj na ďalšie podlažia budovy," hovorí Christián Gálik, Head of Leasing Alto Real Estate.

Architektonický unikát ako kultúrne a spoločenské epicentrum


Jurkovičova Tepláreň patrí medzi najvýnimočnejšie projekty konverzie priemyselného dedičstva v strednej Európe. Ako národná kultúrna pamiatka je jedným z posledných zachovaných objektov legendárnej rafinérie Apollo. Pôvodné industriálne územie sa vďaka citlivej obnove stalo integrálnou súčasťou nového moderného centra Bratislavy.

Dnes funguje ako jeho kultúrne a spoločenské epicentrum, pričom tvorí fascinujúci historický kontrast k obklopujúcim rezidenčným a kancelárskym budovám projektu Sky Park z dielne svetoznámeho architektonického štúdia Zaha Hadid Architects. Po citlivej rekonštrukcii si budova zachovala pôvodné industriálne prvky a dnes ponúka jedinečnú atmosféru, ktorú dopĺňa art café s galériou, reštaurácia a výborná dostupnosť v rámci celej štvrte.

Vďaka spojeniu s renomé a zázemím Alto Real Estate dostáva tento výnimočný priestor nový impulz pre budovanie silnej komunity, inovácií a biznisu na najvyššej úrovni.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Coworking v ikonickej Jurkovičovej Teplárni vstupuje pod správu Alto Real Estate © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Coworking PR
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