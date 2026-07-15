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Coworking v ikonickej Jurkovičovej Teplárni vstupuje pod správu Alto Real Estate
Spoločnosť Alto Real Estate plne preberá prevádzku coworkingového a eventového konceptu v Jurkovičovej Teplárni. Developer a vlastník tejto národnej kultúrnej pamiatky bude úspešný model ďalej ...
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15.7.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Alto Real Estate plne preberá prevádzku coworkingového a eventového konceptu v Jurkovičovej Teplárni.
Developer a vlastník tejto národnej kultúrnej pamiatky bude úspešný model ďalej rozvíjať pod vlastnou rovnomennou značkou Jurkovičova Tepláreň. Značka má v Bratislave silné renomé a prirodzene vystihuje charakter miesta: ikonickú industriálnu architektúru v spojení s moderným mestským prostredím štvrte Sky Park.
Koncept v sebe organicky prepája tri kľúčové funkcie – moderné flexibilné kancelárie, coworking a reprezentatívne eventové priestory.
Pre existujúcich aj budúcich klientov táto transformácia prináša predovšetkým stopercentnú garanciu stability a ďalšieho rozvoja. Zmena modelu riadenia nemá žiadny vplyv na každodenný chod budovy. Práve naopak. Skutočnosť, že Alto Real Estate je priamym vlastníkom pamiatky, odstraňuje akékoľvek medzičlánky v správe. Prepojenie funkcie vlastníka a prevádzkovateľa vytvára ideálne podmienky na okamžité skvalitňovanie služieb, zrýchlenie komunikácie a priamu podporu klientov.
"Jurkovičova Tepláreň je srdcom celého downtownu a sme na ňu úprimne hrdí. Podobných historických pamiatok, ktoré by sa takto podarilo zachovať, je veľmi málo. Našou prioritou je zachovať výnimočnosť samotnej budovy, kontinuitu prostredia, atmosféry a kvality služieb, na ktoré sú súčasní klienti zvyknutí, a zároveň posunúť koncept ďalej. Výhľadovo plánujeme tieto kapacity rozšíriť aj na ďalšie podlažia budovy," hovorí Christián Gálik, Head of Leasing Alto Real Estate.
Jurkovičova Tepláreň patrí medzi najvýnimočnejšie projekty konverzie priemyselného dedičstva v strednej Európe. Ako národná kultúrna pamiatka je jedným z posledných zachovaných objektov legendárnej rafinérie Apollo. Pôvodné industriálne územie sa vďaka citlivej obnove stalo integrálnou súčasťou nového moderného centra Bratislavy.
Dnes funguje ako jeho kultúrne a spoločenské epicentrum, pričom tvorí fascinujúci historický kontrast k obklopujúcim rezidenčným a kancelárskym budovám projektu Sky Park z dielne svetoznámeho architektonického štúdia Zaha Hadid Architects. Po citlivej rekonštrukcii si budova zachovala pôvodné industriálne prvky a dnes ponúka jedinečnú atmosféru, ktorú dopĺňa art café s galériou, reštaurácia a výborná dostupnosť v rámci celej štvrte.
Vďaka spojeniu s renomé a zázemím Alto Real Estate dostáva tento výnimočný priestor nový impulz pre budovanie silnej komunity, inovácií a biznisu na najvyššej úrovni.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Coworking v ikonickej Jurkovičovej Teplárni vstupuje pod správu Alto Real Estate © SITA Všetky práva vyhradené.
Developer a vlastník tejto národnej kultúrnej pamiatky bude úspešný model ďalej rozvíjať pod vlastnou rovnomennou značkou Jurkovičova Tepláreň. Značka má v Bratislave silné renomé a prirodzene vystihuje charakter miesta: ikonickú industriálnu architektúru v spojení s moderným mestským prostredím štvrte Sky Park.
Koncept v sebe organicky prepája tri kľúčové funkcie – moderné flexibilné kancelárie, coworking a reprezentatívne eventové priestory.
Synergia histórie a moderného biznisu pod taktovkou majiteľa
Pre existujúcich aj budúcich klientov táto transformácia prináša predovšetkým stopercentnú garanciu stability a ďalšieho rozvoja. Zmena modelu riadenia nemá žiadny vplyv na každodenný chod budovy. Práve naopak. Skutočnosť, že Alto Real Estate je priamym vlastníkom pamiatky, odstraňuje akékoľvek medzičlánky v správe. Prepojenie funkcie vlastníka a prevádzkovateľa vytvára ideálne podmienky na okamžité skvalitňovanie služieb, zrýchlenie komunikácie a priamu podporu klientov.
"Jurkovičova Tepláreň je srdcom celého downtownu a sme na ňu úprimne hrdí. Podobných historických pamiatok, ktoré by sa takto podarilo zachovať, je veľmi málo. Našou prioritou je zachovať výnimočnosť samotnej budovy, kontinuitu prostredia, atmosféry a kvality služieb, na ktoré sú súčasní klienti zvyknutí, a zároveň posunúť koncept ďalej. Výhľadovo plánujeme tieto kapacity rozšíriť aj na ďalšie podlažia budovy," hovorí Christián Gálik, Head of Leasing Alto Real Estate.
Architektonický unikát ako kultúrne a spoločenské epicentrum
Jurkovičova Tepláreň patrí medzi najvýnimočnejšie projekty konverzie priemyselného dedičstva v strednej Európe. Ako národná kultúrna pamiatka je jedným z posledných zachovaných objektov legendárnej rafinérie Apollo. Pôvodné industriálne územie sa vďaka citlivej obnove stalo integrálnou súčasťou nového moderného centra Bratislavy.
Dnes funguje ako jeho kultúrne a spoločenské epicentrum, pričom tvorí fascinujúci historický kontrast k obklopujúcim rezidenčným a kancelárskym budovám projektu Sky Park z dielne svetoznámeho architektonického štúdia Zaha Hadid Architects. Po citlivej rekonštrukcii si budova zachovala pôvodné industriálne prvky a dnes ponúka jedinečnú atmosféru, ktorú dopĺňa art café s galériou, reštaurácia a výborná dostupnosť v rámci celej štvrte.
Vďaka spojeniu s renomé a zázemím Alto Real Estate dostáva tento výnimočný priestor nový impulz pre budovanie silnej komunity, inovácií a biznisu na najvyššej úrovni.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Coworking v ikonickej Jurkovičovej Teplárni vstupuje pod správu Alto Real Estate © SITA Všetky práva vyhradené.
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