Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 15.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Henrich
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Upracte si a premeňte kuchyňu na miesto, kde sa budete cítiť uvoľnene



Kuchyňu upratujete každý deň, no poriadok akoby stále unikal. Riešenie nespočíva vo väčšej drine, ale v premyslenom systéme, ktorý si raz nastavíte a potom už len udržiavate.



Zdieľať
Upracte si a premeňte kuchyňu na miesto, kde sa budete cítiť uvoľnene

Skúsenosť z desiatok rekonštrukcií ukazuje, že rozhodujú maličkosti, nie veľkosť miestnosti – a práve tie si teraz spolu krok po kroku prejdeme. 

Rozmiestnenie zásuviek určuje, koľko času strávite hľadaním 

Ak máte nádoby a iný riad roztrúsené po viacerých skrinkách, každé varenie sa mení na hľadačku. Rozdeľte preto kuchyňu na zóny – varenie, umývanie, skladovanie – a do každej dajte len to, čo tam reálne patrí. Zásuvka pri sporáku patrí panvici a naberačkám, nie servisu na kávu. Táto jednoduchá logika skráti prípravu jedla aj upratovanie po ňom a znížite aj počet zbytočných krokov po kuchyni. Osvedčilo sa aj označenie zásuviek štítkom, najmä ak sa v domácnosti strieda viac ľudí pri varení. 

Kvalitné kovanie predlžuje životnosť skriniek a šetrí nervy 

Časom povolené pánty a vŕzgajúce dvierka patria k najčastejším dôvodom, prečo kuchyňa pôsobí staro, hoci nábytok samotný je ešte v poriadku. Pri výbere teda myslite aj na detaily – praktické úchytky na nábytok uľahčia otváranie mokrými alebo mastnými rukami a súčasne znížia opotrebovanie dvierok pri každodennom používaní. Investícia do odolného kovania sa vráti v podobe menšej údržby počas nasledujúcich rokov. 

Zvislý priestor nad linkou zostáva najviac nevyužitý 

Skrinky do výšky stropu, magnetická lišta na nože a háčiky na utierky dokážu uvoľniť desiatky centimetrov pracovnej plochy. Namiesto ukladania predmetov naležato skúste zvislé organizéry – fungujú pri viečkach hrncov, doskách na krájanie aj fóliách. Kuchyňa tak pôsobí vzdušnejšie a samotné upratovanie zaberie citeľne menej času, pretože sa nemusíte prehrabávať v hromadách. 

Rohové skrinky prestanú byť mŕtvym priestorom vďaka výsuvom 

Rotujúce alebo výsuvné koše do rohových skriniek premenia takmer nevyužiteľný kút na plnohodnotné úložisko. Namiesto kľačania a hľadania hrnca vzadu stačí jeden ťah za rukoväť. Tento typ riešenia sa oplatí najmä v menších kuchyniach, kde sa každý centimeter počíta a rohy bývajú najväčšou rezervou priestoru. Podobne funguje aj vysoká skrinka so zásuvkami namiesto klasických políc s dvierkami. 

Povrch drezu rozhoduje o tom, ako rýchlo sa čistí zvyšok kuchyne 

Materiál a tvar drezu ovplyvňujú váš každodenný komfort viac, než sa na prvý pohľad zdá. Hladký, bezšvový povrch bez fugy okolo okraja zabráni usadzovaniu mastnoty a vodného kameňa v ťažko dostupných škárach. Práve preto sa v profesionálnych aj domácich kuchyniach dlhodobo osvedčujú dokonalé nerezové drezy, ktoré odolávajú poškriabaniu, nezožltnú a rýchlo sa utierajú do sucha bez šmúh. 

Drobné večerné návyky nahradia veľké sobotné upratovanie 

Utrite pracovnú dosku hneď po varení, kým sa škvrny ešte nestihli zaschnúť. Vyprázdnite odkvapkávač skôr, než sa v ňom začne hromadiť voda a vodný kameň. Tieto dve minúty denne ušetria hodiny drhnutia raz za týždeň. Kuchyňa, ktorá sa čistí priebežne, si zachová svieži vzhľad oveľa dlhšie ako tá upratovaná len nárazovo. Pomôže aj jednoduchý zoznam úloh na chladničke, ktorý si rozdelí celá domácnosť. 

Poriadok v kuchyni nie je otázka veľkosti, ale organizácie a správne zvolených materiálov. Keď má každý predmet svoje pevné miesto a povrchy sa čistia bez námahy, varenie prestane byť povinnosťou a stane sa prirodzenou a príjemnou súčasťou dňa. Stačí zaviesť tieto zmeny postupne a už o pár týždňov pocítite rozdiel pri každom bežnom varení aj upratovaní. 

Zdroj obrázka: The Yuri Arcurs Collection/magnific.com 


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Coworking v ikonickej Jurkovičovej Teplárni vstupuje pod správu Alto Real Estate
<< predchádzajúci článok
Makarská zakázala nočný predaj alkoholu v obchodoch, chce obmedziť výtržnosti turistov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 