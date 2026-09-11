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11. septembra 2026
Cristiano Ronaldo má posledný pokus o zisk titulu v ázijskej Lige majstrov
Tagy: Ázijská Liga majstrov
Portugalský veterán avizoval blížiaci sa koniec jeho kariéry. Portugalský futbalový velikán Cristiano Ronaldo má poslednú šancu získať titul v ázijskej Lige majstrov, ktorá sa začne v pondelok. ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Portugalský veterán avizoval blížiaci sa koniec jeho kariéry.
Portugalský futbalový velikán Cristiano Ronaldo má poslednú šancu získať titul v ázijskej Lige majstrov, ktorá sa začne v pondelok. Podľa jeho slov z augusta ide pravdepodobne o jeho posledný rok vo futbale.
Štyridsaťjedenročný útočník, ktorý počas kariéry hrával aj za Manchester United, Real Madrid či Juventus Turín a získal päť titulov v európskej Lige majstrov, túto ázijskú trofej ešte nezískal. Jeho tím Al Nassr sa v novej sezóne predstaví pod vedením kouča Angeho Postecogloua, ktorý v minulosti viedol Tottenhamu Hotspur a v klube skončil v októbri 2025 napriek triumfu v Európskej lige.
Okrem Ronalda v mužstve z Rijádu hviezdia aj Kingsley Coman, Sadio Mané a jeho spoluhráč z portugalskej reprezentácie Joao Félix. V saudskoarabskej lige je tento tím po šiestich zápasoch na 2. priečke za lídrom Al Hilalom zaostáva len o skóre. A práve tento súper sa zdá byť ich hlavný konkurent aj v Lige majstrov. Ronaldo v piatich ligových zápasoch zaznamenal tri góly.
Al Hilal vedie kormidelník Simone Inzaghi, klub výrazne posilnil zostavu v ostatnom prestupovom období, keď získal Angličana Ollieho Watkinsa z Aston Villy a brazílskeho krídelníka Gabriela Martinelliho z londýnskeho Arsenalu, za čo zaplatil spolu 150 miliónov dolárov.
Formát ázijskej Ligy majstrov výrazne favorizuje saudskoarabské kluby, ktoré investujú masívne finančné prostriedky a budú hostiť majstrovstvá sveta v roku 2034. Vyvrcholenie súťaže od štvrťfinále po finále sa totiž odohráva na neutrálnej pôde v Saudskej Arábii.
Tím Al Ahli využil domáce prostredie na zisk titulu v rokoch 2025 a 2026, keď vo finále v Džidde zdolal japonský tím FC Mačida Zelvia 1:0 po predĺžení. Do aktuálneho ročníka sa zo Saudskej Arábie okrem Al Nassru, Al Ahli kvalifikovali aj Al Hilal, Al Ittihad a Al Qadsiah, čo je päť klubov zo Saudskej Arábie spomedzi 32 účastníkov.
Súťaž zostáva rozdelená na východnú a západnú konferenciu, pričom každý tím odohrá po štyri zápasy doma aj vonku. Najvážnejšiu konkurenciu im predstavujú japonské tímy – Japonsko ako najsilnejšia futbalová krajina v Ázii hralo vo finále ostatné štyri roky po sebe a medzi piatimi zástupcami z J-League je aj úradujúci šampión Kašima Antlers.
Bývalý hráč tohto tímu Jasuši Endo priznal, že zárobky saudskoarabských klubov im pridávajú na náročnosti. "Je dnes veľmi ťažké, aby japonské tímy získali titul, vzhľadom na finančnú silu klubov zo západu, ktoré investujú do hráčov so skúsenosťami z európskych líg,“ uviedol. Poukázal tiež na to, že centrálne miesto súťaže v Saudskej Arábii znamená pre japonské tímy zvýšenú náročnosť, keďže chýba podpora fanúšikov.
Cristiano Ronaldo tak nastupuje do boja o jediné veľké klubové ocenenie, ktoré mu zatiaľ uniká v závere jeho hviezdnej kariéry, pričom jeho Al Nassr sa bude snažiť potvrdiť pozíciu medzi saudskoarabskou špičkou pod vedením skúseného trénera a s medzinárodnou hviezdnou zostavou.
Zdroj: SITA.sk - Cristiano Ronaldo má posledný pokus o zisk titulu v ázijskej Lige majstrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Portugalský futbalový velikán Cristiano Ronaldo má poslednú šancu získať titul v ázijskej Lige majstrov, ktorá sa začne v pondelok. Podľa jeho slov z augusta ide pravdepodobne o jeho posledný rok vo futbale.
Štyridsaťjedenročný útočník, ktorý počas kariéry hrával aj za Manchester United, Real Madrid či Juventus Turín a získal päť titulov v európskej Lige majstrov, túto ázijskú trofej ešte nezískal. Jeho tím Al Nassr sa v novej sezóne predstaví pod vedením kouča Angeho Postecogloua, ktorý v minulosti viedol Tottenhamu Hotspur a v klube skončil v októbri 2025 napriek triumfu v Európskej lige.
Okrem Ronalda v mužstve z Rijádu hviezdia aj Kingsley Coman, Sadio Mané a jeho spoluhráč z portugalskej reprezentácie Joao Félix. V saudskoarabskej lige je tento tím po šiestich zápasoch na 2. priečke za lídrom Al Hilalom zaostáva len o skóre. A práve tento súper sa zdá byť ich hlavný konkurent aj v Lige majstrov. Ronaldo v piatich ligových zápasoch zaznamenal tri góly.
Al Hilal vedie kormidelník Simone Inzaghi, klub výrazne posilnil zostavu v ostatnom prestupovom období, keď získal Angličana Ollieho Watkinsa z Aston Villy a brazílskeho krídelníka Gabriela Martinelliho z londýnskeho Arsenalu, za čo zaplatil spolu 150 miliónov dolárov.
Formát ázijskej Ligy majstrov výrazne favorizuje saudskoarabské kluby, ktoré investujú masívne finančné prostriedky a budú hostiť majstrovstvá sveta v roku 2034. Vyvrcholenie súťaže od štvrťfinále po finále sa totiž odohráva na neutrálnej pôde v Saudskej Arábii.
Tím Al Ahli využil domáce prostredie na zisk titulu v rokoch 2025 a 2026, keď vo finále v Džidde zdolal japonský tím FC Mačida Zelvia 1:0 po predĺžení. Do aktuálneho ročníka sa zo Saudskej Arábie okrem Al Nassru, Al Ahli kvalifikovali aj Al Hilal, Al Ittihad a Al Qadsiah, čo je päť klubov zo Saudskej Arábie spomedzi 32 účastníkov.
Súťaž zostáva rozdelená na východnú a západnú konferenciu, pričom každý tím odohrá po štyri zápasy doma aj vonku. Najvážnejšiu konkurenciu im predstavujú japonské tímy – Japonsko ako najsilnejšia futbalová krajina v Ázii hralo vo finále ostatné štyri roky po sebe a medzi piatimi zástupcami z J-League je aj úradujúci šampión Kašima Antlers.
Bývalý hráč tohto tímu Jasuši Endo priznal, že zárobky saudskoarabských klubov im pridávajú na náročnosti. "Je dnes veľmi ťažké, aby japonské tímy získali titul, vzhľadom na finančnú silu klubov zo západu, ktoré investujú do hráčov so skúsenosťami z európskych líg,“ uviedol. Poukázal tiež na to, že centrálne miesto súťaže v Saudskej Arábii znamená pre japonské tímy zvýšenú náročnosť, keďže chýba podpora fanúšikov.
Cristiano Ronaldo tak nastupuje do boja o jediné veľké klubové ocenenie, ktoré mu zatiaľ uniká v závere jeho hviezdnej kariéry, pričom jeho Al Nassr sa bude snažiť potvrdiť pozíciu medzi saudskoarabskou špičkou pod vedením skúseného trénera a s medzinárodnou hviezdnou zostavou.
Zdroj: SITA.sk - Cristiano Ronaldo má posledný pokus o zisk titulu v ázijskej Lige majstrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ázijská Liga majstrov
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