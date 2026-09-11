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 24hod.sk    Šport

11. septembra 2026

Napätá atmosféra na súde. Mladík, ktorý z väzenia zorganizoval lúpež u Donnarummu, sa vyhrážal policajtom


Tagy: násilná trestná činnosť Prepadnutie Ublíženie na zdraví Väzenie

Len 21-ročný Ganito sa do povedomia dostal už pred samotným procesom. Pre podozrenia z plánovania ďalšieho pokusu o útek ho urýchlene previezli do inej väznice. Vo štvrtok 10. septembra sa v Paríži v ...



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germany_soccer_champions_league_final_10849 scaled 1 676x451 11.9.2026 (SITA.sk) - Len 21-ročný Ganito sa do povedomia dostal už pred samotným procesom. Pre podozrenia z plánovania ďalšieho pokusu o útek ho urýchlene previezli do inej väznice.


Vo štvrtok 10. septembra sa v Paríži v mimoriadne napätej atmosfére začal súdny proces s Ilyasom Kerbouchom, známym pod prezývkou "Ganito".

Hlavný obžalovaný v prípade násilného prepadnutia domu bývalého brankára PSG Gianluigiho Donnarummu z júla 2023 – zločinu, ktorý mal podľa podozrení zorganizovať priamo z väzby – prepadol kriku a nadávkam, čo si vynútilo prerušenie pojednávania len niekoľko minút po jeho začiatku.

Len 21-ročný Ganito sa do povedomia dostal už pred samotným procesom. Pre podozrenia z plánovania ďalšieho pokusu o útek ho urýchlene previezli do inej väznice.

Mučili ho


V marci 2025 Kerbouch šokoval krajinu, ale aj svet, keď jednoducho vyšiel hlavným vchodom z vyšetrovacej väzby v sprievode troch mužov vydávajúcich sa za policajtov a s falošným príkazom na prevoz.

Na uskutočnenie tohto plánu prinútil stredoškoláka so znalosťami práce na počítači vytvoriť nepravé dokumenty tým, že mu posielal videá zachytávajúce mučenie.

Jeden z údajných komplicov, ktorý bol na súde, tvrdí, že ho Ganitovi spojenci držali v zajatí po tom, čo odmietol poslúchnuť jeho príkazy. "Celú noc bol vystavený násiliu a na druhý deň si jeho stav vyžadoval vážnu nemocničnú liečbu - počas noci ho rezali, mučili a celé hodiny trestali. Možno preto, že v skutočnosti nevykonal to, čo sa od neho žiadalo," vysvetlil obhajca Ugo Valls v rozhovore pre TF1.

Množstvo odsúdení


Ganito, známy svojou násilníckou povahou, šíri strach aj spoza mreží, pričom väčšinu svojho života strávil práve tam. Prvýkrát ho uväznili už ako 14-ročného za násilný skupinový čin, ktorý sa skončil smrťou.

Aj počas výkonu trestu sa opakovane dopúšťal ďalšej negelálnej činnosti. Na konte má jedenásť odsúdení za krádeže, násilie, únosy či nezákonné obmedzovanie osobnej slobody, pričom sa jeho tresty nahromadili a teraz mu hrozí až 20-ročné väzenie.

"Môj klient poznal od svojich 14 rokov len niekoľko mesiacov slobody. Jeho pobyt v prísnej izolácii znáša veľmi zle," uviedol právny zástupca Kerboucha Alfred Reboul.

Manželka potratila


V rámci aktuálneho súdneho procesu mu hrozí až tridsať rokov väzenia za zorganizovanie prepadnutia domu, ktorého terčom bol Donnarumma s manželkou.

Brankár bol počas vlámania do svojho bytu v Paríži zbitý, zviazaný a vyhrážali sa mu nožom. Jeho priateľka bola v tom čase tehotná a neskôr potratila.

Počas lúpeže sa odcudzili drahé hodinky, šperky a kabelky, ako aj hotovosť a kľúče od vozidiel značiek Mercedes a Lamborghini.

Prázdny trezor


Dvadsaťdeväťročná Donnarummova manželka uviedla, že ju nútili prezradiť kód od trezoru, no ona ho nepoznala a navyše bol prázdny.

"Nahnevali sa, lebo si mysleli, že klamem. Ťahali ma za vlasy a jeden z nich ma udrel do stehien. Povedala som im, že som tehotná, ale pokračovali v tom," prezradila.

Gólman im kód prezradil, no nenašli tam nič. Štvorica lupičov sa dostala do bytu tak, že pomocou rebríka vyliezli na strechu, z nej zliezli na balkón a následne vnikli dnu cez okná.

Agresívne správanie


Kherbouch sa na súde vyhrážal policajtom, lebo prikázali jeho bratovi, ktorý sedel medzi verejnosťou, aby opustil súdnu sieň.

Keď ho sudca upozornil, že aj jeho môžu vykázať zo súdnej siene, odvetil: "Je mi to úplne jedno. Nechcem byť na tomto procese. Je mi to u prdele."

Dvaja z lupičov mali v tom čase menej ako 18 rokov a súd pre mladistvých im vymeral tresty odňatia slobody v trvaní troch a štyroch rokov. Ďalší podozrivý spáchal v roku 2024 vo väzení samovraždu - k účasti na čine sa priznal, no tvrdil, že konal pod nátlakom svojich komplicov. Súdny proces naďalej pokračuje.


Zdroj: SITA.sk - Napätá atmosféra na súde. Mladík, ktorý z väzenia zorganizoval lúpež u Donnarummu, sa vyhrážal policajtom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: násilná trestná činnosť Prepadnutie Ublíženie na zdraví Väzenie
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