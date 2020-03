Slovenskí futbalisti spoznali svojich súperov v Lige národov, budú mať možnosť na revanš

aktualizované 3. marca 19:50



Slováci mali zostúpiť do "céčka"

Českí futbalisti dvakrát úspešní

Tímy rozdelené podľa renkingu



Liga národov 2020/2021



zloženie skupín divízií



A-divízia:

1. skupina: Holandsko, Taliansko, Bosna a Hercegovina, Poľsko

2. skupina: Anglicko, Belgicko, Dánsko, Island

3. skupina: Portugalsko, Francúzsko, Švédsko, Chorvátsko

4. skupina: Švajčiarsko, Španielsko, Ukrajina, Nemecko



B-divízia:

1. skupina: Rakúsko, Nórsko, Severné Írsko, Rumunsko

2. skupina: Česko, Škótsko, SLOVENSKO, Izrael

3. skupina: Rusko, Srbsko, Turecko, Maďarsko

4. skupina: Wales, Fínsko, Írsko, Bulharsko



C-divízia:

1. skupina: Čierna Hora, Cyprus, Luxembursko, Azerbajdžan

2. skupina: Gruzínsko, Severné Macedónsko, Estónsko, Arménsko

3. skupina: Grécko, Kosovo, Slovinsko, Moldavsko

4. skupina: Albánsko, Bielorusko, Litva, Kazachstan



D-divízia:

1. skupina: Malta, Andorra, Lotyšsko, Faerské ostrovy

2. skupina: San Maríno, Lichtenštajnsko, Gibraltár



Termíny:

1. kolo skupinovej fázy: 3. - 5. septembra 2020

2. kolo skupinovej fázy: 6. - 8. septembra 2020

3. kolo skupinovej fázy: 8. - 10. októbra 2020

4. kolo skupinovej fázy: 11. - 13. októbra 2020

5. kolo skupinovej fázy: 12. - 14. novembra 2020

6. kolo skupinovej fázy: 15. - 17. novembra 2020



Finálový turnaj: 2. - 6. júna 2021

Baráž o zostup: 24. - 29. marca 2022



3.3.2020 (Webnoviny.sk) -Slovenská futbalová reprezentácia sa v nasledujúcom ročníku Ligy národov UEFA predstaví v 2. skupine B-divízie spolu s výbermi Česka, Škótska a Izraela. Rozhodol o tom utorkový žreb v holandskom Amsterdame.Súboje sa uskutočnia od septembra do novembra 2020. Zverenci trénera Pavla Hapala pri žrebe figurovali v treťom nasadzovacom koši spolu s Turkami, Írmi a Severnými Írmi.Niekdajší stredopoliar holandskej reprezentácie Rafael van der Vaart prižreboval Slovákov k Izraelčanom zo štvrtého koša, neskôr k ním pridal Škótov z druhého a Čechov z prvého koša."So žrebom je spokojnosť. Okorenilo to Česko, tak to bude taká odveta za predchádzajúce súboje v Lige národov, ktoré sme prehrali. Je to taká čerešnička na torte. Skupine je náročná a ťažká, ale Slovensko má skúsenosť s každým týmto súperom. Nikto mi nebude veriť, ale pred žrebom som trafil v internej tipovačke všetkých našich súperov. Každý súper v tejto súťaže je náročný, no ja verím, že budeme úspešní," povedal tréner slovenskej reprezentácie Pavel Hapal priamo z dejiska žrebu podľa videa Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Prezident SFZ Ján Kováčik na neho nadviazal: "Žreb prebehol podľa predstáv. Je dobré, že opäť máme Čechov, isto tomu nebude chýbať náboj. Verím, že tentokrát budeme úspešnejší my."Slováci v jeseni 2018 neuspeli v konfrontáciách s Čechmi a Ukrajincami a v 1. skupine B-divízie Ligy národov obsadili so ziskom troch bodov poslednú tretiu priečku.Pôvodne mali teda zostúpiť z B do C-divízie novoutvorenej súťaže európskych reprezentačných tímov, ale po jej reorganizácii sa udržali v "béčku".Práve v LN odohrali Slováci posledné dva zápasy proti Čechom, v oboch dueloch uspeli českí futbalisti - doma 1:0 a vonku 2:1.Zatiaľ naposledy nastúpil slovenský výber proti izraelskému tímu v marci 2014, v prípravnom súboji v Netanyii zvíťazil 3:1. Škótsko bolo súperom Slovenska v boji o MS 2018 - doma v Glasgowe zvíťazilo 1:0 a v Trnave prehralo 0:3."Na zápasy proti Slovensku mám dobré spomienky. Oba sme vyhrali a bola na nich skvelá divácka kulisa. Myslím si, že aj fanúšikovia by si želali repete v skupine so Slovákmi," uviedol ešte pred žrebom tréner českej reprezentácie Jaroslav Šilhavý podľa portálu iDnes.cz, po žrebe poznamenal: "Slovensko je nám asi súdené. Je to silný súper. Ide o derby, bude plný štadión. Pre futbal je to len dobre. Škótsko a Izrael tiež nebudú jednoduchí súperi. Ako nasadený tím by sme mali obhájiť našu pozíciu. Verím, že to zvládneme so cťou."Liga národov oproti svojej premiére prešla zvýšením počtu účastníkov v A, B a C-divízii, namiesto dvanástich tímov bude v každej z týchto divízií súťažiť šestnásť mužstiev. Naopak vo výkonnostne najslabšej D-divízii sa predstaví iba sedem najslabších tímov z pôvodne šestnástich.Celkovo 55 účastníkov Ligy národov 2020/2021 už pred žrebom rozdelili do výkonnostných divízií a košov podľa renkingu národných tímov UEFA, na základe toho potom prebehol samotný žreb..Formát Ligy národov v skupinovej fáze sa nezmenil, všetky tímy však pri zvýšenom počte účastníkov odohrajú v septembri, októbri a novembri 2020 nie štyri, ale šesť zápasov.Slováci sa v jeseni 2020 stretnú s každým súperom systémom doma aj vonku. Víťaz postúpi do A-divízie LN, posledný v tabuľke zostúpi do C-divízie.Finálový turnaj so štyrmi účastníkmi, víťazmi jednotlivých skupín A-divízie, odohrajú v termíne 2.- 6. júna 2021. Z druhého ročníka LN dve mužstvá dostanú šancu bojovať v dodatočnej kvalifikácii o účasť na MS 2022 do Kataru.