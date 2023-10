Cristiano Ronaldo túži odísť do futbalového dôchodku, kariéru by mohol ukončiť po MS 2026

Definitívne „zbohom“

Futbalový dôchodok

12.10.2023 (SITA.sk) - Hviezdny portugalský futbalista Cristiano Ronaldo, ktorý bude v piatok v Porte čeliť slovenskej futbalovej reprezentácii v kvalifikačnom zápase o postup na ME 2024 , by mohol ukončiť hráčsku kariéru po majstrovstvách sveta v roku 2026, ktoré sa uskutočnia v USA, Mexiku a Kanade.Ako uviedol web španielskeho denníka Marca, už 38-ročný CR7 oznámil súčasnému saudskoarabskému zamestnávateľovi Al-Nassr , že by s ním chcel predĺžiť zmluvu do roku 2027. Vtedy by mohol dať definitívne „zbohom“ futbalovým trávnikom.Ostrieľaný kanonier bude mať v čase konania MS 2026 už 41 rokov a vo februári 2027 oslávi 42. narodeniny, no zdá sa, že dovtedy chce pokračovať vo výkonoch na najvyššej úrovni. Moderní športovci majú v súčasnosti omnoho dlhšie kariéry ako v minulosti.Portugalská hviezda už predtým vyjadrila túžbu odísť do futbalového dôchodku vo svojom súčasnom klube a zdá sa, že je spokojný s novým životom v Saudskej Arábii."Napriek svojmu veku stále milujem futbal, pretože stále rád hrám, strieľam góly, vyhrávam zápasy. Preto budem pokračovať, kým moje telo nepovie: 'Cristiano, je koniec'. Zatiaľ sa však cítim dobre, keďže stále pomáham tímu. Pre mňa je momentálne najdôležitejšie, že sme už na čele celkového poradia ligy,“ vyhlásil Cristiano Ronaldo.