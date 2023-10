Slafkovského v zámorí pochválili: Stále pracujem na svojej hre

Podľa viacerých zámorských žurnalistov odohral slovenský hokejista Juraj Slafkovský proti Torontu jeden z najlepších zápasov v NHL. Útočník Montrealu si v úvodnom dueli sezóny pripísal do štatistík jednu asistenciu, dva plusové body, no nadchol aj celkovým herným prejavom. "Stále pracujem na svojej hre," priznal v pozápasových rozhovoroch.





Canadiens prehrali v Toronte 5:6 po samostatných nájazdoch, hoci v zápase viedli 2:0 aj 5:3. Práve na druhý gól prihral Slafkovský po tom, ako jeho bekhendovú prihrávku v prečíslení zužitkoval Alex Newhook, pre ktorého to bol prvý zápas od letného príchodu z Colorada. V Montreale vytvoril druhú útočnú formáciu s Kirbym Dachom a Slafkovským, ktorý mal podiel aj na góle Newhooka na 4:3, keď po dobrom napádaní dokázal udržať takmer stratený puk v útočnom pásme. Po hetriku domáceho útočníka Austona Matthewsa venovali zámorskí novinári pomerne veľa priestoru aj Slafkovskému a jeho hre v novozloženej formácii."Je to len jeden zápas, ale útok Newhooka, Dacha a Slafkovského vyzerá veľmi dobre. Táto formácia bola najviac nebezpečná. Slafkovský vyzeral veľmi dobre, bol zapálený do hry," uviedol Jonathan Bernier z TVA Sports a v podobnom duchu sa vyjadril aj Marc Dumont z Montreal Hockey Now: "Možno je to príliš skoro na pochvalu, ale musím povedať, že to bol od Slafkovského excelentný zápas. V každom striedaní bol rozdielový hráč."Slafkovský odohral 15:25 minút a pripísal si aj jednu strelu na bránku a tri bodyčeky. "Pri mojej postave chcú tréneri vidieť, že ju využívam. Cítim, že si vytváram viac šancí. Aj keď puk nesmeruje do bránky a končí niekde v rohu klziska, stále dokážem byť pri ňom ako prvý. Viem, že potrebujem robiť veci, ktoré odo mňa tréneri vyžadujú," uviedol 19-ročný krídelník. Slafkovský veľmi dobre obstál aj v pokročilých štatistikách GameScore, ktoré kombinujú hráčov prínos pre tím. Z útočníkov Montrealu boli lepší iba Newhook, Dach a Jake Evans. "Cítim, že sme v našej formácii hrali celkom rýchly hokej. Lietali sme po ľade, mali sme dobré prieniky do útočného pásma. Odohrali sme spolu len pár zápasov, stále sa hľadáme, cítim však, že od zápasu k zápasu sa chémia medzi nami zlepšuje, čo sa mi páči," poznamenal Slafkovský.Po prvom zápase v sezóne ho mrzeli dva premárnené dvojgólové náskoky tímu. "Raz ste hore, raz dolu. Pre divákov je to dobré, no pre nás nepríjemné, že sme nedokázali udržať želaný výsledok. Proti Torontu je to vždy náročný zápas, má výborných hráčov. Ťažko sa proti nim hralo. Bolo to o malých detailoch, ktoré musíme vylepšiť. Myslím si, že ideme dobrou cestou. Aj po strate náskoku sme si povedali, že stále môžeme tento zápas vyhrať. Je smola, ako sa to skončilo," zhodnotil Slafkovský, pre ktorého to bol 40. zápas v NHL a prvý súťažný od januárového zranenia.