Slováci sa tešia na zápas proti Ronaldovi v Porte. Máme na to potrápiť favorita, hovorí Lobotka

12.10.2023 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpiav portugalskom Porte proti domácemu národnému mužstvu na čele s hviezdnym Cristianom Ronaldom v rámci kvalifikačnej J-skupiny o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nemecku. Bude to duel dvoch tímov, ktoré v tejto chvíli okupujú dve postupové priečky. Portugalčania majú zatiaľ stopercentnú bilanciu, čo sa týka počtu bodov i defenzívy. Zo šiestich stretnutí majú na konte 18 bodov a skóre 24:0. Slováci nazbierali 13 bodov a majú trojbodový náskok pred tretími Luxemburčanmi.Kapitán slovenského tímu Milan Škriniar dúfa, že mužstvo spod Tatier konečne prekoná portugalskú obranu. Dosiaľ jediným slovenským strelcom v predchádzajúcich piatich vzájomných zápasoch proti Portugalčanom bol Miroslav Karhan , ktorý v roku 2005 skóroval z pokutového kopu pri remíze 1:1 na bratislavskom Tehelnom poli v rámci kvalifikácie o postup na MS 2006 v Nemecku.„Portugalsko má v kvalifikácii výbornú bilanciu, treba mu ju pokaziť gólom. Na to treba premeniť šance, aké sme si proti tomuto súperovi vypracovali v Bratislave,“ prezradil stopér parížskeho tímu Saint-Germain Piatkový zápas sa bude hrať na Estádio do Dragao, v domovskom stánku slávneho FC Porto . V konkurenčnom portskom klube Boavista momentálne pôsobí útočník Róbert Boženík , ktorý v doterajšom priebehu sezóny zaznamenal na klubovej úrovni päť gólov a dve asistencie.„Ľudia sa tam tešia na futbal, na zápas. Bude vypredané, vyrobia úžasnú atmosféru. My ideme do Porta hrať futbal. A spokojní budeme po dobrom výkone, s nie prázdnymi rukami,“ povedal 23-ročný rodák z Terchovej.Na stretnutie sa už teší i defenzívny stredopoliar z tímu talianskeho šampióna SSC Neapol Stanislav Lobotka. "Je krásne hrať v Porte pred toľkými fanúšikmi. V tom zápase nemáme čo stratiť, môžeme len získať. Máme na to potrápiť favorita, ale nebude to jednoduché. Portugalčania majú obrovskú silu, hrajú doma a fanúšikovia ich budú hnať dopredu. Musíme premieňať svoje šance a vyťažiť z minima maximum,“ vraví opora reprezentačného mužstva.Reprezentačné A-mužstvá Portugalska a Slovenska sa v minulosti stretli päťkrát. Až štyri duely vyhrali Portugalčania, v jednom sa zrodila remíza. Po prvý raz na seba natrafili v rámci kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy v roku 2000. Najprv 14. októbra 1998 v Bratislave zvíťazili Portugalčania 3:0 a potom 5. júna 1999 v Lisabone zdolali Slovákov najtesnejším rozdielom 1:0.V rámci kvalifikácie o postup na MS 2006 v Nemecku sa mužstvá 30. marca 2005 v Bratislave rozišli po remíze 1:1. O približne dva mesiace neskôr v Lisabone zvíťazili Portugalčania 2:0. Začiatkom minulého mesiaca triumfovali Portugalčania v slovenskej metropole 1:0.