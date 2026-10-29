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29. októbra 2026
Cristiano Ronaldo zdolal Messiho v ankete o najlepšiu Zlatú loptu histórie. Fanúšikovia za hlasovanie platili
Tagy: France Football Zlatá lopta
Čitatelia France Football vybrali Portugalčanovu sezónu 2008 za najlepšiu spomedzi výkonov držiteľov Zlatej lopty. Nová anketa však mala nezvyčajné pravidlo - každý hlas stál jedno ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Čitatelia France Football vybrali Portugalčanovu sezónu 2008 za najlepšiu spomedzi výkonov držiteľov Zlatej lopty. Nová anketa však mala nezvyčajné pravidlo - každý hlas stál jedno euro.
Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo získal netradičné ocenenie za najlepšiu Zlatú loptu všetkých čias. V hlasovaní čitateľov francúzskeho magazínu France Football triumfovala jeho sezóna 2008, keď ako 23-ročný hráč Manchestru United prvýkrát získal prestížnu individuálnu trofej. V novej ankete s názvom B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time) predstihol Lionela Messiho a jeho mimoriadny rok 2012. Referuje o tom španielsky web Marca.
France Football predstavil nové ocenenie pri príležitosti tohtoročného udeľovania Zlatej lopty. Na rozdiel od tradičnej ankety, v ktorej o víťazovi rozhodujú novinári, tentoraz hlasovali čitatelia magazínu. Nevyberali pritom najlepšieho futbalistu celej histórie, ale konkrétny ročník, v ktorom niektorý z viacnásobných držiteľov Zlatej lopty získal toto ocenenie.
Víťazná sezóna Cristiana Ronalda patrila k prelomovým okamihom jeho kariéry. S Manchestrom United v roku 2008 ovládol anglickú Premier League aj Ligu majstrov. V ligovej súťaži nastrieľal 31 gólov a získal tiež Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca európskych líg. Vtedajšiu Zlatú loptu vyhral so 446 bodmi, zatiaľ čo druhý Messi ich získal 281. Nasledovali Fernando Torres so 179, Iker Casillas so 133 a Xavi Hernández s 97 bodmi.
V novom hlasovaní obsadili Ronaldo a Messi spolu prvých dvanásť priečok, pričom až za nimi sa umiestnil Brazílčan Ronaldo so svojou Zlatou loptou z roku 2002. Výsledok tak opäť pripomenul dlhoročnú rivalitu portugalskej a argentínskej hviezdy, ktoré dominovali svetovému futbalu počas veľkej časti uplynulých dvoch desaťročí.
Nezvyčajnosťou ankety bol spoplatnený systém hlasovania. Za každý odovzdaný hlas museli účastníci zaplatiť jedno euro a hlasovať mohli opakovane. Organizátori zároveň spomedzi hlasujúcich vyžrebovali dve vstupenky na galavečer Zlatej lopty v roku 2027.
Podľa údajov France Football hlasovalo viac ako raz celkovo 5 009 ľudí. Z nich 44 odovzdalo desať až 26 hlasov, ďalších 300 hlasovalo päť až deväťkrát a 4 665 účastníkov dva až štyrikrát. Výsledok preto odráža platené hlasovanie fanúšikov, nie odborný verdikt novinárov ani systém, v ktorom by mal každý účastník iba jeden hlas.
Cristiano Ronaldo si tak pripísal ďalšie symbolické prvenstvo, tentoraz za sezónu, ktorá odštartovala jeho éru medzi absolútnou svetovou elitou. Ocenenie B.O.A.T. však zostáva samostatnou fanúšikovskou anketou France Football a nemení historické výsledky tradičnej Zlatej lopty.
Zdroj: SITA.sk - Cristiano Ronaldo zdolal Messiho v ankete o najlepšiu Zlatú loptu histórie. Fanúšikovia za hlasovanie platili © SITA Všetky práva vyhradené.
Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo získal netradičné ocenenie za najlepšiu Zlatú loptu všetkých čias. V hlasovaní čitateľov francúzskeho magazínu France Football triumfovala jeho sezóna 2008, keď ako 23-ročný hráč Manchestru United prvýkrát získal prestížnu individuálnu trofej. V novej ankete s názvom B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time) predstihol Lionela Messiho a jeho mimoriadny rok 2012. Referuje o tom španielsky web Marca.
Nové ocenenie
France Football predstavil nové ocenenie pri príležitosti tohtoročného udeľovania Zlatej lopty. Na rozdiel od tradičnej ankety, v ktorej o víťazovi rozhodujú novinári, tentoraz hlasovali čitatelia magazínu. Nevyberali pritom najlepšieho futbalistu celej histórie, ale konkrétny ročník, v ktorom niektorý z viacnásobných držiteľov Zlatej lopty získal toto ocenenie.
Víťazná sezóna Cristiana Ronalda patrila k prelomovým okamihom jeho kariéry. S Manchestrom United v roku 2008 ovládol anglickú Premier League aj Ligu majstrov. V ligovej súťaži nastrieľal 31 gólov a získal tiež Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca európskych líg. Vtedajšiu Zlatú loptu vyhral so 446 bodmi, zatiaľ čo druhý Messi ich získal 281. Nasledovali Fernando Torres so 179, Iker Casillas so 133 a Xavi Hernández s 97 bodmi.
Spoplatnený systém
V novom hlasovaní obsadili Ronaldo a Messi spolu prvých dvanásť priečok, pričom až za nimi sa umiestnil Brazílčan Ronaldo so svojou Zlatou loptou z roku 2002. Výsledok tak opäť pripomenul dlhoročnú rivalitu portugalskej a argentínskej hviezdy, ktoré dominovali svetovému futbalu počas veľkej časti uplynulých dvoch desaťročí.
Nezvyčajnosťou ankety bol spoplatnený systém hlasovania. Za každý odovzdaný hlas museli účastníci zaplatiť jedno euro a hlasovať mohli opakovane. Organizátori zároveň spomedzi hlasujúcich vyžrebovali dve vstupenky na galavečer Zlatej lopty v roku 2027.
Podľa údajov France Football hlasovalo viac ako raz celkovo 5 009 ľudí. Z nich 44 odovzdalo desať až 26 hlasov, ďalších 300 hlasovalo päť až deväťkrát a 4 665 účastníkov dva až štyrikrát. Výsledok preto odráža platené hlasovanie fanúšikov, nie odborný verdikt novinárov ani systém, v ktorom by mal každý účastník iba jeden hlas.
Cristiano Ronaldo si tak pripísal ďalšie symbolické prvenstvo, tentoraz za sezónu, ktorá odštartovala jeho éru medzi absolútnou svetovou elitou. Ocenenie B.O.A.T. však zostáva samostatnou fanúšikovskou anketou France Football a nemení historické výsledky tradičnej Zlatej lopty.
Zdroj: SITA.sk - Cristiano Ronaldo zdolal Messiho v ankete o najlepšiu Zlatú loptu histórie. Fanúšikovia za hlasovanie platili © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: France Football Zlatá lopta
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