|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 29.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klára
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. októbra 2026
Otec kúpil synovi k narodeninám vstupenky na El Clásico. Slovákov však zo štadióna kontroverzne vyviedli a zasahovala aj polícia – VIDEO
Usporiadatelia ich vraj vyviedli z tribúny, pretože oslavovali Mbappého gól. Otec, Slovák a fanúšik Realu Madrid, tvrdí, že sa iba postavili a objali. Víkendové El ...
Zdieľať
29.10.2026 (SITA.sk) - Usporiadatelia ich vraj vyviedli z tribúny, pretože oslavovali Mbappého gól. Otec, Slovák a fanúšik Realu Madrid, tvrdí, že sa iba postavili a objali.
Víkendové El Clásico sa lepšie skončilo pre Real Madrid, ktorý na pôde svojho úhlavného rivala FC Barcelona zvíťazil 2:1 gólmi Kyliana Mbappého.
Užiť si ho na Nou Campe chcelo množstvo fanúšikov aj mimo Španielska. Na derby sa dostali aj dvaja slovenskí priaznivci - otec kúpil vstupenky pre syna k narodeninám.
Mohol to byť najkrajší zážitok ich životov, no zmenilo sa to na blamáž, zo štadióna ich vyhodili a duel dopozerali na telefóne v taxíku.
Čo sa stalo? Usporiadatelia ich vraj vyviedli z tribúny, pretože oslavovali Mbappého gól. Otec, Slovák a fanúšik Realu Madrid, tvrdí, že sa iba postavili a objali.
Cestovali z Prešova – autom prešli približne 300 kilometrov do Budapešti, odkiaľ leteli do Barcelony. Na výlete ich sprevádzali kamarát so svojím synom.
Pre denník Marca prezradil, že štyri vstupenky v prémiovej kategórii zakúpil prostredníctvom slovenskej agentúry. Podľa jeho slov zaplatil 5 600 eur v dvoch samostatných platbách po 2 800 eur, čo vychádza na 1 400 eur za lístok.
"Nikto z agentúry ma pred kúpou neupozornil, že nosenie dresov Realu Madrid je zakázané," povedal. O takomto obmedzení sa nedočítal ani v oficiálnej aplikácii FC Barcelona na nákup vstupeniek.
Prvý incident nastal už pri vstupe, keď im usporiadatelia oznámili, že v dresoch Realu nemôžu vstúpiť. Keď sa opýtal, čo má s dresom urobiť, ukázali na odpadkové koše – čím v podstate naznačili, aby ho vyhodil.
Keďže dres kúpil na štadióne Santiago Bernabéu, odmietol to a synovi povedal: "Sme Madridistas. Nikdy nevyhodíme náš dres do koša." Pri vstupe na štadión mali dresy odložené a obliekli si ich až po príchode na svoje miesta, približne 20 minút pred výkopom.
Otec nemal v úmysle provokovať domácich fanúšikov dresmi úhlavného rivala. "Mali sme ich na sebe už asi hodinu, keď zasiahla ochranka. Po góle sme ich nevytiahli, ani sme nimi nemávali smerom k priaznivcom Barcelony."
K zásahu došlo po Mbappého góle, približne v 40. minúte. Podľa jeho slov sa postavili, objali a oslavovali, načo si opäť sadli. "Nedopustili sme sa žiadneho násilia, nikoho sme neohrozovali ani sme nepodnecovali k násiliu. Jednoducho sme oslávili gól tým, že sme vstali a objali sa."
Z tribúny ich vyviedlo približne desať príslušníkov ochranky. Počas vyvádzania na nich ostatní diváci pokrikovali a ukazovali urážlivé gestá, no oni nijako nereagovali. Niektorí návštevníci mu neskôr povedali, že videli fanúšikov Barcelony žiadať ochranku, aby ich vyviedla.
Najskôr im organizátori povedali, že sa môžu vrátiť, ak si dresy vyzlečú. Po komunikácii cez vysielačku s nadriadeným ich však informovali, že táto možnosť už neprichádza do úvahy.
"Povedali nám, že nás už spoznalo príliš veľa fanúšikov Barcelony a že nám nevedia zaručiť bezpečnosť. Obávali sa, že ak by sme sa vrátili na tie isté miesta, mohli by sme byť napadnutí," priblížil otec s tým, že náhradné miesta im nenavrhli.
Neskôr zasiahla polícia, skontrolovala ich doklady a spísala záznamy o ňom aj o jeho synovi. Podľa jeho opisu tieto dokumenty tvrdia, že dresy boli vystavené na obdiv a že smerom k priaznivcom Barcelony smerovali provokácie – ide o verziu udalostí, ktorú poskytla ochranka.
Taktiež, že sa jeho správanie klasifikuje ako násilné a že k nemu aj podnecoval. Tieto obvinenia odmieta a žiada, aby boli preskúmané kamerové záznamy a vypočutí svedkovia.
Podľa jeho slov trvali kontroly približne 45 minút, počas ktorých naďalej sledoval zápas na svojom mobilnom telefóne. Tvrdí, že žiadal vysvetlenie a vrátenie peňazí, no bolo mu povedané, aby podal oficiálnu sťažnosť v Barcelone.
"Nechcem podnecovať nenávisť medzi fanúšikmi Realu Madrid a Barcelony. Nežiadam o lístky zadarmo ani o žiadne špeciálne zaobchádzanie," vysvetlil. Keď mu zavolal kamarát s otázkou, či majú aj oni opustiť štadión, poradil mu, aby zostal vo vnútri a užil si zápas.
Následne nasadol do taxíka a vrátil sa do apartmánu sklamaný. Vo vnútri auta pokračovali v sledovaní El Clásica a oslavovali tak intenzívne, až vodiča vyľakali.
"Pred cestou som sľúbil svojmu synovi, že nikdy nezabudne na jeho prvé El Clásico. Svoj sľub som dodržal. Ani jeden z nás na ten deň nezabudne. Žiaľ, nie z dôvodov, ktoré som si ako otec predstavoval," dodal pre Marca.
Zdroj: SITA.sk - Otec kúpil synovi k narodeninám vstupenky na El Clásico. Slovákov však zo štadióna kontroverzne vyviedli a zasahovala aj polícia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Víkendové El Clásico sa lepšie skončilo pre Real Madrid, ktorý na pôde svojho úhlavného rivala FC Barcelona zvíťazil 2:1 gólmi Kyliana Mbappého.
Užiť si ho na Nou Campe chcelo množstvo fanúšikov aj mimo Španielska. Na derby sa dostali aj dvaja slovenskí priaznivci - otec kúpil vstupenky pre syna k narodeninám.
Mohol to byť najkrajší zážitok ich životov, no zmenilo sa to na blamáž, zo štadióna ich vyhodili a duel dopozerali na telefóne v taxíku.
Prémiové lístky
Čo sa stalo? Usporiadatelia ich vraj vyviedli z tribúny, pretože oslavovali Mbappého gól. Otec, Slovák a fanúšik Realu Madrid, tvrdí, že sa iba postavili a objali.
Cestovali z Prešova – autom prešli približne 300 kilometrov do Budapešti, odkiaľ leteli do Barcelony. Na výlete ich sprevádzali kamarát so svojím synom.
Pre denník Marca prezradil, že štyri vstupenky v prémiovej kategórii zakúpil prostredníctvom slovenskej agentúry. Podľa jeho slov zaplatil 5 600 eur v dvoch samostatných platbách po 2 800 eur, čo vychádza na 1 400 eur za lístok.
Mali vyhodiť dresy
"Nikto z agentúry ma pred kúpou neupozornil, že nosenie dresov Realu Madrid je zakázané," povedal. O takomto obmedzení sa nedočítal ani v oficiálnej aplikácii FC Barcelona na nákup vstupeniek.
Prvý incident nastal už pri vstupe, keď im usporiadatelia oznámili, že v dresoch Realu nemôžu vstúpiť. Keď sa opýtal, čo má s dresom urobiť, ukázali na odpadkové koše – čím v podstate naznačili, aby ho vyhodil.
Keďže dres kúpil na štadióne Santiago Bernabéu, odmietol to a synovi povedal: "Sme Madridistas. Nikdy nevyhodíme náš dres do koša." Pri vstupe na štadión mali dresy odložené a obliekli si ich až po príchode na svoje miesta, približne 20 minút pred výkopom.
Žiadali ich vyvedenie
Otec nemal v úmysle provokovať domácich fanúšikov dresmi úhlavného rivala. "Mali sme ich na sebe už asi hodinu, keď zasiahla ochranka. Po góle sme ich nevytiahli, ani sme nimi nemávali smerom k priaznivcom Barcelony."
K zásahu došlo po Mbappého góle, približne v 40. minúte. Podľa jeho slov sa postavili, objali a oslavovali, načo si opäť sadli. "Nedopustili sme sa žiadneho násilia, nikoho sme neohrozovali ani sme nepodnecovali k násiliu. Jednoducho sme oslávili gól tým, že sme vstali a objali sa."
Z tribúny ich vyviedlo približne desať príslušníkov ochranky. Počas vyvádzania na nich ostatní diváci pokrikovali a ukazovali urážlivé gestá, no oni nijako nereagovali. Niektorí návštevníci mu neskôr povedali, že videli fanúšikov Barcelony žiadať ochranku, aby ich vyviedla.
Policajný dokument
Najskôr im organizátori povedali, že sa môžu vrátiť, ak si dresy vyzlečú. Po komunikácii cez vysielačku s nadriadeným ich však informovali, že táto možnosť už neprichádza do úvahy.
"Povedali nám, že nás už spoznalo príliš veľa fanúšikov Barcelony a že nám nevedia zaručiť bezpečnosť. Obávali sa, že ak by sme sa vrátili na tie isté miesta, mohli by sme byť napadnutí," priblížil otec s tým, že náhradné miesta im nenavrhli.
Neskôr zasiahla polícia, skontrolovala ich doklady a spísala záznamy o ňom aj o jeho synovi. Podľa jeho opisu tieto dokumenty tvrdia, že dresy boli vystavené na obdiv a že smerom k priaznivcom Barcelony smerovali provokácie – ide o verziu udalostí, ktorú poskytla ochranka.
Obvinenia odmieta
Taktiež, že sa jeho správanie klasifikuje ako násilné a že k nemu aj podnecoval. Tieto obvinenia odmieta a žiada, aby boli preskúmané kamerové záznamy a vypočutí svedkovia.
Podľa jeho slov trvali kontroly približne 45 minút, počas ktorých naďalej sledoval zápas na svojom mobilnom telefóne. Tvrdí, že žiadal vysvetlenie a vrátenie peňazí, no bolo mu povedané, aby podal oficiálnu sťažnosť v Barcelone.
"Nechcem podnecovať nenávisť medzi fanúšikmi Realu Madrid a Barcelony. Nežiadam o lístky zadarmo ani o žiadne špeciálne zaobchádzanie," vysvetlil. Keď mu zavolal kamarát s otázkou, či majú aj oni opustiť štadión, poradil mu, aby zostal vo vnútri a užil si zápas.
Následne nasadol do taxíka a vrátil sa do apartmánu sklamaný. Vo vnútri auta pokračovali v sledovaní El Clásica a oslavovali tak intenzívne, až vodiča vyľakali.
"Pred cestou som sľúbil svojmu synovi, že nikdy nezabudne na jeho prvé El Clásico. Svoj sľub som dodržal. Ani jeden z nás na ten deň nezabudne. Žiaľ, nie z dôvodov, ktoré som si ako otec predstavoval," dodal pre Marca.
Zdroj: SITA.sk - Otec kúpil synovi k narodeninám vstupenky na El Clásico. Slovákov však zo štadióna kontroverzne vyviedli a zasahovala aj polícia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Cristiano Ronaldo zdolal Messiho v ankete o najlepšiu Zlatú loptu histórie. Fanúšikovia za hlasovanie platili
Cristiano Ronaldo zdolal Messiho v ankete o najlepšiu Zlatú loptu histórie. Fanúšikovia za hlasovanie platili