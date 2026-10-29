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 24hod.sk    Šport

29. októbra 2026

Odišla legenda Philadelphie. Lacroix sa blysol aj víťazným gólom proti Sovietom


Tagy: hokejová legenda kanadský hokejista Úmrtie

Lacroix odštartoval svoju kariéru v NHL v drese Flyers v sezóne 1967/1968. Vo veku 81 rokov zomrel André Lacroix, jeden z pôvodných členov ...



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lacroix 676x380 29.10.2026 (SITA.sk) - Lacroix odštartoval svoju kariéru v NHL v drese Flyers v sezóne 1967/1968.


Vo veku 81 rokov zomrel André Lacroix, jeden z pôvodných členov hokejového tímu Philadelphia Flyers a historicky najproduktívnejší hráč dávnejšie zaniknutej zámorskej súťaže World Hockey Association (WHA). V 551 zápasoch tejto súťaže zaznamenal 798 bodov za 251 gólov a 547 asistencií.

Bol vo Flyers aj v Blazers


Lacroix odštartoval svoju kariéru v NHL v drese Flyers v sezóne 1967/1968 a počas štyroch sezón za nich odohral 245 zápasov. Tento stredný útočník bol dvakrát najproduktívnejším hráčom Philadelphie: v sezóne 1968/69 nazbieral 56 bodov (24 gólov, 32 asistencií) v 75 zápasoch a v sezóne 1969/70 dosiahol 58 bodov (22 gólov, 36 asistencií) v 74 stretnutiach.

Pred sezónou 1971/72 bol Lacroix vymenený do tímu Chicago Black Hawks. V nasledujúcom ročníku zamieril do súťaže WHA, kde si obliekal dres tímu Philadelphia Blazers a so ziskom 124 bodov (50 gólov, 74 asistencií) ovládol produktivitu celej ligy.

Rekord v počte asistencií


V sezóne 1974/1975, svojej prvej v drese San Diega, získal Lacroix druhýkrát titul najproduktívnejšieho hráča WHA, keď v 78 zápasoch nazbieral 147 bodov (41 gólov, 106 asistencií).

"V tej istej sezóne vytvoril profesionálny rekord v počte asistencií; v tom čase bol – okrem Bobbyho Orra (102 asistencií za Boston Bruins v sezóne 1970/71) – jediným hráčom, ktorému sa v jednej sezóne profesionálneho hokeja podarilo dosiahnuť hranicu 100 asistencií. Tento rekord odolával až do sezóny 1980/81, keď Wayne Gretzky zaznamenal 109 asistencií v drese Edmontonu Oilers," napísal web NHL.com.

Na konci v Hartforde


Po zlúčení WHA a NHL v roku 1979 sa Lacroix vrátil do NHL na svoju šiestu a zároveň poslednú sezónu. V ročníku 1979/80 pôsobil v tíme Hartford Whalers, potom ukončil svoju hráčsku kariéru. V 325 zápasoch základnej časti NHL nazbieral 198 bodov (79 gólov, 119 asistencií) a v 16 stretnutiach play-off o Stanleyho pohár pridal sedem bodov (dva góly, päť asistencií).

Víťazný gól za Kanadu


Lacroix tiež reprezentoval Kanadu v legendárnej sérii zápasov proti Sovietskemu zväzu v roku 1974 (tzv. Summit Series), pričom v ôsmich dueloch zaznamenal sedem bodov (jeden gól + šesť asistencií). Práve Lacroix strelil víťazný gól v jedinom víťaznom zápase Kanady v tejto sérii – v druhom stretnutí, ktoré sa hralo v torontskej hale Maple Leaf Gardens a skončilo sa výsledkom 4:1.


Zdroj: SITA.sk - Odišla legenda Philadelphie. Lacroix sa blysol aj víťazným gólom proti Sovietom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hokejová legenda kanadský hokejista Úmrtie
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