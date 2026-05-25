Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Crosby pochválil Slovákov za ich výkon proti Kanade: Bolo pôsobivé, v akom nasadení hrali, tempo bolo výborné – VIDEO, FOTO
Crosby si užil atmosféru na štadióne, prišli aj rodiny jeho spoluhráčov, čo bolo "špeciálne".
Slovenskí hokejisti prehrali na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku druhý zápas za sebou, keď najskôr nestačili vo federálnom derby na Česko a potom aj na Kanadu.
V oboch stretnutiach však podali vyrovnané výkony proti favoritom, kde ich v istých momentoch dokonca prevyšovali a mohli pokojne brať aj nejaké body.
To sa však napokon nestalo a až posledný súboj v skupine B vo Fribourgu rozhodne o tom, či si hráči spod Tatier zahrajú vo štvrťfinále. Postavia sa Švédsku.
Slovákov môže mrzieť rozhodujúci gól českého kapitána Romana Červenku od korčule, ktorý rozhodcovia uznali aj po prezretí videozáznamu.
Takisto aj zbabraná sedemminútovka tretej tretiny proti "javorovým listom", keď inkasovali až štyrikrát a favoriti rozhodli o výsledku a troch bodoch.
Kapitán Kanady len 19-ročný útočník Macklin Celebrini nazbieral dva body za gól a jednu asistenciu, jeho sekundant v prvom útoku Sidney Crosby raz presne prihrával.
"Slováci hrali druhý zápas po sebe. Chceli sme hrať rýchlo, tlačiť sa a vytvárať si šance. Bolo pôsobivé, v akom nasadení hrali, tempo bolo výborné," chválil súperov hráč Pittsburghu Penguins.
Crosby si užil atmosféru na štadióne, prišli aj rodiny jeho spoluhráčov, čo bolo "špeciálne". "Sme veľmi motivovaní. Vieme, o čo hráme a ako je každý zápas dôležitý. Chceme sa zlepšovať."
Podobne rýchle tempo hry očakáva aj v poslednom dueli v B-skupine proti Česku, ktoré v prípade výhry slovenských susedov proti Nórsku rozhodne o víťazovi skupiny.
Neústupných Čechov na MS 2026 povedie skúsený kouč Koubek, starší na turnaji bude len Advocaat
Má skalpy Toma Pidcocka aj Petra Sagana. Matúš Štoček vo veku 27 rokov ukončil kariéru
