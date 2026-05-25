25. mája 2026

Crosby pochválil Slovákov za ich výkon proti Kanade: Bolo pôsobivé, v akom nasadení hrali, tempo bolo výborné – VIDEO, FOTO


Tagy: Fribourg MS v hokeji 2026 Pochvala Zürich

Crosby si užil atmosféru na štadióne, prišli aj rodiny jeho spoluhráčov, čo bolo "špeciálne".



25.5.2026 (SITA.sk) - Crosby si užil atmosféru na štadióne, prišli aj rodiny jeho spoluhráčov, čo bolo "špeciálne".




Fotografie MS v hokeji 2026 (nedeľa 24. máj): Slovensko prehralo 1:5, výhry Fínska, Lotyšsky aj Dánska




Slovenskí hokejisti prehrali na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku druhý zápas za sebou, keď najskôr nestačili vo federálnom derby na Česko a potom aj na Kanadu.

V oboch stretnutiach však podali vyrovnané výkony proti favoritom, kde ich v istých momentoch dokonca prevyšovali a mohli pokojne brať aj nejaké body.

Postavia sa Švédsku


To sa však napokon nestalo a až posledný súboj v skupine B vo Fribourgu rozhodne o tom, či si hráči spod Tatier zahrajú vo štvrťfinále. Postavia sa Švédsku.



Ako Slovensko na MS v hokeji 2026 prehralo s Kanadou. Pospíšil vyrovnal na 1:1, ale rozhodli štyri góly za sedem minút (fotografie)




Slovákov môže mrzieť rozhodujúci gól českého kapitána Romana Červenku od korčule, ktorý rozhodcovia uznali aj po prezretí videozáznamu.



Ako Slovensko prehralo s Českom: Vyrovnanie na 1:1 aj 2:2 a potom dal Červenka gól korčuľou (fotografie)




Takisto aj zbabraná sedemminútovka tretej tretiny proti "javorovým listom", keď inkasovali až štyrikrát a favoriti rozhodli o výsledku a troch bodoch.

Pôsobivé nasadenie


Kapitán Kanady len 19-ročný útočník Macklin Celebrini nazbieral dva body za gól a jednu asistenciu, jeho sekundant v prvom útoku Sidney Crosby raz presne prihrával.

"Slováci hrali druhý zápas po sebe. Chceli sme hrať rýchlo, tlačiť sa a vytvárať si šance. Bolo pôsobivé, v akom nasadení hrali, tempo bolo výborné," chválil súperov hráč Pittsburghu Penguins.


Crosby si užil atmosféru


Crosby si užil atmosféru na štadióne, prišli aj rodiny jeho spoluhráčov, čo bolo "špeciálne". "Sme veľmi motivovaní. Vieme, o čo hráme a ako je každý zápas dôležitý. Chceme sa zlepšovať."

Podobne rýchle tempo hry očakáva aj v poslednom dueli v B-skupine proti Česku, ktoré v prípade výhry slovenských susedov proti Nórsku rozhodne o víťazovi skupiny.

Zdroj: SITA.sk - Crosby pochválil Slovákov za ich výkon proti Kanade: Bolo pôsobivé, v akom nasadení hrali, tempo bolo výborné – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

