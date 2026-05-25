Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Má skalpy Toma Pidcocka aj Petra Sagana. Matúš Štoček vo veku 27 rokov ukončil kariéru
Matúš Štoček naposledy pôsobil v českom kontinentálnom tíme Kasper crypto4me. Slovenský cyklista Matúš Štoček končí kariéru, hoci má len 27 rokov. Potvrdil to pre TVNoviny.sk, následne ...
25.5.2026 (SITA.sk) - Matúš Štoček naposledy pôsobil v českom kontinentálnom tíme Kasper crypto4me.
Slovenský cyklista Matúš Štoček končí kariéru, hoci má len 27 rokov. Potvrdil to pre TVNoviny.sk, následne informáciu prevzal špecializovaný web cycling-info.sk. Naposledy pôsobil v českom kontinentálnom tíme Kasper crypto4me.
Štoček bol nie tak dávno veľký talent a prísľub do budúcnosti pre slovenskú cestnú cyklistiku. Na konte má množstvo štartov na majstrovstvách sveta i Európy aj solídne výsledky na kontinentálnom cestnom okruhu.
Top 5 v Belgicku
Darilo sa mu už v junioroch, kde viackrát ukázal, aký potenciál v ňom drieme. S odstupom času sa vyníma najmä jeho umiestnenie v Top 5 na juniorskom Gent-Wevelgem 2017, kde zdolal aj neskoršieho olympijského víťaza v cross-country Toma Pidcocka.
V závere minulého desaťročia sa presunul do talianskeho klubového tímu Beltrami, kde si zajazdil po boku Lorenza Fortunata či Cristiana Scaroniho, dnešných hviezd tímu XDS-Astana.
Zdravotné problémy
"Jeho rast však zabrzdili mononukleóza a pandémia koronavírusu. V roku 2021 začínal akoby nanovo v českom ATT Investments. S tímom vyrástol na kontinentálnu európsku špičku a vrchol jeho kariéry prišiel v roku 2023. Vtedy získal tituly majstra Slovenska v časovke aj pretekoch s hromadným štartom a vyhral aj bodovaciu súťaž na pretekoch Okolo Maďarska. To mu vynieslo ponuku z profipelotónu. Do talianskeho Corratecu sa však rozhodol neísť," informoval web cycling-info.sk.
Zdolal Sagana
Na MSR v Tlmačoch v roku 2023 Štoček v záverečnom špurte zdolal aj trojnásobného majstra sveta Petra Sagana. Ten po výjazde z poslednej zákruty pred cieľom spadol, ale to neznižuje vtedajší Štočekov úspech. Pre Sagana to bol vtedy posledný štart na národnom šampionáte, keďže po sezóne ukončil kariéru.
Zdroj: SITA.sk - Má skalpy Toma Pidcocka aj Petra Sagana. Matúš Štoček vo veku 27 rokov ukončil kariéru © SITA Všetky práva vyhradené.
