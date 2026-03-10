Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

CTP Slovakia má milión metrov štvorcových prenajímateľných plôch


Skolaudovaním novej budovy v CTParku Prešov North na Slovensku prekročila objem milión metrov štvorcových hrubej prenajímateľnej plochy (GLA). "Rok 2025 bol pre firemný sektor určite ...



ctp trnava 2025 00048 676x506 10.3.2026 (SITA.sk) - Skolaudovaním novej budovy v CTParku Prešov North na Slovensku prekročila objem milión metrov štvorcových hrubej prenajímateľnej plochy (GLA).


"Rok 2025 bol pre firemný sektor určite náročný, ale aj napriek nesporným výzvam CTP dokázalo napniť stanovené ciele a zachovať naše hodnotové nastavenie. Prioritou pre nás naďalej zostáva dôraz na klienta a jeho potreby, zvyšovanie nárokov na udržateľnosť a kvalitu. Som presvedčený, že aj vďaka tomu sme dosiahli tento míľnik, ktorý ešte pred pár rokmi vyzeral ambiciózne. Vďaka spojeniu flexibility, profesionality a jasnej vízie nám klienti zachovávajú priazeň a získavame dôveru nových partnerov. Hlavný kredit však ostáva ľuďom, ktorí sa na tejto ceste podieľali a podieľajú," bilancuje v skratke uplynulý rok Ivan Šimo, Managing Director, CTP Slovakia.

Industriálne priestory triedy A, ktoré spĺňajú náročné environmentálne a technické parametre, sa darí obsadzovať aj vďaka akvizícii dynamicky rastúcich spoločností z Ázie. Sú nimi napríklad Xinquan alebo IBIH Advanced Materials. Sú to predovšetkým lokálne tímy skúsených profesionálov z CTP Slovakia, ktorí dokážu biznisové príležitosti získať a pretaviť do konkrétnych projektov a prenájmov.

Dokončením a skolaudovaním áčkovej budovy PRN2 v CTParku Prešov North, ktorá má približne 30-tisíc m2 prenajímateľnej plochy, spoločnosť CTP Slovakia aktuálne prekročila milión metrov štvorcových GLA. "Som potešený, že takto významný míľnik sa podarilo dosiahnuť počas môjho pôsobenia v spoločnosti CTP Slovakia. S miliónom štvorcových metrov prenajímateľnej plochy a spolu s vyše 95-percentnou obsadenosťou sme opäť potvrdili naše líderstvo na trhu. Naše ciele sú však ešte ambicióznejšie a totiž do roku 2030 dosiahnuť métu 2 mil m2. komentoval dosiahnutie míľnika Ján Rakovský, Business Developer Director, CTP Slovakia, ktorý do spoločnosti prišiel v júni 2025.

CTP Slovakia sa cielene podieľa na rozvoji regiónov naprieč Slovenskom. Prináša do regiónov produkt, ktorý rešpektuje a nasleduje potreby lokálneho biznisu, čo v konečnom dôsledku prispieva k ekonomickej aktivite a tvorbe pracovných miest, čím opäť zvyšuje atraktivitu regiónov pre ďalších zahraničných investorov. Na východe krajiny sú kvalitné vysoké školy a absolventi tak nemusia za prácou cestovať. V septembri 2025 spoločnosť CTP Slovakia poskytla 4 200 m2 pre Raben Logistics Slovakia v CTParku Košice. Koncom roka zrealizovala strategickú akvizíciu 396 947 m2 nových pozemkov v lokalite Košice Airport. Pozemky umožňujú výstavbu ďalších 180 000 m2 GLA. Rozvíja sa tiež prešovský región a aj vďaka investíciám CTP Slovakia zvyšuje svoju konkurencieschopnosť. CTPark Prešov North je jeden z najatraktívnejších priemyselných parkov v Prešovskom kraji. Súčasťou tohto multifunkčného areálu bude tento rok aj retail park. Spoločnosť bude naďalej rozvíjať aj projekt CTBox, ktorý prináša na trh flexibilné priestory. Kombinujú sklad, kanceláriu, ale aj výrobu, servis, showroom či retail.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - CTP Slovakia má milión metrov štvorcových prenajímateľných plôch © SITA Všetky práva vyhradené.

