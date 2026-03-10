Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 10.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Branislav, Bruno
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Poďte meniť svet k lepšiemu. Ako krajinári to budete mať v rukách


Tagy: PR Stavebníctvo SvF STU Vysoká škola

Viac než len betón a tehly Keď sa povie stavbárčina, mnohým napadne betón a žeriavy. Skutočnosť je oveľa pestrejšia. Dnes je to aj o boji s horúčavami v mestách, zadržiavaní ...



Zdieľať
svf_stu_1 676x473 10.3.2026 (SITA.sk) -

Viac než len betón a tehly



Keď sa povie stavbárčina, mnohým napadne betón a žeriavy. Skutočnosť je oveľa pestrejšia. Dnes je to aj o boji s horúčavami v mestách, zadržiavaní vody v krajine, zabraňovaní zosuvom pôdy a o tom, ako urobiť naše okolie nielen estetickým, ale aj príjemným a udržateľným. Práve tu vstupuje do hry krajinárstvo a krajinné plánovanie. Štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave vás na túto profesiu pripraví.

Naučíte sa prepájať techniku s prírodou, zohľadniť ekologické aj ekonomické faktory a prinášať biotechnické riešenia. Napríklad, ako zlepšiť mikroklímu miesta, kam umiestniť rezervoáre dažďovej vody, kde sú vhodné "vertikálne lesy" – budovy s fasádami pokrytými zeleňou filtrujúce prach či zelené strechy fungujúce ako prirodzená klimatizácia. Podobne ako je tomu v susednej Viedni, kde už každá nová budova má povinnosť vegetačnej strechy.

Staňte sa tvorcami udržateľnej budúcnosti


Dnešné top projekty vyžadujú odborníkov na modro-zelenú infraštruktúru, ktorá prepája vodné a zelené prvky. Tím architekt – stavbár – krajinár je predpokladom našej udržateľnej budúcnosti. Štúdium krajinárstva a krajinného plánovania vám otvorí dvere k profesii, ktorá spája kreativitu, technické znalosti a ekológiu. Budete to práve vy, kto o pár rokov bude meniť tvár našich miest podľa vlastnej vízie.

Zistite viac o možnostiach štúdia a prihláste sa na Stavebnú fakultu STU v Bratislave! Vaša budúcnosť začína tu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Poďte meniť svet k lepšiemu. Ako krajinári to budete mať v rukách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Stavebníctvo SvF STU Vysoká škola
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
CTP Slovakia má milión metrov štvorcových prenajímateľných plôch
<< predchádzajúci článok
Historicky najväčší konvoj dobrovoľníkov doviezol na Ukrajinu 72 evakuačných sanitiek, zbierka pokračuje

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 