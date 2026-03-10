|
Poďte meniť svet k lepšiemu. Ako krajinári to budete mať v rukách
Viac než len betón a tehly Keď sa povie stavbárčina, mnohým napadne betón a žeriavy. Skutočnosť je oveľa pestrejšia. Dnes je to aj o boji s horúčavami v mestách, zadržiavaní ...
Zdieľať
10.3.2026 (SITA.sk) -
Keď sa povie stavbárčina, mnohým napadne betón a žeriavy. Skutočnosť je oveľa pestrejšia. Dnes je to aj o boji s horúčavami v mestách, zadržiavaní vody v krajine, zabraňovaní zosuvom pôdy a o tom, ako urobiť naše okolie nielen estetickým, ale aj príjemným a udržateľným. Práve tu vstupuje do hry krajinárstvo a krajinné plánovanie. Štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave vás na túto profesiu pripraví.
Naučíte sa prepájať techniku s prírodou, zohľadniť ekologické aj ekonomické faktory a prinášať biotechnické riešenia. Napríklad, ako zlepšiť mikroklímu miesta, kam umiestniť rezervoáre dažďovej vody, kde sú vhodné "vertikálne lesy" – budovy s fasádami pokrytými zeleňou filtrujúce prach či zelené strechy fungujúce ako prirodzená klimatizácia. Podobne ako je tomu v susednej Viedni, kde už každá nová budova má povinnosť vegetačnej strechy.
Dnešné top projekty vyžadujú odborníkov na modro-zelenú infraštruktúru, ktorá prepája vodné a zelené prvky. Tím architekt – stavbár – krajinár je predpokladom našej udržateľnej budúcnosti. Štúdium krajinárstva a krajinného plánovania vám otvorí dvere k profesii, ktorá spája kreativitu, technické znalosti a ekológiu. Budete to práve vy, kto o pár rokov bude meniť tvár našich miest podľa vlastnej vízie.
Zistite viac o možnostiach štúdia a prihláste sa na Stavebnú fakultu STU v Bratislave! Vaša budúcnosť začína tu.
Informačný servis
