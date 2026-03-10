Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 10.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Branislav, Bruno
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. marca 2026

Hlavné pojednávanie v kauze vraždy Kuciaka pokračuje čítaním výpovedí poškodených


Tagy: Príprava vrážd prokurátorov Súdny proces Súdy Vražda Jána Kuciaka Vražda novinára

Súdny proces v kauze úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, a tiež prípravy vrážd



Zdieľať
gettyimages 1207748593 scaled e1700052383376 676x438 10.3.2026 (SITA.sk) - Súdny proces v kauze úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, a tiež prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho v utorok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje bez prítomnosti štvorice obžalovaných, teda Mariana Kočnera, Aleny Zsuzsovej, Dušana Kracinu a Darka Dragiča.


Všetci totiž udelili súhlas na konanie v ich neprítomnosti. Na programe utorkového hlavného pojednávania je čítanie výpovedí poškodených, konkrétne rodinných príslušníkov zavraždeného novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, a tiež Žilinku, Lipšica a Šufliarskeho. Ďalšie výpovede, tentokrát svedkov, by sa na súde mali čítať aj v stredu 11. marca.

Objednávka vraždy


Podľa obžaloby týkajúcej sa vraždy Jána Kuciaka si podnikateľ Marian Kočner na prelome rokov 2017 až 2018 objednal u Aleny Zsuzsovej vraždu novinára, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na jeho rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť. Podľa zadania mal byť Kuciak najskôr unesený a neskôr zavraždený.

Zsuzsová sa so zadaním obrátila na v súčasnosti už právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorému za vykonanie sľúbila odpustenie dlhu 20-tisíc eur plus finančnú čiastku 50-tisíc eur. Zároveň mu odovzdala údaje o Kuciakovi, ktoré Marian Kočner získal z jeho sledovania, a tiež jeho podobizeň. Andruskó sa so zadaním obrátil na dvojicu Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorá je momentálne už tiež právoplatne odsúdená.

Marček a Szabó následne niekoľkokrát vykonali obhliadku domu vo Veľkej Mači pri Galante, kde Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou bývali. Vo večerných hodinách 21. februára 2018 Marček vnikol do domu a pištoľou s tlmičom Kuciaka zasiahol dvakrát do hrudníka. Následne jednou strelou do hlavy usmrtil aj Martinu Kušnírovú.

Príprava vrážd prokurátorov


Pokiaľ ide o obžalobu v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, podľa nej zadal v roku 2017 Marian Kočner Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a v tom čase advokáta Daniela Lipšica. Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol. Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa.

Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili. Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragičovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iliom Weissom. Skutok však nebol dokonaný.

V roku 2018 Kočner oslovil Zsuzsovú tiež vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Kočnera sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom“ a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách. Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.

Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený, Zsuzsová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinnú. Odvolací súd však v oboch prípadoch rozsudky zrušil.

Zrušený druhý rozsudok


Najvyšší súd (NS) SR naposledy na neverejnom zasadnutí v máji 2025 zrušil už druhý rozsudok ŠTS v tomto prípade a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku, a to pre nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov na úplné zistenie skutkového stavu veci a z dôvodu, že Špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie.

Zároveň z dôvodu neuposlúchnutia záväzného pokynu najvyššieho súdu uvedeného v predchádzajúcom rozsudku vec prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu Špecializovaného trestného súdu. Z tohto dôvodu musí byť dokazovanie vo veci vykonané odznovu.

Pokiaľ ide o záležitosť prípravy vrážd, ktorú súd rieši už po druhýkrát, Zsuzsová a obžalovaný Dušan Kracina boli v predchádzajúcom procese uznaní za vinných a obžalovaný Darko Dragič, naopak, oslobodený. Aj táto časť rozsudku však bola odvolacím súdom zrušená. Kočner a Zsuzsová sú momentálne vo výkone trestu odňatia slobody pre odsúdenia v iných prípadoch, zatiaľ čo Kracina a bosniansky občan Dragič sú stíhaní na slobode.


Zdroj: SITA.sk - Hlavné pojednávanie v kauze vraždy Kuciaka pokračuje čítaním výpovedí poškodených © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Príprava vrážd prokurátorov Súdny proces Súdy Vražda Jána Kuciaka Vražda novinára
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zemetrasenie opäť zasiahlo Slovensko. Kde boli otrasy cítiť najzreteľnejšie?
<< predchádzajúci článok
CTP Slovakia má milión metrov štvorcových prenajímateľných plôch

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 