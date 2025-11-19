Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 19.11.2025
19. novembra 2025

Cudzinec našiel napchatú peňaženku na bankomate, priniesol ju mestským policajtom


Plzenská mestská polícia sa zaoberala prípadom, keď jej cudzinec priniesol napchatú peňaženku. Polícii povedal, že ju našiel položenú na bankomate. Nachádzalo sa v nej 20 tisíc korún v hotovosti. Informuje o ...



gettyimages 2183434951 676x451 19.11.2025 (SITA.sk) - Plzenská mestská polícia sa zaoberala prípadom, keď jej cudzinec priniesol napchatú peňaženku. Polícii povedal, že ju našiel položenú na bankomate. Nachádzalo sa v nej 20 tisíc korún v hotovosti. Informuje o tom web Novinky.cz. Muž, ktorý peňaženku našiel, bol cudzinec a hovoril lámanou češtinou.


Uviedol, že peňaženku objavil okolo deviatej ráno voľne položenú na bankomate,“ uviedla mestská polícia na Facebooku. Policajtom sa podľa dokladu, ktorý bol v peňaženke, podarilo kontaktovať pravdepodobného majiteľa.

Neskôr na oddelenie prišiel 68-ročný muž, ktorý popísal presné okolnosti straty. Pri výbere hotovosti si peňaženku odložil na bankomat, a pretože sa ponáhľal, zabudol ju tam," uviedli policajti.

Muž stratenú peňaženku presne popísal a po jej prevzatí dodal, že sa z nej nič nestratilo.


Zdroj: SITA.sk - Cudzinec našiel napchatú peňaženku na bankomate, priniesol ju mestským policajtom © SITA Všetky práva vyhradené.

