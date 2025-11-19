|
Streda 19.11.2025
Meniny má Alžbeta










19. novembra 2025
Cudzinec našiel napchatú peňaženku na bankomate, priniesol ju mestským policajtom
Plzenská mestská polícia sa zaoberala prípadom, keď jej cudzinec priniesol napchatú peňaženku. Polícii povedal, že ju našiel položenú na bankomate. Nachádzalo sa v nej 20 tisíc korún v hotovosti. Informuje o ...
19.11.2025 (SITA.sk) - Plzenská mestská polícia sa zaoberala prípadom, keď jej cudzinec priniesol napchatú peňaženku. Polícii povedal, že ju našiel položenú na bankomate. Nachádzalo sa v nej 20 tisíc korún v hotovosti. Informuje o tom web Novinky.cz. Muž, ktorý peňaženku našiel, bol cudzinec a hovoril lámanou češtinou.
„Uviedol, že peňaženku objavil okolo deviatej ráno voľne položenú na bankomate,“ uviedla mestská polícia na Facebooku. Policajtom sa podľa dokladu, ktorý bol v peňaženke, podarilo kontaktovať pravdepodobného majiteľa.
„Neskôr na oddelenie prišiel 68-ročný muž, ktorý popísal presné okolnosti straty. Pri výbere hotovosti si peňaženku odložil na bankomat, a pretože sa ponáhľal, zabudol ju tam," uviedli policajti.
Muž stratenú peňaženku presne popísal a po jej prevzatí dodal, že sa z nej nič nestratilo.
