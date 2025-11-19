Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

19. novembra 2025

Slovensko zaslalo pomoc hurikánom postihnutej Jamajke, rezort zahraničných vecí aktívne komunikuje s ambasádou


Ministerstvo vnútra SR poskytlo humanitárnu pomoc v rámci programu SlovakAid pre Jamajku, ktorú koncom októbra zasiahol hurikán ...



Zdieľať
tropical_weather_julia_64665 3b0450c7372e4118a7c639effb43fb9a 676x508 19.11.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR poskytlo humanitárnu pomoc v rámci programu SlovakAid pre Jamajku, ktorú koncom októbra zasiahol hurikán Melissa. Ako rezort informoval, postihnutá krajina požiadala o medzinárodnú pomoc aj prostredníctvom Mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany.


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti v tejto súvislosti v rámci prípravy pomoci aktívne komunikovalo s ambasádou Jamajky v Berlíne, honorárnym konzulom Jamajky na Slovensku a predstavilo iniciatívu Diplomatickej misii Jamajky v Spojenom kráľovstve, ktorá vytvorila zberný bod na území Spojeného kráľovstva.

„Humanitárna pomoc bola do Londýna prepravená Leteckým útvarom MV SR pri príležitosti pracovnej cesty predsedu Národnej rady SR (Richarda Rašiho)," uviedol rezort vnútra s tým, že hodnota humanitárnej pomoci predstavuje 11 982 eur a jej celková hmotnosť je 736 kilogramov.

Pomoc konkrétne obsahuje ešusy, skladacie postele, deky, spacie vaky a balíčky s trvanlivými potravinami. „Následný transport zo Spojeného kráľovstva na Jamajku zabezpečí samotný príjemca pomoci," doplnilo ministerstvo vnútra.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko zaslalo pomoc hurikánom postihnutej Jamajke, rezort zahraničných vecí aktívne komunikuje s ambasádou © SITA Všetky práva vyhradené.

