Streda 19.11.2025
Archív správ
19. novembra 2025
V košickom Dóme svätej Alžbety požehnali nový oltárny celok, Oltár Poslednej večere – FOTO
V Dóme sv. Alžbety v Košiciach požehnali a verejne uviedli nový oltárny celok, Oltár Poslednej večere. Ide o rekonštrukčnú prezentáciu zaniknutého Oltára Poslednej večere. Stalo sa tak pri príležitosti ...
19.11.2025 (SITA.sk) - V Dóme sv. Alžbety v Košiciach požehnali a verejne uviedli nový oltárny celok, Oltár Poslednej večere. Ide o rekonštrukčnú prezentáciu zaniknutého Oltára Poslednej večere. Stalo sa tak pri príležitosti vrcholiaceho jubilejného roka, na sviatok patrónky mesta sv. Alžbety Uhorskej a pri príležitosti životného jubilea košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Oltár bol požehnaný počas odpustovej svätej omše v nedeľu 16. novembra 2025, požehnal ho arcibiskup Mons. Bernard Bober.
„Oltár Poslednej večere je rekonštrukciou stredovekého oltára, ktorého veľká časť je nenávratne stratená. Zachovali sa z neho len tabuľové maľby v predele a oltárny nadstavec. Historické pôvodné súčasti sú doplnené o novodobú repliku zničených oltárnych obrazov. Pôvodný neskorogotický Oltár Poslednej večere bol do Dómu umiestnený pri tzv. veľkej prestavbe v roku 1896 ako dar mesta Bardejov košickému biskupovi Žigmundovi Bubicsovi,“ priblížila farnosť históriu oltára.
Počas druhej svetovej vojny ho odniesli, no v dôsledku toho oltárne obrazy, ktoré boli pri vojnových a povojnových udalostiach silne poškodené, zanikli. „Rekonštruovaný oltár dnes stojí na mieste predošlého neskorogotického Oltára Smrti Panny Márie, ktorý bol rovnako evakuovaný a zničený,“ doplnila farnosť.
Ako uviedla, súčasná inštalácia oltárneho celku pripomína oba nezachované stredoveké oltáre, ktoré sa do Dómu sv. Alžbety po druhej svetovej vojne už nevrátili, ako symbol zaniknutého sakrálneho kultúrneho dedičstva. Ide zároveň aj o pamätník dvoch totalitných režimov, ktoré sa zapísali do dejín metropoly východu.
Rekonštrukčná prezentácia Oltára Poslednej večere je tvorená štyrmi časťami. Dve z nich pochádzajú z pôvodného oltára, a to predelu s maľbami dvoch adorujúcich anjelov a oltárneho nadstavca s postavou archanjela Michala.
„V strede predelu sa nachádza novodobá schránka pre svätostánok alebo relikviár. Tretia, stredná časť, má podobu trojdielnej tabuľovej maľby (triptychu) a predstavuje novodobú repliku pôvodných obrazov,“ doplnila Farnosť sv. Alžbety s tým, že štvrtou časťou je obetný stôl, uprázdnený po Oltári Smrti Panny Márie.
Rekonštrukcia oltára prináša do interiéru Dómu nový oltárny celok. Vytvorený bol v snahe valorizovať historický fond kostola a vytvoriť priestor pre súčasný výklad jeho liturgického potenciálu.
„Súčasťou prezentácie rekonštruovaného oltára je pre verejnosť pripravený informačný systém v podobe vizuálneho označenia priamo v Dóme a online materiálu na webe farnosti,“ uzavrela Farnosť sv. Alžbety.
Zdroj: SITA.sk - V košickom Dóme svätej Alžbety požehnali nový oltárny celok, Oltár Poslednej večere – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
