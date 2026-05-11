 Pondelok 11.5.2026
 24hod.sk    Z domova

11. mája 2026

Útočník z gymnázia podľa znalca nie je psychicky chorý, môže byť však nebezpečný pre okolie


Znalec z oblasti psychiatrie sa na súde vyjadril k duševnému stavu útočníka z gymnázia.  Samuel S., ktorý je obžalovaný v prípade vražedného



11.5.2026 (SITA.sk) - Znalec z oblasti psychiatrie sa na súde vyjadril k duševnému stavu útočníka z gymnázia. 


Samuel S., ktorý je obžalovaný v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok zo začiatku roku 2025, netrpí duševnou chorobou v užšom slova zmysle.

Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku to v pondelok povedal znalec z oblasti psychiatrie Ivan André s tým, že v širšom zmysle u neho zistil abnormálny osobnostný vývoj a hraničnú osobnostnú štruktúru. Obžalovaný podľa neho môže byť nebezpečný pre svoje okolie, pričom poukázal aj na Samuelov nenávistný vzťah voči ženám.

Zároveň podľa informácií z ústavu na výkon väzby Samuel nechce užívať predpísané lieky a podvolí sa vtedy, keď mu hrozí presun do vojenskej nemocnice. "Riziko sebapoškodzovania, respektíve samovraždy, u neho stále pretrváva," povedal André. Doplnil že z tohto dôvodu navrhoval liečenie ústavnou formou.



Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal na ŠTS v januári tohto roku obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy. Podľa obžaloby Samuel S. po tom, čo bolo v decembri 2024 rozhodnuté, že bude mať individuálny študijný plán pre predchádzajúce vyhrážky smrťou viacerým spolužiačkam, vnímal to ako snahu vylúčiť ho zo školy. Preto nadobudol vnútorné presvedčenie, že je potrebné dievčatá zabiť.

Neskôr, 16. januára 2025, mal na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi absolvovať komisionálne skúšky. Zo sebou si do školy v tento deň priniesol lovecký nôž, ktorým napadol zástupkyňu riaditeľa, 51-ročnú Máriu Semančíkovú, o ktorej si myslel, že ho ide vylúčiť. Tá viacerým bodným poraneniam podľahla. Následne Samuel S. napadol 18-ročnú študentku Alenu Čarnogurskú, ktorú rovnako zavraždil nožom.

Takisto zaútočil na ďalšiu študentku, vtedy 18-ročnú Barboru M., ktorá bránila spolužiačku Alenu. Barbora však útok prežila so stredne ťažkými zraneniami. Obžalovaný tiež plánoval zabiť maloletú E. K., tá však v predmetný deň nebola v škole. Po skutku Samuel S. zo školy ušiel do lesa, neskôr ho chytila polícia.

Samuel S. je momentálne stíhaný väzobne. Dôvodom sú obavy, že by mohol utiecť alebo by pokračoval v trestnej činnosti. Obžalovaný v apríli požiadal o prepustenie z väzby, senát ŠTS mu však nevyhovel. Následne Samuel voči rozhodnutiu podal sťažnosť, ktorú však Najvyšší súd SR zamietol.




