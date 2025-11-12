Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 12.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svätopluk
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. novembra 2025

Cudzineckú políciu by malo posilniť 100 nových zamestnancov, plánuje sa aj zriadenie veľkokapacitných centier


Tagy: Cudzinecká polícia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)

Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru by malo posilniť 100 nových zamestnancov. Rozhodla o tom v stredu



Zdieľať
img_1024 scaled 1 676x451 12.11.2025 (SITA.sk) - Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru by malo posilniť 100 nových zamestnancov. Rozhodla o tom v stredu vláda, keď odobrila návrh rezortu vnútra. Konkrétne by Riaditeľstvu hraničnej a cudzineckej polície Bratislava malo pribudnúť 50 zamestnancov, riaditeľstvu Banská Bystrica 25 zamestnancov a riaditeľstvu Prešov takisto 25 zamestnancov.


"Vzhľadom k vysokému nárastu počtu cudzincov – žiadateľov o pobyt, ktorí prichádzajú na územie Slovenskej republiky, je oproti roku 2024 citeľný obrovský nápor na činnosť oddelení cudzineckej polície zo strany cudzincov, ako aj tlak zo strany významných zahraničných investorov o vybavenie žiadateľov o pobyt mimo rezervačný systém. Po komunikácií s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR k prijímaniu žiadostí o národné víza, a to najmä za účelom zamestnania, sa očakáva vyšší počet najmä štátnych príslušníkov Indie a Vietnamu. Zároveň na budúci rok automobilka Volvo ohlásila nábor nových zamestnancov, kde sa predpokladá ďalší príjem štátnych príslušníkov z tretích krajín," vysvetlilo ministerstvo vnútra.

Prijímanie štátnych príslušníkov z tretích krajín


Takisto pripomenulo, že automobilka Volkswagen od septembra prijíma nových zamestnancov, do konca roka 2026 plánuje zamestnať viac ako štyritisíc štátnych príslušníkov z tretích krajín.

"Prijímanie štátnych príslušníkov z tretích krajín očakávame aj v iných sektoroch (kamiónová doprava, ošetrovateľky, opatrovateľky, baterkáreň Šurany). Taktiež už prebieha prijímanie nových študentov zo zahraničia od septembra 2025 v plánovanom počte 10-tisíc až 12-tisíc," doplnilo ministerstvo.

Vytvorenie veľkokapacitných centier


Rezort tiež navrhuje vytvorenie veľkokapacitných centier pre potreby cudzineckej polície. Vo veľkokapacitnom centre v Bratislave budú konkrétne spracovávané spisové materiály cudzineckej polície zasielané z Oddelení cudzineckej polície Policajného zboru Bratislava, Nitra, Trnava, Nové Zámky a Dunajská Streda.

Vo veľkokapacitnom centre v Banskej Bystrici budú zase spracovávané spisové materiály cudzineckej polície zasielané z Oddelení cudzineckej polície Policajného zboru Banská Bystrica, Trenčín, Ružomberok, Žilina a Rimavská Sobota. Pokiaľ ide o východné Slovensko, ministerstvo navrhlo posilnenie oddelení cudzineckej polície Michalovce, Prešov a Košice.

Očakávanie zrušenia mimoriadnej situácie


"Naliehavá potreba zvýšenia personálneho stavu na jednotlivých oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru súvisí aj s očakávanou situáciou, ktorej bude cudzinecká polícia v blízkej budúcnosti čeliť," zdôraznil rezort vnútra s tým, že sa očakáva zrušenie mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

"V prípade zrušenia mimoriadnej situácie dôjde k stavu, keď minimálne 60-tisíc cudzincov na území SR bude potrebovať obnovenie svojho pobytového statusu, keďže počas mimoriadnej situácie si pobyt neobnovili," uviedlo ministerstvo. To zároveň očakáva aj ukončenie poskytovania dočasného útočiska utečencom z Ukrajiny.

"Približne 130-tisíc príjemcov dočasného útočiska (oficiálne registrované osoby) bude musieť prejsť na iný druh pobytového statusu, čo bude spojené s administratívnymi úkonmi na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru," dodal rezort vnútra.


Zdroj: SITA.sk - Cudzineckú políciu by malo posilniť 100 nových zamestnancov, plánuje sa aj zriadenie veľkokapacitných centier © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cudzinecká polícia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prieskum ukázal podporu strany Zoroslava Kollára, Progresívne Slovensko aj Smer-SD klesli a matovičovci predbehli Hlas-SD
<< predchádzajúci článok
Zomrel Juraj Lexmann, významný liturgický hudobník, pedagóg a odborník na cirkevnú hudbu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 