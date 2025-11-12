|
12. novembra 2025
Cudzineckú políciu by malo posilniť 100 nových zamestnancov, plánuje sa aj zriadenie veľkokapacitných centier
Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru by malo posilniť 100 nových zamestnancov. Rozhodla o tom v stredu
12.11.2025 (SITA.sk) - Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru by malo posilniť 100 nových zamestnancov. Rozhodla o tom v stredu vláda, keď odobrila návrh rezortu vnútra. Konkrétne by Riaditeľstvu hraničnej a cudzineckej polície Bratislava malo pribudnúť 50 zamestnancov, riaditeľstvu Banská Bystrica 25 zamestnancov a riaditeľstvu Prešov takisto 25 zamestnancov.
"Vzhľadom k vysokému nárastu počtu cudzincov – žiadateľov o pobyt, ktorí prichádzajú na územie Slovenskej republiky, je oproti roku 2024 citeľný obrovský nápor na činnosť oddelení cudzineckej polície zo strany cudzincov, ako aj tlak zo strany významných zahraničných investorov o vybavenie žiadateľov o pobyt mimo rezervačný systém. Po komunikácií s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR k prijímaniu žiadostí o národné víza, a to najmä za účelom zamestnania, sa očakáva vyšší počet najmä štátnych príslušníkov Indie a Vietnamu. Zároveň na budúci rok automobilka Volvo ohlásila nábor nových zamestnancov, kde sa predpokladá ďalší príjem štátnych príslušníkov z tretích krajín," vysvetlilo ministerstvo vnútra.
Takisto pripomenulo, že automobilka Volkswagen od septembra prijíma nových zamestnancov, do konca roka 2026 plánuje zamestnať viac ako štyritisíc štátnych príslušníkov z tretích krajín.
"Prijímanie štátnych príslušníkov z tretích krajín očakávame aj v iných sektoroch (kamiónová doprava, ošetrovateľky, opatrovateľky, baterkáreň Šurany). Taktiež už prebieha prijímanie nových študentov zo zahraničia od septembra 2025 v plánovanom počte 10-tisíc až 12-tisíc," doplnilo ministerstvo.
Rezort tiež navrhuje vytvorenie veľkokapacitných centier pre potreby cudzineckej polície. Vo veľkokapacitnom centre v Bratislave budú konkrétne spracovávané spisové materiály cudzineckej polície zasielané z Oddelení cudzineckej polície Policajného zboru Bratislava, Nitra, Trnava, Nové Zámky a Dunajská Streda.
Vo veľkokapacitnom centre v Banskej Bystrici budú zase spracovávané spisové materiály cudzineckej polície zasielané z Oddelení cudzineckej polície Policajného zboru Banská Bystrica, Trenčín, Ružomberok, Žilina a Rimavská Sobota. Pokiaľ ide o východné Slovensko, ministerstvo navrhlo posilnenie oddelení cudzineckej polície Michalovce, Prešov a Košice.
"Naliehavá potreba zvýšenia personálneho stavu na jednotlivých oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru súvisí aj s očakávanou situáciou, ktorej bude cudzinecká polícia v blízkej budúcnosti čeliť," zdôraznil rezort vnútra s tým, že sa očakáva zrušenie mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.
"V prípade zrušenia mimoriadnej situácie dôjde k stavu, keď minimálne 60-tisíc cudzincov na území SR bude potrebovať obnovenie svojho pobytového statusu, keďže počas mimoriadnej situácie si pobyt neobnovili," uviedlo ministerstvo. To zároveň očakáva aj ukončenie poskytovania dočasného útočiska utečencom z Ukrajiny.
"Približne 130-tisíc príjemcov dočasného útočiska (oficiálne registrované osoby) bude musieť prejsť na iný druh pobytového statusu, čo bude spojené s administratívnymi úkonmi na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru," dodal rezort vnútra.
