12. novembra 2025

Prieskum ukázal podporu strany Zoroslava Kollára, Progresívne Slovensko aj Smer-SD klesli a matovičovci predbehli Hlas-SD


Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom novembra, podľa aktuálneho volebného modelu agentúry



12.11.2025 (SITA.sk) -

Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom novembra, podľa aktuálneho volebného modelu agentúry NMS Market Research by ich vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 23,1 percenta hlasov. Ide o medzimesačný pokles o 1,7 percentuálneho bodu.


Aj strana Smer-SD na druhom mieste zaznamenala medzimesačný prepad 1,6 percentuálneho bodu a dosiahla aktuálnu podporu voličov na úrovni 16,3 percenta.


Na treťom mieste je hnutie Republika, ktoré by volilo 12,1 percenta opýtaných, čo je takmer totožný výsledok s októbrovým meraním.



Najväčší rast zaznamenalo Hnutie Slovensko


Štvrté by bolo Hnutie Slovensko s podporou 8,3 percenta, čo je medzimesačný nárast o 1,9 percentuálneho bodu, teda najviac zo všetkých meraných politických strán. Koaličný Hlas-SD sa umiestnil až na piatom mieste s výsledkom 7,5 percenta.



Do parlamentu by sa ešte dostali Sloboda a Solidarita (6,3 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (5,4 percenta) a Demokrati (5,3 percenta). Pred bránami parlamentu by zostali Maďarská aliancia (4 percentá) a hnutie Sme rodina (3,6 percenta). Slovenskej národnej strane prieskum nameral podporu 2,4 percenta. Deklarovaná volebná účasť je na úrovni 61,9 percenta.



Opozícia potrebuje na koalíciu aj Matoviča


Progresívne Slovensko by podľa tohto volebného modelu získalo 41 mandátov, Smer-SD 29, Republika 22 a Hnutie Slovensko by malo 15 poslancov v Národnej rade SR. Hlas-SD by bol v parlamente zastúpený trinástimi zákonodarcami, SaS by získala 11 mandátov, KDH 10 a Demokrati by mali deväť kresiel.



Pri týchto počtoch by Progresívne Slovensko so stranami SaS, KDH a Demokrati mali dokopy 71 mandátov, čo by na zostavenie vlády nestačilo, museli by do koalície prizvať aj Hnutie Slovensko. Vládu by nedokázal zostaviť ani Smer-SD s Republikou a Hlasom-SD, pretože by spolu mali len 64 kresiel.



Progresívne Slovensko oslovuje mladých a mestá


Progresívne Slovensko dominuje medzi mladými voličmi vo veku od 18 do 24 rokov, od 25 do 34 rokov a začína jasne utekať súperom aj v skupine 35 – 44 rokov, čo doteraz nebolo zvykom. Nadpriemernú popularitu má medzi obyvateľmi Košíc a Bratislavy. Smer-SD napriek poklesu ukazuje nadpriemerné volebné zisky u voličov nad 65 rokov veku, medzi občanmi so základným a učňovským vzdelaním a obyvateľmi stredných miest nad 20-tisíc obyvateľov.



Hnutie Republika medzi mužmi už niekoľko mesiacov dorovnáva zisky Smeru-SD. Nadpriemerne oslovuje ľudí od 45 do 54 rokov a voličov so základným a učňovským vzdelaním. Hnutie Slovensko čerpá svoj rast zo zvyšujúcej sa podpory medzi občanmi od 45 do 64 rokov, ale dlhodobo oslovuje aj najmladšiu populáciu do 24 rokov.


Okrem najmenších obcí sa mu začalo dariť aj v malých mestách od 5-tisíc do 20-tisíc obyvateľov. Hlas-SD má stále nadpriemernú podporu u voličov nad 65 rokov, avšak tá samotná nestačí na zastavenie poklesu podpory strany.



Nová strana Právo na pravdu získala 1,6 percenta


Do novembrového zberu dát zaradila agentúra NMS Market Research aj novú stranu Právo na pravdu, za ktorou stojí Zoroslav Kollár. Namerala strane podporu 1,6 percenta. Právo na pravdu sa definuje ako protestná strana.



Ako uviedol v komentári k prieskumu politický analytik agentúry NMS Market Research Miki Hanes, na vznik a rast podpory takýchto protestných politických strán, ktoré chcú meniť systém, je ideálna doba.


„Je teda prirodzené, že podobná strana skôr či neskôr musela prísť. Právo na pravdu si hneď v prvom meraní splnila povinnú jazdu – preskočila hranicu 1 percenta a dotiahla sa na politických súputníkov v týchto vodách. Ešte je ťažké určiť, aký bude politický osud tejto strany. A nebude to mať jednoduché – konkurencia na domácom poli je široká a nemôžeme tvrdiť, že nepribudne niekto ďalší,“ uviedol Hanes.



Protestné strany mávajú turbulentné osudy


Zároveň dodal, že osudy takýchto „protestných“ strán bývajú naprieč Európou veľmi turbulentné. „Ich reálna voličská podpora býva napriek dobrým ziskom v prieskumoch aj tesne pred voľbami častokrát nadhodnotená a mnohí deklarovaní voliči sa nakoniec vrátia z cesty protestu a experimentu k svojej bývalej voľbe, ktorej dajú ešte jednu šancu,“ podotkol.


Volebný model realizovala agentúra NMS Market Research na základe zberu dát, ktorý prebiehal online cez National Sample od 5. do 9. novembra. Prieskumu sa zúčastnilo 1 002 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku pre populáciu SR nad 18 rokov.




Zdroj: SITA.sk - Prieskum ukázal podporu strany Zoroslava Kollára, Progresívne Slovensko aj Smer-SD klesli a matovičovci predbehli Hlas-SD © SITA Všetky práva vyhradené.

