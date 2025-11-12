Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

12. novembra 2025

Zomrel Juraj Lexmann, významný liturgický hudobník, pedagóg a odborník na cirkevnú hudbu


V noci na stredu 12. novembra zomrel významný liturgický hudobník, pedagóg a odborník na cirkevnú hudbu profesor Juraj Lexmann. O jeho úmrtí informovala na sociálnej sieti Hudobná subkomisia Liturgickej komisie ...



Zdieľať
lexmann 676x477 12.11.2025 (SITA.sk) - V noci na stredu 12. novembra zomrel významný liturgický hudobník, pedagóg a odborník na cirkevnú hudbu profesor Juraj Lexmann. O jeho úmrtí informovala na sociálnej sieti Hudobná subkomisia Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Lexmann bol svojho času členom Hudobnej subkomisie pri Konferencii biskupov Slovenska.

Spevníky a Teória liturgickej hudby


„Vďačíme mu za spracovanie nápevov ordinárií - Liturgický spevník I, nedeľných a sviatočných žalmov - Liturgický spevník II - a za spevy Veľkonočného trojdnia - Liturgický spevník III. V tomto období pripravujeme na vydanie jeho posledné dielo Procesiové spevy Rímskokatolíckej liturgie,“ uviedla organizácia v príspevku.

Dodala, že neopomenuteľným je aj Lexmannovo teoretické dielo v podobe knihy Teória liturgickej hudby. „Vďačíme mu za veľkú odvahu v pokoncilovej obnove cirkevnej hudby v období totality a za pedagogickú činnosť v bratislavskom kňazskom seminári. Veľkú prácu vykonal aj v oblasti propagácie cirkevnej hudby,“ zdôraznila subkomisia.

Dokumentárne filmy


Doplnila, že zosnulý profesor stál aj za viacerými dokumentárnymi filmami Slovenskej televízie venovanými cirkevnej hudbe, a najmä Jednotnému katolíckemu spevníku. Aj výskumu predmetného spevníka sa venoval so svojimi spolupracovníkmi počas pôsobenia v Slovenskej akadémii vied (SAV), bol tiež dlhoročným znalcom subkomisie.

„V mene Hudobnej subkomisie pri Konferencii biskupov Slovenska, ktorej bol svojho času členom, a v mene mnohých cirkevných hudobníkov, by som chcel vyjadriť ľudskú a duchovnú blízkosť jeho rodine a blízkym. Zároveň chcem vyjadriť vďačnosť za dar jeho života, pretože sa mimoriadnym spôsobom zaslúžil o rozvoj cirkevnej hudby na Slovensku,“ uviedol predseda hudobnej subkomisie a košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč v kondolencii.

Juraj Lexmann bol strýko slovenskej europoslankyne Miriam Lexmann (KDH). „Ujo Jurko - bol nesmierne múdry a pokorný muž hlbokej viery. Neustále pracoval na veľkých dielach – počas komunizmu ako súčasť podzemnej cirkvi. Vždy som obdivovala s akým zápalom, ale aj sebe vlastnou nehou, sa vždy púšťal do projektov, ktoré slúžili jednému cieľu - šíriť dobro a krásu medzi ľudmi. Odpočívaj v Božom pokoji, drahý Jurko,“ napísala politička na sociálnej sieti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Profesor Lexmann sa narodil 19. januára 1941 v Bratislave. Externe vyštudoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, v 70. rokoch absolvoval v SAV internú ašpirantúru, neskôr pracoval ako umelec vo voľnom povolaní. Venoval sa tvorbe filmovej hudby či dokumentov a filmov o hudbe. Po Nežnej revolúcii sa vrátil do SAV, v rokoch 1997 až 2009 tu pôsobil ako riaditeľ Ústavu hudobnej vedy. Venoval sa problematike hudobnej kultúry masmediálnej spoločnosti. Z pozície strihača a hudobného dramaturga sa podieľal na tvorbe stoviek filmov a vytvoril hudbu k desiatkam, najmä dokumentárnych či animovaných filmov.




Zdroj: SITA.sk - Zomrel Juraj Lexmann, významný liturgický hudobník, pedagóg a odborník na cirkevnú hudbu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Úmrtie
