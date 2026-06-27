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27. júna 2026

Čunovské jazero sa stalo miestom ďalšej tragédie, o život prišla 20-ročná žena


Tagy: Bratislavskí policajti mŕtve telo Telo Utopenie Vyšetrovanie

Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Ďalší tragický nález pri jazere.



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unknown 676x507 27.6.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.


Ďalší tragický nález pri jazere. Bratislavskí policajti informovali o náleze ďalšieho tela bez známok života. Tentokrát pri brehu Čunovského jazera. Ako spresnila polícia na sociálnej sieti, v sobotu krátko po 12:30 prijali oznámenie o náleze tela mladej ženy, ktoré sa našlo v blízkosti brehu Čunovského jazera.

Polícia na mieste oznámenie preverila a potvrdila. Na miesto privolali aj záchranárov, ktorí sa mladú 20-ročnú ženu snažili oživiť. Krátko po 13:00 však skonštatovali existus. Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

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Ide tak už o tretí prípad v Bratislave za posledné dva dni. V piatok 26. júna sa našlo telo muža na Kuchajde aj na Držadiaku. Policajti tak opätovne apelujú na občanov, aby boli pri vode opatrní, nepreceňovali svoje sily či schopnosti a nadmerne nepožívali alkohol.


Zdroj: SITA.sk - Čunovské jazero sa stalo miestom ďalšej tragédie, o život prišla 20-ročná žena © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislavskí policajti mŕtve telo Telo Utopenie Vyšetrovanie
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