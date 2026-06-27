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27. júna 2026
Čunovské jazero sa stalo miestom ďalšej tragédie, o život prišla 20-ročná žena
Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Ďalší tragický nález pri jazere.
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27.6.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.
Ďalší tragický nález pri jazere. Bratislavskí policajti informovali o náleze ďalšieho tela bez známok života. Tentokrát pri brehu Čunovského jazera. Ako spresnila polícia na sociálnej sieti, v sobotu krátko po 12:30 prijali oznámenie o náleze tela mladej ženy, ktoré sa našlo v blízkosti brehu Čunovského jazera.
Polícia na mieste oznámenie preverila a potvrdila. Na miesto privolali aj záchranárov, ktorí sa mladú 20-ročnú ženu snažili oživiť. Krátko po 13:00 však skonštatovali existus. Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.
Ide tak už o tretí prípad v Bratislave za posledné dva dni. V piatok 26. júna sa našlo telo muža na Kuchajde aj na Držadiaku. Policajti tak opätovne apelujú na občanov, aby boli pri vode opatrní, nepreceňovali svoje sily či schopnosti a nadmerne nepožívali alkohol.
Zdroj: SITA.sk - Čunovské jazero sa stalo miestom ďalšej tragédie, o život prišla 20-ročná žena © SITA Všetky práva vyhradené.
Ďalší tragický nález pri jazere. Bratislavskí policajti informovali o náleze ďalšieho tela bez známok života. Tentokrát pri brehu Čunovského jazera. Ako spresnila polícia na sociálnej sieti, v sobotu krátko po 12:30 prijali oznámenie o náleze tela mladej ženy, ktoré sa našlo v blízkosti brehu Čunovského jazera.
Polícia na mieste oznámenie preverila a potvrdila. Na miesto privolali aj záchranárov, ktorí sa mladú 20-ročnú ženu snažili oživiť. Krátko po 13:00 však skonštatovali existus. Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.
Ide tak už o tretí prípad v Bratislave za posledné dva dni. V piatok 26. júna sa našlo telo muža na Kuchajde aj na Držadiaku. Policajti tak opätovne apelujú na občanov, aby boli pri vode opatrní, nepreceňovali svoje sily či schopnosti a nadmerne nepožívali alkohol.
Zdroj: SITA.sk - Čunovské jazero sa stalo miestom ďalšej tragédie, o život prišla 20-ročná žena © SITA Všetky práva vyhradené.
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