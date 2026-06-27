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27. júna 2026
Fico prišiel podporiť pracovníkov na diaľnici. Práca v týchto podmienkach je podľa neho na hranici hrdinstva – VIDEO
Tagy: D2 Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Horúčavy Premiér Slovenskej republiky
V čase jeho návštevy bola teplota 37°C, pričom nebolo ešte ani 12:00. Upozornil tak, že teplota bude ešte stúpať. Predseda vlády Robert Fico (
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27.6.2026 (SITA.sk) - V čase jeho návštevy bola teplota 37°C, pričom nebolo ešte ani 12:00. Upozornil tak, že teplota bude ešte stúpať.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) navštívil robotníkov na diaľnici D2, ktorí momentálne pracujú v extrémnych podmienkach. Premiér podotkol, že Slovensko je krajinou, kde je vysoký podiel práce v noci, veľa sa nadčasuje, a v tomto období sa stáva aj krajinou s extrémnymi pracovnými podmienkami.
„Absolvoval som niekoľko návštev pracovísk v extrémnych podmienkach. Zažil som neskutočnú zimu pri výstavbe mostu nad Považskou Bystricou, a teraz sme svedkami extrémnych teplôt. Išiel som preto medzi ľudí, aby som im vyjadril solidaritu,“ uviedol premiér. V čase jeho návštevy bola teplota 37°C, pričom nebolo ešte ani 12:00. Upozornil tak, že teplota bude ešte stúpať.
Premiér doplnil, že ľudia zo stavebných firiem sú na staveniskách aj v takýchto horúčavách a robia náročnú prácu. Tentokrát premiér navštívil pracovníkov na diaľnici D2, ktorí robia protihlukové bariéry. Predseda vlády ich navštívil počas obednej prestávky, prihovoril sa k nim a prejavil solidaritu.
Pri tejto príležitosti zároveň vyjadril solidaritu všetkým Slovákom, ktorí pracujú v takých extrémnych podmienkach, aké nastali v sobotu. Premiér zároveň podotkol, že právna úprava na Slovensku je v týchto prípadoch dostačujúca. Tá umožňuje, aby zamestnávateľ vytvoril svojim zamestnancom vhodné podmienky na prežitie práce v takýchto náročných časoch. Je to napríklad pitný režim, rozhodnutie o tom, že zamestnanci prídu do práce skôr, a teda aj skončia skôr alebo sa pridávajú prestávky. Zamestnanci zároveň musia mať možnosť oddýchnuť si v chladnejších priestoroch. Ďalej je to napríklad častejšie striedanie pracovníkov.
Fico poďakoval všetkým zamestnávateľom, ktorí sa v tomto smere riadia legislatívou. Tým, ktorí zamestnancom takéto podmienky nevytvárajú, premiér odporúča preštudovať si legislatívu, aby zamestnancom vyšli v ústrety. „Robiť v týchto podmienkach je totiž na hranici hrdinstva,“ skonštatoval premiér a upozornil, že právne predpisy hovoria, že situácia, keď majú zamestnávatelia k týmto opatreniam pristúpiť, nastáva už vtedy, keď je teplota v tieni 30°C. V týchto dňoch to bude podstatne viac. „O to viac som považoval za správne prísť a nielen prejaviť solidaritu, ale symbolicky sme priniesli aj nealkoholické nápoje a ovocie,“ doplnil Fico.
Súčasne premiér podotkol, že je odporcom toho, aby sa neustále predlžoval vek odchodu do dôchodku. „Pretože ak mate 63 alebo 64 rokov a máte poskakovať po stavbe v takomto teple, tak by som chcel, aby si niekto, kto by tvrdil, že je to take jednoduché, takúto prácu vyskúšal,“ uzavrel premiér.
Zdroj: SITA.sk - Fico prišiel podporiť pracovníkov na diaľnici. Práca v týchto podmienkach je podľa neho na hranici hrdinstva – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) navštívil robotníkov na diaľnici D2, ktorí momentálne pracujú v extrémnych podmienkach. Premiér podotkol, že Slovensko je krajinou, kde je vysoký podiel práce v noci, veľa sa nadčasuje, a v tomto období sa stáva aj krajinou s extrémnymi pracovnými podmienkami.
„Absolvoval som niekoľko návštev pracovísk v extrémnych podmienkach. Zažil som neskutočnú zimu pri výstavbe mostu nad Považskou Bystricou, a teraz sme svedkami extrémnych teplôt. Išiel som preto medzi ľudí, aby som im vyjadril solidaritu,“ uviedol premiér. V čase jeho návštevy bola teplota 37°C, pričom nebolo ešte ani 12:00. Upozornil tak, že teplota bude ešte stúpať.
Pracovníkom vyjadril solidaritu
Premiér doplnil, že ľudia zo stavebných firiem sú na staveniskách aj v takýchto horúčavách a robia náročnú prácu. Tentokrát premiér navštívil pracovníkov na diaľnici D2, ktorí robia protihlukové bariéry. Predseda vlády ich navštívil počas obednej prestávky, prihovoril sa k nim a prejavil solidaritu.
Pri tejto príležitosti zároveň vyjadril solidaritu všetkým Slovákom, ktorí pracujú v takých extrémnych podmienkach, aké nastali v sobotu. Premiér zároveň podotkol, že právna úprava na Slovensku je v týchto prípadoch dostačujúca. Tá umožňuje, aby zamestnávateľ vytvoril svojim zamestnancom vhodné podmienky na prežitie práce v takýchto náročných časoch. Je to napríklad pitný režim, rozhodnutie o tom, že zamestnanci prídu do práce skôr, a teda aj skončia skôr alebo sa pridávajú prestávky. Zamestnanci zároveň musia mať možnosť oddýchnuť si v chladnejších priestoroch. Ďalej je to napríklad častejšie striedanie pracovníkov.
Fico poďakoval všetkým zamestnávateľom, ktorí sa v tomto smere riadia legislatívou. Tým, ktorí zamestnancom takéto podmienky nevytvárajú, premiér odporúča preštudovať si legislatívu, aby zamestnancom vyšli v ústrety. „Robiť v týchto podmienkach je totiž na hranici hrdinstva,“ skonštatoval premiér a upozornil, že právne predpisy hovoria, že situácia, keď majú zamestnávatelia k týmto opatreniam pristúpiť, nastáva už vtedy, keď je teplota v tieni 30°C. V týchto dňoch to bude podstatne viac. „O to viac som považoval za správne prísť a nielen prejaviť solidaritu, ale symbolicky sme priniesli aj nealkoholické nápoje a ovocie,“ doplnil Fico.
Súčasne premiér podotkol, že je odporcom toho, aby sa neustále predlžoval vek odchodu do dôchodku. „Pretože ak mate 63 alebo 64 rokov a máte poskakovať po stavbe v takomto teple, tak by som chcel, aby si niekto, kto by tvrdil, že je to take jednoduché, takúto prácu vyskúšal,“ uzavrel premiér.
Zdroj: SITA.sk - Fico prišiel podporiť pracovníkov na diaľnici. Práca v týchto podmienkach je podľa neho na hranici hrdinstva – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: D2 Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Horúčavy Premiér Slovenskej republiky
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