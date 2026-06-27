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27. júna 2026

Fico sa referenda nezúčastní, označil ho za najdrahší prieskum verejnej mienky


Tagy: Doživotná renta Premiér Slovenskej republiky Referendum Sobotné dialógy

Občania SR budú môcť rozhodovať o tom, či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej ...



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hungary_politics_6_344 676x451 27.6.2026 (SITA.sk) - Občania SR budú môcť rozhodovať o tom, či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.


Referendum je aktuálne tá najmenej podstatná vec, ktorá sa týka Slovenska. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR Sobotné dialógy. Premiér na jednu stranu povedal, že si váži inštitút referenda a že nebude nikoho odhovárať od účasti na ňom, no on sám má v pláne referendum ignorovať a nebude si ho všímať.

„Nechám na každého jedného občana SR, aby sa rozhodol, či pôjde alebo nepôjde, a či vysloví názor na najdrahší prieskum verejnej mienky, aký sme kedy na Slovensku mali,“ skonštatoval premiér s tým, že ide o referendum o nepodstatných otázkach a v skutočnosti len prekrýva to najpodstatnejšie, čo sa aktuálne vo svete deje.


Prezident SR Peter Pellegrini vyhlásil na 4. júla 2026 referendum s dvomi otázkami. Občania SR budú môcť rozhodovať o tom, či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.

Prezident SR vyhlásil referendum na základe petície, ktorú organizovala mimoparlamentná strana Demokrati. Po preskúmaní predložených troch referendových otázok prezident SR dospel k rozhodnutiu, že prvá otázka, týkajúca sa skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády, nie je v súlade s Ústavou SR.




Zdroj: SITA.sk - Fico sa referenda nezúčastní, označil ho za najdrahší prieskum verejnej mienky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Doživotná renta Premiér Slovenskej republiky Referendum Sobotné dialógy
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