Čurillovci podali žalobu na Fica a Gašpara a za ich výroky žiadajú aj tučné odškodné

29.7.2025 (SITA.sk) - Policajti z tímu okolo Jána Čurillu podali na premiéra Roberta Fica a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara žalobu na ochranu osobnosti, pričom požadujú aj takzvanú náhradu nemajetkovej ujmy vo výške desaťtisícov eur.Ako informoval spravodajský portál Aktuality.sk, dôvodom sú výroky Gašpara, že čurillovci sú zodpovední za smrť desiatky ľudí. Fico zase policajta Jána Čurillu prirovnal k atentátnikovi.„Viete si predstaviť, že vám niekto z metra päťkrát strelil do brucha z nenávisti? A to sa stalo! A takýto istý človek tu dnes je a volá sa Čurilla, je to magor, je to policajt, ktorý má päť zbraní, ktorý sa zle cíti a ktorý nepozná svoje lieky a hovorí, že nás nenávidí,“ pripomenul slová premiéra Roberta Fica, ktoré odzneli v apríli v parlamente, spomínaný spravodajský web.Gašpar rovnako v apríli na tlačovej besede zverejnil zoznam kedysi stíhaných ľudí, ktorí údajne zomreli vinou policajtov. „Sú to obete konania skupiny čurillovcov,” vyhlásil podľa spravodajského portálu Gašpar. Na zozname boli napríklad bývalý policajný prezident Milan Lučanský , exsiskár František Böhm alebo Mikuláš Polóny, blízky skupine piťovci, ktorý sa zastrelil.Policajti Pavol Ďurka Branislav Dunčko a Róbert Magula od Gašpara požadujú sumu 160-tisíc eur, Ján Čurilla od Fica 20-tisíc eur. Z dôvodu procesnej opatrnosti policajti podľa portálu Atuality.sk žalujú aj samotnú stranu Smer, a to pre prípad, že by sa politici chceli zbaviť zodpovednosti za svoje výroky.