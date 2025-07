Severná Kórea podľa Kyjeva poslala do Ruska ďalších 20-tisíc až 30-tisíc vojakov

29.7.2025 (SITA.sk) - Ukrajinskí predstavitelia odhadujú, že Severná Kórea poslala do Ruska ďalších 20-tisíc až 30-tisíc vojakov. Povedal pre Kyiv Independent vysokopostavený západný diplomat s odvolaním sa na ukrajinské spravodajské služby, informuje web Kyiv Independent.Kým v závere roku 2024 severokórejské jednotky bojovali po boku Moskvy v ruskej Kurskej oblasti, ale neprešli na Ukrajinu, teraz sa to môže zmeniť. Zatiaľ čo sa Washington snaží prinútiť Kyjev a Moskvu k mierovým rokovaniam, Rusko sa pravdepodobne snaží ukazovať silu zapojením širšej koalície do boja po boku svojich jednotiek na Ukrajine, uviedol John Erath, riaditeľ Centra pre kontrolu zbrojenia a nešírenie jadrových zbraní, ktoré skúma autoritárske štáty vrátane Ruska a Severnej Kórey.Podľa ukrajinského poslanca Ruslana Gorbenka Moskva pravdepodobne využíva severokórejské jednotky na vyslanie odkazu svetu. „Rusko sa snaží vyslať odkaz nielen Trumpovi ale aj všetkým európskym partnerom, že vojna bude naďalej opotrebovávacou ,“ čiže dlhou vojnou, povedal Gorbenko pre Kyiv Independent.