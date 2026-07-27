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27. júla 2026
Čurillovcom v kauze Kajúcnik rozšírili obvinenie, skutok podľa Kubinu existuje len v predstavách policajnej inšpekcie
Tagy: Akcia Kajúcnik Čurillovci Kajúcnik Kauza Očistec Minister vnútra Obvinenie Policajná inšpekcia Polícia Takáčovci
Vyšetrovateľ tímu Veritas obvinil troch policajtov a expolicajta Kaľavského z inštruovania svedka počas eskorty v kauze Kajúcnik. Vyšetrovateľ tímu policajnej inšpekcie ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ tímu Veritas obvinil troch policajtov a expolicajta Kaľavského z inštruovania svedka počas eskorty v kauze Kajúcnik.
Vyšetrovateľ tímu policajnej inšpekcie Veritas rozhodol o rozšírení obvinenia policajtom Pavlovi Ďurkovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi, a spolu s nimi aj odsúdenému expolicajtovi Jánovi Kaľavskému, v kauze „Kajúcnik“ o ďalší skutok.
Ako na sociálnej sieti informoval právny zástupca „čurillovcov“ Peter Kubina, skutok má spočívať v tom, že jeden zo spolupracujúcich obvinených v trestnej veci týkajúcej sa zločineckej skupiny „takáčovci“ mal byť eskortovaný z väzby, kde s ním počas eskorty bola vykonaná operatívna previerka zistenej informácie o podpálení objektu v Moste pri Bratislave. Vyšetrovateľ tvrdí, že počas tejto previerky operatívni pracovníci bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) tohto obvineného učili, ako má vypovedať a ktorý objekt má označiť ako ten, ktorý podpálil.
Obvinenie bez dôkazov
„Problém je, že tento skutok existuje len v predstavách vyšetrovateľa a jeho kolegov z tímu Veritas. Nehovorí o ňom žiadny relevantný dôkaz, popierajú ho všetci „účastníci zájazdu“ okrem Kaľavského, a ten tiež len všeobecne a v náznakoch (pretože klamať v detailoch je veľmi náročné a hlavne ľahko odhaliteľné),“ zdôraznil Kubina. Obvinenie podľa neho vyvracia svojimi doterajšími výpoveďami aj samotná osoba, ktorá mala byť policajtmi NAKA inštruovaná.
„Tento svedok bol dosiaľ v trestnej veci „Kajúcnik“ vypočutý opakovane, naposledy už po vydaní uznesenia o vznesení nového obvinenia, ale ešte pred jeho doručením (22. júla), teda v čase, keď obvinení o ňom nevedeli. Napriek opakovaným nevyžiadaným návštevám operatívnych pracovníkov tímu Veritas v snahe ovplyvniť svedka k výpovediam podľa ich predstáv tento svedok v každom zo svojich opakovaných výsluchov uviedol, že k spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní vo veci „takáčovci“ sa rozhodol dobrovoľne, vypovedal pravdivo a nikto z policajtov NAKA ho neinštruoval, akým spôsobom má vypovedať,“ uviedol advokát.
Advokát pripravuje sťažnosť proti obvineniu
Okrem toho je tu podľa Kubinu aj ďalší problém. „Obvinenie bolo vznesené pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa, avšak v popise údajného skutku chýba akákoľvek právomoc. Inak povedané, nikto z obvinených v tomto prípade nevykonával právomoc verejného činiteľa (ako je notoricky známe všetkým okrem pánov z Veritasu, nie každá aktivita vykonávaná verejným činiteľom v rámci jeho pracovnej/služobnej činnosti je výkonom právomoci). Ďalej na obvinenie dopadajú všetky námietky vznesené už skôr proti pôvodnému obvineniu – predovšetkým absencia organizovanej skupiny, pokračovacieho trestného činu a aj premlčanie,“ skonštatoval advokát. Toto obvinenie preto podľa neho spĺňa všetky predpoklady na to, aby ho zrušil prokurátor ex offo aj bez sťažnosti. „Ak sa tak nestane, bude proti nemu v zákonnej lehote podaná sťažnosť.“
Za týmto novým obvinením treba podľa advokáta vidieť predovšetkým obavy vyšetrovateľov tímu Veritas a najmä ich nadriadených z udalostí, ktoré sa očakávajú v blízkej budúcnosti. „V najbližších týždňoch by totiž mohlo byť právoplatne rozhodnuté nielen o sťažnostiach proti pôvodnému obvineniu vo veci „Kajúcnik“ (Generálna prokuratúra SR), ale aj o sťažnostiach proti nedávnemu odmietnutiu obžaloby vo veci vyšetrovania tímu Oblúk (Krajský súd v Bratislave). A to by už mohlo viesť aj k tomu, že viacerí z „čurillovcov“ by nemali vznesené žiadne obvinenie a mohli by sa vrátiť do práce. Keďže od ministra vnútra vieme, že to sa za jeho pôsobenia nestane za žiadnu cenu, jeho podriadení usilovne plnia zadané úlohy vyrábaním nových obvinení. Bez dôkazov a bez opory v zákone,“ uviedol Kubina.
Kto čelí obvineniam v kauze Kajúcnik
Policajná inšpekcia v rámci akcie Kajúcnik obvinila policajtov Jána Čurillu, Róberta Magulu, Romana Staša, Pavla Ďurku, Branislava Dunčka, ako aj prokurátora Michala Šúreka. Obvinený je aj Ján Kaľavský, ktorý je právoplatne odsúdený v korupčnej kauze. Magula, Staš a Šúrek sú stíhaní pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a Čurilla, Ďurka, Dunčko a Kaľavský pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa a vydieranie.
Obvinenia majú súvisieť prevažne s trestnými konaniami vo veci zločineckej skupiny takáčovcov, na ktorých takzvaní čurillovci v minulosti pracovali. Čiastočne sa však týkajú aj kauzy Očistec. Uznesenie o vznesení obvinení v kauze Kajúcnik má 133 strán a zahŕňa skutky ako údajné falšovanie výpovedí, vydieranie obvinených a využívanie väzby na nátlak.
Zdroj: SITA.sk - Čurillovcom v kauze Kajúcnik rozšírili obvinenie, skutok podľa Kubinu existuje len v predstavách policajnej inšpekcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Akcia Kajúcnik Čurillovci Kajúcnik Kauza Očistec Minister vnútra Obvinenie Policajná inšpekcia Polícia Takáčovci
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