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Riešenie nedostatku pracovníkov v stavebníctve: Získajte overených odborníkov s praxou v EÚ do 5 týždňov
Tagy: Stavebníctvo
Zväz stavebného priemyslu Slovenska dlhodobo reaguje na pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na slovenskom stavebnom trhu.
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27.7.2026 (SITA.sk) - Zväz stavebného priemyslu Slovenska dlhodobo reaguje na pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na slovenskom stavebnom trhu.
Zväz stavebného priemyslu Slovenska dlhodobo reaguje na pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na slovenskom stavebnom trhu, k čomu podniká cielené aktivity. V rámci našej medzinárodnej siete sa nám podarilo zabezpečiť exkluzívnu kapacitu skúsených stavebných pracovníkov z Filipín, ktorí už pracujú v EÚ.
Ak hľadáte ľudí na urýchlenie vašich projektov alebo dokrytie kapacít, ponúkame vám rýchle a komplexné riešenie. ZSPS spolu s odborným partnerom sprostredkuje potrebné logistické a administratívne formality.
V rámci medzinárodnej spolupráce je možné pokryť nasledovné široké spektrum stavebných špecializácií:
⚠️ Dôležité upozornenie k termínom: Vzhľadom na končiace prechodné pobyty týchto pracovníkov v krajine kde sa nachádzajú, je časové okno na ich alokáciu obmedzené a je potrebné reagovať obratom. Požiadavky budeme spracovávať postupne v poradí, v akom prídu – členovia ZSPS majú prednosť.
Ak máte záujem o posilnenie vášho tímu, pošlite mail na: malina@zsps.sk s uvedením:
Následne vás budeme obratom kontaktovať s konkrétnym návrhom a podrobnými podmienkami spolupráce.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Riešenie nedostatku pracovníkov v stavebníctve: Získajte overených odborníkov s praxou v EÚ do 5 týždňov © SITA Všetky práva vyhradené.
Zväz stavebného priemyslu Slovenska dlhodobo reaguje na pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na slovenskom stavebnom trhu, k čomu podniká cielené aktivity. V rámci našej medzinárodnej siete sa nám podarilo zabezpečiť exkluzívnu kapacitu skúsených stavebných pracovníkov z Filipín, ktorí už pracujú v EÚ.
Ak hľadáte ľudí na urýchlenie vašich projektov alebo dokrytie kapacít, ponúkame vám rýchle a komplexné riešenie. ZSPS spolu s odborným partnerom sprostredkuje potrebné logistické a administratívne formality.
Prečo využiť túto možnosť?
- Skúsenosti z krajiny EÚ: Pracovníci už majú praktické skúsenosti so stavbami v rámci Európskej únie, poznajú európske štandardy a pracovné postupy.
- Rýchly nástup na Slovensku: Vybavenie prechodného pobytu a kompletná administratíva na SR trvá iba cca 5 týždňov.
- Flexibilita v počtoch: Disponujeme kapacitami v desiatkach pracovníkov na jednotlivé profesie
- Pracovníkov je možné nasadiť aj v ďalších krajinách EU (napr. ČR) cez režim vysielania A1
Dostupné profesie:
V rámci medzinárodnej spolupráce je možné pokryť nasledovné široké spektrum stavebných špecializácií:
- Elektrikári & TZB špecialisti
- Murári, armovači, betonári
- Lešenári & pomocní robotníci
- Vodári & stolári
⚠️ Dôležité upozornenie k termínom: Vzhľadom na končiace prechodné pobyty týchto pracovníkov v krajine kde sa nachádzajú, je časové okno na ich alokáciu obmedzené a je potrebné reagovať obratom. Požiadavky budeme spracovávať postupne v poradí, v akom prídu – členovia ZSPS majú prednosť.
Ako postupovať?
Ak máte záujem o posilnenie vášho tímu, pošlite mail na: malina@zsps.sk s uvedením:
- Požadovaných profesií
- Predbežného počtu pracovníkov pre každú profesiu zvlášť
- Približného termínu, kedy ich potrebujete na stavbe
- Kontaktnú osobu pre vecné riešenie
Následne vás budeme obratom kontaktovať s konkrétnym návrhom a podrobnými podmienkami spolupráce.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Riešenie nedostatku pracovníkov v stavebníctve: Získajte overených odborníkov s praxou v EÚ do 5 týždňov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Stavebníctvo
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