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Riešenie nedostatku pracovníkov v stavebníctve: Získajte overených odborníkov s praxou v EÚ do 5 týždňov


Tagy: Stavebníctvo

Zväz stavebného priemyslu Slovenska dlhodobo reaguje na pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na slovenskom stavebnom trhu.



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new project 8 676x444 27.7.2026 (SITA.sk) - Zväz stavebného priemyslu Slovenska dlhodobo reaguje na pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na slovenskom stavebnom trhu.



Zväz stavebného priemyslu Slovenska dlhodobo reaguje na pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na slovenskom stavebnom trhu, k čomu podniká cielené aktivity. V rámci našej medzinárodnej siete sa nám podarilo zabezpečiť exkluzívnu kapacitu skúsených stavebných pracovníkov z Filipín, ktorí už pracujú v EÚ.

Ak hľadáte ľudí na urýchlenie vašich projektov alebo dokrytie kapacít, ponúkame vám rýchle a komplexné riešenie. ZSPS spolu s odborným partnerom sprostredkuje potrebné logistické a administratívne formality.

Prečo využiť túto možnosť?



  • Skúsenosti z krajiny EÚ: Pracovníci už majú praktické skúsenosti so stavbami v rámci Európskej únie, poznajú európske štandardy a pracovné postupy.

  • Rýchly nástup na Slovensku: Vybavenie prechodného pobytu a kompletná administratíva na SR trvá iba cca 5 týždňov.

  • Flexibilita v počtoch: Disponujeme kapacitami v desiatkach pracovníkov na jednotlivé profesie

  • Pracovníkov je možné nasadiť aj v ďalších krajinách EU (napr. ČR) cez režim vysielania A1



Dostupné profesie:


V rámci medzinárodnej spolupráce je možné pokryť nasledovné široké spektrum stavebných špecializácií:

  • Elektrikári & TZB špecialisti

  • Murári, armovači, betonári

  • Lešenári & pomocní robotníci

  • Vodári & stolári


⚠️ Dôležité upozornenie k termínom: Vzhľadom na končiace prechodné pobyty týchto pracovníkov v krajine kde sa nachádzajú, je časové okno na ich alokáciu obmedzené a je potrebné reagovať obratom. Požiadavky budeme spracovávať postupne v poradí, v akom prídu – členovia ZSPS majú prednosť.

Ako postupovať?


Ak máte záujem o posilnenie vášho tímu, pošlite mail na: malina@zsps.sk s uvedením:

  1. Požadovaných profesií

  2. Predbežného počtu pracovníkov pre každú profesiu zvlášť

  3. Približného termínu, kedy ich potrebujete na stavbe

  4. Kontaktnú osobu pre vecné riešenie


Následne vás budeme obratom kontaktovať s konkrétnym návrhom a podrobnými podmienkami spolupráce.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Riešenie nedostatku pracovníkov v stavebníctve: Získajte overených odborníkov s praxou v EÚ do 5 týždňov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Stavebníctvo
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