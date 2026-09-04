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04. septembra 2026

Cvičenie Tiene v oblakoch preverilo pripravenosť štátu aj záchranných zložiek, Šutaj Eštok zhodnotil priebeh – FOTO


Tagy: Civilná ochrana krízové riadenie Minister vnútra SR záchranné zložky

Počas siedmich na seba nadväzujúcich modelových udalostí sa preveroval celý reťazec krízového riadenia. Dvojdňové cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia „Tiene v oblakoch“ preverilo ...



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titulka mv 676x451 4.9.2026 (SITA.sk) - Počas siedmich na seba nadväzujúcich modelových udalostí sa preveroval celý reťazec krízového riadenia.


Dvojdňové cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia „Tiene v oblakoch“ preverilo pripravenosť štátu, záchranných zložiek, samospráv a ďalších zapojených subjektov na zvládanie rozsiahlych mimoriadnych udalostí a krízových situácií.

Modelové udalosti


Ako v tejto súvislosti pripomenulo Ministerstvo vnútra SR, cvičenie sa konalo v stredu 2. a vo štvrtok 3. septembra na území Košického kraja. Počas siedmich na seba nadväzujúcich modelových udalostí sa preveroval celý reťazec krízového riadenia – od prvotného vyrozumenia a zásahu záchranných zložiek cez zdravotnícku reakciu a činnosť krízových štábov až po varovanie obyvateľstva, ukrytie, evakuáciu a rozhodovacie procesy štátu.

Slovensko musí byť pripravené na aktuálne bezpečnostné hrozby. Cieľ celého cvičenia je jasný, zvýšiť pripravenosť štátu na zvládanie mimoriadnych udalostí a krízových situácií a posilniť prevenciu voči ich následkom,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

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Ochrana škôl


Prvý deň sa začal simulovanou mimoriadnou udalosťou v priemyselnom objekte vo Veľkých Kapušanoch. Záchranné zložky precvičili zásah pri rozsiahlej udalosti, triedenie a transport modelovo zranených. Nemocnice v Michalovciach a Trebišove preverili pripravenosť na hromadný príjem pacientov a súčasťou dňa bola aj činnosť krízových štábov.

Druhý deň bol zameraný na simulované narušenie vzdušného priestoru, varovanie obyvateľstva, ukrytie a evakuáciu. Preverovali sa aj postupy pri ochrane škôl a zariadení sociálnych služieb a rozhodovanie štátu pri závažných krízových situáciách.

Rovnako sme preverili varovanie obyvateľstva, ukrytie aj evakuáciu našich žiakov a klientov zariadení sociálnych služieb,“ zdôraznil Šutaj Eštok.

Vyhlásenie výnimočného stavu


Súčasťou scenára bola aj administratívna simulácia vyhlásenia výnimočného stavu. Podľa rezortu vnútra išlo výlučne o súčasť cvičenia. Reálny výnimočný stav vyhlásený nebol a práva obyvateľov neboli obmedzené. Cvičenie pripravila Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR v spolupráci s ďalšími rezortmi, orgánmi štátnej správy, samosprávami, záchrannými a bezpečnostnými zložkami na základe uznesenia vlády SR z 1. júla 2026.

Jeho cieľom nebolo iba preveriť činnosť jednotlivých zložiek, ale najmä ich schopnosť spolupracovať, včas si odovzdávať informácie, prijímať rozhodnutia a realizovať ich v praxi. Po skončení cvičenia bude jeho priebeh podrobne vyhodnotený.

Vyhodnotenie cvičenia


Posudzovať sa budú reakčné časy, tok informácií, koordinácia jednotlivých úrovní krízového riadenia, funkčnosť postupov a praktická realizovateľnosť prijatých rozhodnutí. Komplexná správa s vyhodnotením cvičenia „Tiene v oblakoch“ bude v súlade s uznesením vlády predložená do 15. decembra.

Ďakujem všetkým zapojeným zložkám, samosprávam, organizáciám, figurantom a obyvateľom dotknutého regiónu za spoluprácu počas cvičenia,“ dodal Šutaj Eštok.


Zdroj: SITA.sk - Cvičenie Tiene v oblakoch preverilo pripravenosť štátu aj záchranných zložiek, Šutaj Eštok zhodnotil priebeh – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilná ochrana krízové riadenie Minister vnútra SR záchranné zložky
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