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04. septembra 2026
Cvičenie Tiene v oblakoch preverilo pripravenosť štátu aj záchranných zložiek, Šutaj Eštok zhodnotil priebeh – FOTO
Počas siedmich na seba nadväzujúcich modelových udalostí sa preveroval celý reťazec krízového riadenia. Dvojdňové cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia „Tiene v oblakoch“ preverilo ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Počas siedmich na seba nadväzujúcich modelových udalostí sa preveroval celý reťazec krízového riadenia.
Dvojdňové cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia „Tiene v oblakoch“ preverilo pripravenosť štátu, záchranných zložiek, samospráv a ďalších zapojených subjektov na zvládanie rozsiahlych mimoriadnych udalostí a krízových situácií.
Ako v tejto súvislosti pripomenulo Ministerstvo vnútra SR, cvičenie sa konalo v stredu 2. a vo štvrtok 3. septembra na území Košického kraja. Počas siedmich na seba nadväzujúcich modelových udalostí sa preveroval celý reťazec krízového riadenia – od prvotného vyrozumenia a zásahu záchranných zložiek cez zdravotnícku reakciu a činnosť krízových štábov až po varovanie obyvateľstva, ukrytie, evakuáciu a rozhodovacie procesy štátu.
„Slovensko musí byť pripravené na aktuálne bezpečnostné hrozby. Cieľ celého cvičenia je jasný, zvýšiť pripravenosť štátu na zvládanie mimoriadnych udalostí a krízových situácií a posilniť prevenciu voči ich následkom,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Prvý deň sa začal simulovanou mimoriadnou udalosťou v priemyselnom objekte vo Veľkých Kapušanoch. Záchranné zložky precvičili zásah pri rozsiahlej udalosti, triedenie a transport modelovo zranených. Nemocnice v Michalovciach a Trebišove preverili pripravenosť na hromadný príjem pacientov a súčasťou dňa bola aj činnosť krízových štábov.
Druhý deň bol zameraný na simulované narušenie vzdušného priestoru, varovanie obyvateľstva, ukrytie a evakuáciu. Preverovali sa aj postupy pri ochrane škôl a zariadení sociálnych služieb a rozhodovanie štátu pri závažných krízových situáciách.
„Rovnako sme preverili varovanie obyvateľstva, ukrytie aj evakuáciu našich žiakov a klientov zariadení sociálnych služieb,“ zdôraznil Šutaj Eštok.
Súčasťou scenára bola aj administratívna simulácia vyhlásenia výnimočného stavu. Podľa rezortu vnútra išlo výlučne o súčasť cvičenia. Reálny výnimočný stav vyhlásený nebol a práva obyvateľov neboli obmedzené. Cvičenie pripravila Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR v spolupráci s ďalšími rezortmi, orgánmi štátnej správy, samosprávami, záchrannými a bezpečnostnými zložkami na základe uznesenia vlády SR z 1. júla 2026.
Jeho cieľom nebolo iba preveriť činnosť jednotlivých zložiek, ale najmä ich schopnosť spolupracovať, včas si odovzdávať informácie, prijímať rozhodnutia a realizovať ich v praxi. Po skončení cvičenia bude jeho priebeh podrobne vyhodnotený.
Posudzovať sa budú reakčné časy, tok informácií, koordinácia jednotlivých úrovní krízového riadenia, funkčnosť postupov a praktická realizovateľnosť prijatých rozhodnutí. Komplexná správa s vyhodnotením cvičenia „Tiene v oblakoch“ bude v súlade s uznesením vlády predložená do 15. decembra.
„Ďakujem všetkým zapojeným zložkám, samosprávam, organizáciám, figurantom a obyvateľom dotknutého regiónu za spoluprácu počas cvičenia,“ dodal Šutaj Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Cvičenie Tiene v oblakoch preverilo pripravenosť štátu aj záchranných zložiek, Šutaj Eštok zhodnotil priebeh – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvojdňové cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia „Tiene v oblakoch“ preverilo pripravenosť štátu, záchranných zložiek, samospráv a ďalších zapojených subjektov na zvládanie rozsiahlych mimoriadnych udalostí a krízových situácií.
Modelové udalosti
Ako v tejto súvislosti pripomenulo Ministerstvo vnútra SR, cvičenie sa konalo v stredu 2. a vo štvrtok 3. septembra na území Košického kraja. Počas siedmich na seba nadväzujúcich modelových udalostí sa preveroval celý reťazec krízového riadenia – od prvotného vyrozumenia a zásahu záchranných zložiek cez zdravotnícku reakciu a činnosť krízových štábov až po varovanie obyvateľstva, ukrytie, evakuáciu a rozhodovacie procesy štátu.
„Slovensko musí byť pripravené na aktuálne bezpečnostné hrozby. Cieľ celého cvičenia je jasný, zvýšiť pripravenosť štátu na zvládanie mimoriadnych udalostí a krízových situácií a posilniť prevenciu voči ich následkom,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Ochrana škôl
Prvý deň sa začal simulovanou mimoriadnou udalosťou v priemyselnom objekte vo Veľkých Kapušanoch. Záchranné zložky precvičili zásah pri rozsiahlej udalosti, triedenie a transport modelovo zranených. Nemocnice v Michalovciach a Trebišove preverili pripravenosť na hromadný príjem pacientov a súčasťou dňa bola aj činnosť krízových štábov.
Druhý deň bol zameraný na simulované narušenie vzdušného priestoru, varovanie obyvateľstva, ukrytie a evakuáciu. Preverovali sa aj postupy pri ochrane škôl a zariadení sociálnych služieb a rozhodovanie štátu pri závažných krízových situáciách.
„Rovnako sme preverili varovanie obyvateľstva, ukrytie aj evakuáciu našich žiakov a klientov zariadení sociálnych služieb,“ zdôraznil Šutaj Eštok.
Vyhlásenie výnimočného stavu
Súčasťou scenára bola aj administratívna simulácia vyhlásenia výnimočného stavu. Podľa rezortu vnútra išlo výlučne o súčasť cvičenia. Reálny výnimočný stav vyhlásený nebol a práva obyvateľov neboli obmedzené. Cvičenie pripravila Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR v spolupráci s ďalšími rezortmi, orgánmi štátnej správy, samosprávami, záchrannými a bezpečnostnými zložkami na základe uznesenia vlády SR z 1. júla 2026.
Jeho cieľom nebolo iba preveriť činnosť jednotlivých zložiek, ale najmä ich schopnosť spolupracovať, včas si odovzdávať informácie, prijímať rozhodnutia a realizovať ich v praxi. Po skončení cvičenia bude jeho priebeh podrobne vyhodnotený.
Vyhodnotenie cvičenia
Posudzovať sa budú reakčné časy, tok informácií, koordinácia jednotlivých úrovní krízového riadenia, funkčnosť postupov a praktická realizovateľnosť prijatých rozhodnutí. Komplexná správa s vyhodnotením cvičenia „Tiene v oblakoch“ bude v súlade s uznesením vlády predložená do 15. decembra.
„Ďakujem všetkým zapojeným zložkám, samosprávam, organizáciám, figurantom a obyvateľom dotknutého regiónu za spoluprácu počas cvičenia,“ dodal Šutaj Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Cvičenie Tiene v oblakoch preverilo pripravenosť štátu aj záchranných zložiek, Šutaj Eštok zhodnotil priebeh – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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