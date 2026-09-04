|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 4.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Rozália
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. septembra 2026
Východ čaká už 12. ročník podujatia Košice Night Run, bežci pôjdu po obmenenej trase
Mesto upozorňuje aj na dopravné obmedzenia spôsobené nočným behom. Metropolu východu čaká v piatok 4. septembra už 12. ročník nočného behu Košice Night Run. Ako ...
Zdieľať
4.9.2026 (SITA.sk) - Mesto upozorňuje aj na dopravné obmedzenia spôsobené nočným behom.
Metropolu východu čaká v piatok 4. septembra už 12. ročník nočného behu Košice Night Run. Ako informovali organizátori na sociálnej sieti, tento rok čaká nočných bežcov aj mierne obmenená trasa.
„Bežci odštartujú pri Immaculate (Morový stĺp) a pokračujú smerom k Dómu sv. Alžbety, odtiaľ po Alžbetinej, Moyzesovej, potom sa vrátia na Dominikánske námestie, bežia cez Mäsiarsku okolo sochy Sándora Máraiho. Na Zbrojničnej odbočia k obchodnému domu Urban, potom smerujú na Kasárenské námestie, energiu im zaručene dodá aj dobre ozvučená Kováčska a Mlynská ulica. Samozrejme, chýbať nesmie Hrnčiarska, Vodná a Mestský park, z ktorého bežci vybehnú opäť na Mlynskú, Puškinovu, Krmanovu, Orliu a potom späť cez Mlynskú na Hlavnú k Immaculate,” spresnili.
Doplnili, že už tradične nebudú počas Košice Night Run chýbať hudobné pódiá, dídžeji či živá hudba, ktoré dotvoria atmosféru na trati. Mesto Košice na sociálnej sieti upozornilo na dopravné obmedzenia súvisiace s podujatím.
Pripomenulo, že bežci sa po rokoch vrátia na Alžbetinu či Moyzesovu ulicu, a tiež na Dominikánske námestie. Samospráva spresnila, že doprava v centre mesta bude v piatok 4. septembra obmedzená od 18:00.
„Od 19:30 do 22:00 bude centrum pre dopravu úplne uzavreté. Uzávera sa dotkne Mäsiarskej, Alžbetinej, Kováčskej, Puškinovej a Zbrojničnej ulice, Dominikánskeho námestia aj Kasárenského námestia,” spresnilo mesto.
Doplnilo, že Moyzesova ulica bude v úseku od Alžbetinej po Dominikánske námestie uzavretá iba čiastočne, premávka pri tom obmedzená nebude. Na obyvateľov samospráva apelovala, aby s dočasnými zmenami počítali.
Zdroj: SITA.sk - Východ čaká už 12. ročník podujatia Košice Night Run, bežci pôjdu po obmenenej trase © SITA Všetky práva vyhradené.
Metropolu východu čaká v piatok 4. septembra už 12. ročník nočného behu Košice Night Run. Ako informovali organizátori na sociálnej sieti, tento rok čaká nočných bežcov aj mierne obmenená trasa.
Štart
„Bežci odštartujú pri Immaculate (Morový stĺp) a pokračujú smerom k Dómu sv. Alžbety, odtiaľ po Alžbetinej, Moyzesovej, potom sa vrátia na Dominikánske námestie, bežia cez Mäsiarsku okolo sochy Sándora Máraiho. Na Zbrojničnej odbočia k obchodnému domu Urban, potom smerujú na Kasárenské námestie, energiu im zaručene dodá aj dobre ozvučená Kováčska a Mlynská ulica. Samozrejme, chýbať nesmie Hrnčiarska, Vodná a Mestský park, z ktorého bežci vybehnú opäť na Mlynskú, Puškinovu, Krmanovu, Orliu a potom späť cez Mlynskú na Hlavnú k Immaculate,” spresnili.
Doplnili, že už tradične nebudú počas Košice Night Run chýbať hudobné pódiá, dídžeji či živá hudba, ktoré dotvoria atmosféru na trati. Mesto Košice na sociálnej sieti upozornilo na dopravné obmedzenia súvisiace s podujatím.
Dopravné obmedzenia
Pripomenulo, že bežci sa po rokoch vrátia na Alžbetinu či Moyzesovu ulicu, a tiež na Dominikánske námestie. Samospráva spresnila, že doprava v centre mesta bude v piatok 4. septembra obmedzená od 18:00.
„Od 19:30 do 22:00 bude centrum pre dopravu úplne uzavreté. Uzávera sa dotkne Mäsiarskej, Alžbetinej, Kováčskej, Puškinovej a Zbrojničnej ulice, Dominikánskeho námestia aj Kasárenského námestia,” spresnilo mesto.
Doplnilo, že Moyzesova ulica bude v úseku od Alžbetinej po Dominikánske námestie uzavretá iba čiastočne, premávka pri tom obmedzená nebude. Na obyvateľov samospráva apelovala, aby s dočasnými zmenami počítali.
Zdroj: SITA.sk - Východ čaká už 12. ročník podujatia Košice Night Run, bežci pôjdu po obmenenej trase © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Džeka premohli emócie, ale aj tak končí v národnom tíme Bosny a Hercegoviny
Džeka premohli emócie, ale aj tak končí v národnom tíme Bosny a Hercegoviny
<< predchádzajúci článok
Kyrgiosov trest za kokaín sa skončil, môže znova hrať. Otázne je, či aj chce
Kyrgiosov trest za kokaín sa skončil, môže znova hrať. Otázne je, či aj chce