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Zväz stavebného priemyslu Slovenska a Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania prepájajú stavebný sektor s novými príležitosťami pre dostupné bývanie
Tagy: Nájomné bývanie
Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania a Zväz stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) spájajú sily. Spoločne podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je podporiť rozvoj ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania a Zväz stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) spájajú sily.
Spoločne podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je podporiť rozvoj dostupného a udržateľného nájomného bývania na Slovensku a zároveň priniesť do jeho prípravy a financovania skúsenosti, kontakty a príklady dobrej praxe.
Dostupné nájomné bývanie si vyžaduje nielen vhodný systém financovania a pripravené projekty, ale aj schopnosť stavebného trhu tieto projekty efektívne a kvalitne realizovať. Práve prepojenie skúseností Agentúry s odborným zázemím slovenského stavebného sektora a európskymi skúsenosťami ZSPS môže podľa oboch strán významne prispieť k ďalšiemu rozvoju modelu štátom podporovaného nájomného bývania.
Spolupráca sa zameria na výmenu informácií, odborných poznatkov a kontaktov, ako aj na sledovanie aktuálnych trendov, iniciatív a nových modelov financovania dostupného bývania na úrovni Európskej únie (EÚ). Pozornosť bude venovaná aj možnostiam kombinovaného financovania, zapojenia súkromného kapitálu, technickej asistencie či štandardizácie prípravy projektov. "Účelom memoranda je najmä prepojiť skúsenosti Agentúry s odborným zázemím ZSPS a zároveň prinášať na Slovensko informácie, kontakty a príklady dobrej praxe, ktoré získavame vďaka pôsobeniu ZSPS na európskej úrovni. Dostupné nájomné bývanie je zároveň otázkou pripravenosti investícií, ich financovania a schopnosti stavebného trhu tieto projekty kvalitne realizovať. Práve v týchto oblastiach vidíme veľký priestor na spoluprácu," uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Memorandum zároveň otvára priestor na to, aby sa slovenský model štátom podporovaného nájomného bývania výraznejšie prezentoval v európskom kontexte. Súčasťou spolupráce bude preto aj hľadanie nových príležitostí a partnerstiev, ktoré môžu pomôcť pri financovaní a realizácii projektov dostupného bývania.
Agentúra a ZSPS chcú spoločne identifikovať systémové, legislatívne, technické, ekonomické a realizačné bariéry, ktoré môžu brzdiť rozvoj nájomného bývania, a hľadať možnosti ich postupného odstraňovania. Do odbornej diskusie sa podľa potreby môžu zapojiť aj zástupcovia stavebných spoločností, finančných inštitúcií, investorov, samospráv, verejnej správy, odbornej verejnosti a ďalších relevantných partnerov.
"Štátom podporované nájomné bývanie je významnou súčasťou riešenia dostupnosti bývania na Slovensku. Aby sme tento potenciál dokázali naplno využiť, potrebujeme prepájať verejný sektor s odbornými kapacitami, ktoré poznajú reálne podmienky prípravy a realizácie stavebných projektov. Spolupráca so ZSPS nám umožní lepšie komunikovať potreby stavebného trhu, zdieľať skúsenosti a zároveň hľadať nové možnosti, ako projekty nájomného bývania pripravovať efektívnejšie, kvalitnejšie a v potrebnom rozsahu," uviedla predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka AŠPNB JUDr. Eva Lisová.
Spolupráca nezostane iba pri podpise memoranda. Prvou spoločnou aktivitou bude podpora ZSPS pri organizovaní prvého ročníka Dňa nájomného bývania a športu 2026 , ktorý sa uskutoční 19. septembra 2026 na bratislavskej Kuchajde. Ďalším významným bodom spolupráce bude účasť na konferencii Projektovanie pre štátom podporované nájomné bývanie, plánovanej na 6. októbra 2026 v Bratislave.
Obe strany tak chcú vytvoriť priestor na praktickú výmenu skúseností a odbornú diskusiu o tom, ako pripraviť kvalitné, financovateľné a dlhodobo udržateľné projekty dostupného nájomného bývania na Slovensku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zväz stavebného priemyslu Slovenska a Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania prepájajú stavebný sektor s novými príležitosťami pre dostupné bývanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločne podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je podporiť rozvoj dostupného a udržateľného nájomného bývania na Slovensku a zároveň priniesť do jeho prípravy a financovania skúsenosti, kontakty a príklady dobrej praxe.
Dostupné nájomné bývanie si vyžaduje nielen vhodný systém financovania a pripravené projekty, ale aj schopnosť stavebného trhu tieto projekty efektívne a kvalitne realizovať. Práve prepojenie skúseností Agentúry s odborným zázemím slovenského stavebného sektora a európskymi skúsenosťami ZSPS môže podľa oboch strán významne prispieť k ďalšiemu rozvoju modelu štátom podporovaného nájomného bývania.
Spolupráca sa zameria na výmenu informácií, odborných poznatkov a kontaktov, ako aj na sledovanie aktuálnych trendov, iniciatív a nových modelov financovania dostupného bývania na úrovni Európskej únie (EÚ). Pozornosť bude venovaná aj možnostiam kombinovaného financovania, zapojenia súkromného kapitálu, technickej asistencie či štandardizácie prípravy projektov. "Účelom memoranda je najmä prepojiť skúsenosti Agentúry s odborným zázemím ZSPS a zároveň prinášať na Slovensko informácie, kontakty a príklady dobrej praxe, ktoré získavame vďaka pôsobeniu ZSPS na európskej úrovni. Dostupné nájomné bývanie je zároveň otázkou pripravenosti investícií, ich financovania a schopnosti stavebného trhu tieto projekty kvalitne realizovať. Práve v týchto oblastiach vidíme veľký priestor na spoluprácu," uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Memorandum zároveň otvára priestor na to, aby sa slovenský model štátom podporovaného nájomného bývania výraznejšie prezentoval v európskom kontexte. Súčasťou spolupráce bude preto aj hľadanie nových príležitostí a partnerstiev, ktoré môžu pomôcť pri financovaní a realizácii projektov dostupného bývania.
Agentúra a ZSPS chcú spoločne identifikovať systémové, legislatívne, technické, ekonomické a realizačné bariéry, ktoré môžu brzdiť rozvoj nájomného bývania, a hľadať možnosti ich postupného odstraňovania. Do odbornej diskusie sa podľa potreby môžu zapojiť aj zástupcovia stavebných spoločností, finančných inštitúcií, investorov, samospráv, verejnej správy, odbornej verejnosti a ďalších relevantných partnerov.
"Štátom podporované nájomné bývanie je významnou súčasťou riešenia dostupnosti bývania na Slovensku. Aby sme tento potenciál dokázali naplno využiť, potrebujeme prepájať verejný sektor s odbornými kapacitami, ktoré poznajú reálne podmienky prípravy a realizácie stavebných projektov. Spolupráca so ZSPS nám umožní lepšie komunikovať potreby stavebného trhu, zdieľať skúsenosti a zároveň hľadať nové možnosti, ako projekty nájomného bývania pripravovať efektívnejšie, kvalitnejšie a v potrebnom rozsahu," uviedla predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka AŠPNB JUDr. Eva Lisová.
Prvé spoločné aktivity
Spolupráca nezostane iba pri podpise memoranda. Prvou spoločnou aktivitou bude podpora ZSPS pri organizovaní prvého ročníka Dňa nájomného bývania a športu 2026 , ktorý sa uskutoční 19. septembra 2026 na bratislavskej Kuchajde. Ďalším významným bodom spolupráce bude účasť na konferencii Projektovanie pre štátom podporované nájomné bývanie, plánovanej na 6. októbra 2026 v Bratislave.
Obe strany tak chcú vytvoriť priestor na praktickú výmenu skúseností a odbornú diskusiu o tom, ako pripraviť kvalitné, financovateľné a dlhodobo udržateľné projekty dostupného nájomného bývania na Slovensku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zväz stavebného priemyslu Slovenska a Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania prepájajú stavebný sektor s novými príležitosťami pre dostupné bývanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nájomné bývanie
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