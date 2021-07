Cyklista Roglič suverénne ovládol časovku na olympiáde v Tokiu a získal zlato, Slovák Kubiš skončil predposledný

Kubiš výrazne zaostal

Prvé zlato pre Slovinsko

28.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovinský cyklista Primož Roglič sa suverénnym spôsobom stal olympijským víťazom v časovke jednotlivcov na Hrách XXXII. olympiády v Tokiu . Trať dlhú 44,2 km so zvlneným profilom na motoristickom okruhu Fudži International Speedway zvládol o 1:01,39 min rýchlejšie ako strieborný Holanďan Tom Dumoulin.Bronz patrí dvojnásobnému majstrovi sveta Rohanovi Dennisovi z Austrálie (+1:03,90 min). Bez medaily zostali ďalší traja favoriti - štvrtý Švajčiar Stefan Küng, piaty úradujúci svetový šampión Talian Filippo Ganna aj šiesty Belgičan Wout van Aert . O veľkej smole môže hovoriť najmä Küng, ktorému ušla bronzová medaila o 40 stotín sekundy.Jediný Slovák v 38-člennom štartovnom poli Lukáš Kubiš výrazne zaostal a s odstupom 11:21,01 min obsadil predposlednú 37. priečku. Za pretekárom kontinentálneho tímu Dukla Banská Bystrica skončil len Sýrčan Ahmad Badreddin Wais, ktorý reprezentuje na OH 2020 tím utečencov. Pôvodne mal v časovke štartovať Juraj Sagan , ale napokon ho nahradil 21-ročný debutant Kubiš.Pre 31-ročnému Rogliča je triumf v olympijských pretekoch proti chronometru jedným z najväčších úspechov v kariére. Zároveň je to pre bývalého skokana na lyžiach veľká satisfakcia za nedokončenú Tour de France aj 28. miesto v sobotňajších pretekoch s hromadným štartom v Tokiu.Roglič je dvojnásobný víťaz Vuelty , druhý muž Tour de France 2020 aj držiteľ 53 triumfov v profikariére na ceste. Celkovo sa postaral o prvé zlato pre Slovinsko zo súťaží v cyklistike na OH, prvú medailu získal pred piatimi dňami Tadej Pogačar - bronzovú v pretekoch s hromadným štartom.V olympijských pretekoch v časovke Roglič viedol na všetkých medzičasoch s výnimkou prvého na 9,7 km. Tam ho zdolal taliansky favorit Ganna, ale ten neskôr spomalil, keďže zvlnený profil s viacerými stúpaniami mu až tak nevyhovoval. Cyklisti absolvovali na motoristickom okruhu pod horou Fudži dva 22,1 km dlhé okruhy. Kým súperom postupne dochádzali sily, Roglič zvyšoval svoj náskok a v cieli najbližším konkurentom ušiel o viac ako minútu.