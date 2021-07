Volko nemohol pre bizarný problém trénovať na olympiáde v Tokiu, nezmestil sa do autobusu

V olympijskej dedine sú ďalší atléti

Do kempu zavítal aj primátor

28.7.2021 - Ján Volko má za sebou bizarnú olympijskú skúsenosť. Snaha slovenského šprintérskeho rekordéra zatrénovať si na Národnom štadióne v Tokiu, ktorý bude centrom atletických olympijských súťaží, v stredu nevyšla."Žiaľ, nedostali sme sa s trénerkou do autobusu, nejako to zle vypočítali. Na dopravu čakalo asi tristo ľudí. Preto sme sa vybrali na tréningový štadión. Ja len dúfam, že v deň pretekov bude autobusov dosť a na štadión sa dostanem včas," skonštatoval Ján Volko halový exmajster Európy na 60 m z Glasgowa 2019, na webe SAZ atletika.sk.Ján Volko aj s trénerkou Naďou Bendovou je od utorka už v olympijskej dedine, kam sa presťahoval z tréningového kempu v Urajasu v prvej várke slovenských atlétov. Okrem nich sú tam už aj osemstovkárka Gabika Gajanová, fyzioterapeutka Claudia Hladíková a šéftréner SAZ Martin Pupiš. Volko sa na OH 2020 predstaví v behu na 100 aj 200 m.Slovenskí atléti v tréningovom predolympijskom kempe v Urajasu mali v stredu mediálny deň. Olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth, niekdajšia dvojnásobná vicemajsterka Európy v hode kladivom Martina Hrašnová a čerstvá majsterka Európy do 23 rokov v behu na 400 m prekážok Emma Zapletalová debatovali predpoludním s miestnymi novinármi.Do kempu slovenských atlétov zavítal v stredu predpoludním aj primátor 170-tisícového Urajasu Ecuši Učida. Šéf kempu Vladimír Gubrický mu odovzdal na pamiatku tričko z kolekcie slovenského olympijského tímu Tokio 2020.V stredu sa s Urajasu rozlúčili prekážkarka na 400 m Emma Zapletalová s koučom Petrom Žňavom, Volkov silový kouč Róbert Kresťanko a v sobotu 31. júla prídu do olympijskej dediny obaja kladivári Martina Hrašnová, Marcel Lomnický s trénermi Rudolfom Lukáčom a Liborom Charfreitagom.