V basketbalovej SBL Žilinu posilnil Stanojevič

Bratislava 9. augusta (TASR) - Basketbalový klub PP & TV Raj Žilina získal do svojich služieb srbského pivota Bojana Stanojeviča. Informoval o tom portál basketliga.sk.Dvadsaťdeväťročný Stanojevič pôsobil v sezónach 2014/2015 a 2017/2018 v MBK Handlová. V predchádzajúcom ročníku odohral 26 zápasov, priemerne si do štatistík zapísal 12 bodov, 4,1 doskokov a tri asistencie. S tímom skončil v štvrťfinále play off a preto sezónu dohral v klube KK Tamis Pančevo, v deviatich stretnutiach mal priemer 7,4 bodov, 2,6 doskokov a jednu asistenciu. "Hľadali sme skúseného centra, ale s európskymi koreňmi. Verím, že Bojan nám vhodne zapadne do koncepcie hry, keďže ide o skúseného hráča," povedal tréner Žiliny Ivan Kurilla.