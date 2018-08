EÚ monitoruje šírenie eboly v Konžskej demokratickej republike

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 13. augusta (TASR) - Európska únia pozorne monitoruje vývoj novej vlny epidémie eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR), vyhlásil v pondelok eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízový manažment Christos Stylianidis.Komisár, ktorý sa počas uplynulého víkendu stretol s generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedrosom Adhanomom Gebrejesusom, uviedol, že Únia poskytuje maximálnu podporu úradom KDR, aby zabránila ďalšiemu rozširovaniu nebezpečného vírusu.uviedol Stylianidis, podľa ktorého bude Únia pomáhať v boji proti ebole tak dlho, ako to bude potrebné.Obe strany - EÚ aj WHO - súhlasili s tým, že zostanú v neustálom kontakte ohľadne monitorovania vývoja epidémie eboly v konžskej provincii Severné Kivu. EÚ zmobilizovala svoju núdzovú pomoc už od 1. augusta, keď Konžská demokratická republika ohlásila nové prepuknutie epidémie.Do tejto africkej krajiny boli vyslaní humanitárni experti Európskej komisie. V rámci ôsmich letov bol prevezený odborný personál a zdravotnícke potreby a zariadenia do mesta Beni, ktoré sa nachádza v oblasti najviac postihnutej epidémiou.