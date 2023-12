Cyperské bezpečnostné služby v spolupráci s Mosadom zmarili iránske sprisahanie voči Izraelčanom

Cieľmi boli podnikatelia

Irán využíva sever Cypru

19.12.2023 (SITA.sk) - Cyprus narušil údajné iránske sprisahanie proti izraelským podnikateľom. Zatkol pritom dvoch iránskych žiadateľov o azyl, ktorí boli v kontakte s ďalším Iráncom s väzbami na iránske Revolučné gardy.Agentúre AP to povedal nemenovaný predstaviteľ Cypru s tým, že spomenutí dvaja Iránci sú vo väzbe od 3. novembra a pracuje sa na ich deportácii.Zatknutie bolo podľa predstaviteľa vyvrcholením spoločnej operácie Cypru a izraelskej bezpečnostnej služby Mosad.Cyperské bezpečnostné služby sledovali dvoch iránskych mužov niekoľko týždňov a zadržali ich tesne pred tým, ako by podľa úradov dorazila jednotka na zabíjanie, uviedol predstaviteľ. Cieľovými osobami boli predovšetkým izraelskí podnikatelia.Tretí Iránec podľa cyperských úradov chodil z Cypru a na ostrov cez odštiepeneckú severnú časť, pričom prechádzal cez nárazníkovú zónu pod kontrolou OSN na medzinárodne uznávaný juh, aby s podozrivými nadviazal kontakt.Minulý týždeň sa v oznámení úradu izraelského premiéra v mene Mosadu uvádzalo, že Irán využíva odštiepenecký sever Cypru na „teroristické účely“ a ako „oblasť činnosti a tranzitu na útoky na izraelské a židovské ciele“.Cyperskí predstavitelia tvrdia, že spolupráca s bezpečnostnými a spravodajskými agentúrami v krajinách v regióne, Európe a mimo nej umožnila cyperským orgánom účinne identifikovať a čeliť takýmto hrozbám.Spomenutý predstaviteľ zároveň zdôraznil, že Cyprus chce udržiavať priateľské vzťahy so všetkými susednými krajinami a nesnaží sa byť zapletený do žiadnych regionálnych konfliktov.Zmienené iránske sprisahanie je už tretie, ktoré sa zameriava na Izraelčanov na Cypre, za viac ako rok. Irán a Izrael sú veľkí nepriatelia.